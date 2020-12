Sport



Signorile innesca la musica Ungureanu ed è Slide Show di Cuneo nel derby del Palafenera

domenica, 27 dicembre 2020, 11:09

di Valter Nieri

La Bosca S. Bernardo Cuneo ha confermato i progressi di gioco fatti intravedere al Palabrebanca contro Il Bisonte Firenze, espugnando anche il Palamaddalene di Chieri e vincendo il derby contro la squadra del coach bolognese Giulio Bregoli che sta disputando un ottimo campionato ma che deve soccombere come all'andata alle biancorosse ispirate dall'intelligenza tattica del suo capitano Noemi Signorile al rientro dopo l'infortunio e la forzata assenza contro Il Bisonte, tra l'altro ben sostituita da Alice Turco.

All'inizio la squadra di Pistola si è gettata nella sfida un po' fredda e timorosa, ma ha avuto il merito con il passare dei minuti di ritrovare il suo gioco e di tirare fuori le unghie nel tie-break, galvanizzata dopo aver recuperato lo svantaggio di un set.

È proprio nel set corto che Cuneo riesce a mostrare gioco e cattiveria agonistica, imponendosi come all'andata e infrangendo i sogni di Reale Mutua Fenera grazie alla serata di grazia della ventenne rumena Adelina Ungureanu, MVP dell'incontro, incisiva soprattutto in battuta, ed al bagaglio tecnico oltre che all'intelligenza tattica di Noemi Signorile. Una fotocopia del derby di andata del Palabrebanca quando il 10 ottobre Noemi accordò le sue geometrie di gioco sulla cipriota Zakchaiou e sulla Degradi, il cui infortunio prolungato pesa moltissimo alla squadra anche se Gaia Giovannini la sostituisce molto bene, con grande impegno ed entusiasmo.

CUNEO, FORMAZIONE GIOVANE CHE SI AFFIDA ALL'ESPERIENZA DI NOEMI PER SFALDARE LA MATASSA DI GIOCO

Bosca San Bernardo è una squadra giovane, frizzante ed esuberante, ma con tutte le incertezze dell'età pecca spesso d'ingenuità e fa una grande fatica ad ottenere punti. Ha bisogno di tempo per lavorare e di metodi di gioco più efficaci per rispondere ai cali di tensione. A suo merito invece riesce a tenere la concentrazione sui set corti, avendo vinto le quattro partite nelle quali è arrivata al tie-break (due volte contro Chieri '76, contro Uyba Busto Arsizio e contro Millenium Brescia). Ai cali di tensione, nei set corti la squadra di Pistola risponde con più cattiveria e pragmatismo, gestendo bene le palle break ed il concentrato di emozioni. Ieri pomeriggio la svolta emotiva dell'incontro è stata nel 2.o set, quando le biancorosse, dopo averlo sempre condotto, si sono fatte riprendere sul 21-21. In tanti hanno temuto il peggio visto che Chieri era già in vantaggio di un set. Sembrava si prospettasse un copione già visto in diverse occasioni ed invece un errore in attacco dell'opposto venticinquenne belga Kaja Grobelna ed un muro di Zakchaiou hanno riportato le biancorosse a +1. Infine una schiacciata ben coordinata di Giovannini ha chiuso il set pareggiando i conti. La Grobelna con 14 punti è stata comunque la più incisiva di Chieri, così come lo fu dell'intero macht dell'andata quando limitò la sconfitta della sua squadra mettendo a segno 25 punti.

NOEMI: "ADELINA UNGUREANU HA FATTO LA DIFFERENZA"

Noemi Signorile, che ha tifosi ed estimatori in tutta Italia, ancora una volta si presta a rilasciare dichiarazioni alla Gazzetta di Lucca, mostrando, sulla base di una sua consolidata esperienza, il pregio della sintesi nel validare complessivamente il lavoro svolto.

"Adelina Ungureanu - dice - è stata bravissima, soprattutto in battuta ha messo in difficoltà le nostre avversarie".

Chieri era favorita: "Indubbiamente loro hanno una classifica migliore della nostra. Noi abbiamo avuto il merito di giocare con il cuore. Non riusciamo ad avere i giusti ritmi per l'intera partita e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Sicuramente la nostra forza mostrata fino adesso è quella di non mollare mai e si è visto in tutte le partite che si sono concluse al quinto set".

Dopo questo successo Cuneo consolida la settima posizione in classifica. Queste le prime posizioni:

Conegliano 42

Novara 34

Monza 25

Scandicci 24

Chieri 22

Trentino 18

Cuneo 17

Chieri '76- Bosca S.Bernardo Cuneo

2-3 (25-20/22-25/25-22/17-25/9-15)

CHIERI '76: Bosio-Grobelna in diagonale; Mazzaro-Zambelli al centro; Perinelli-Frantti bande; De Bortoli libero. All. Giulio Bregoli.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Signorile-Bici in diagonale; Candi-Zakchaiou al centro; Ungureanu-Giovannini bande; Zannoni libero. Sono entrate nel corso della partita: Turco, Strantzali e Gay. All. Andrea Pistola.