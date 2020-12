Sport



Toscanagarden riparte dal PalaPiaggia nel derby contro Empoli. Il presidente Gradi: "Pronti a recitare il ruolo di guastafeste"

giovedì, 31 dicembre 2020, 09:42

di Valter Nieri

Sono stati ufficializzati i calendari della nuova stagione di B1. La ristrutturazione dei campionati ha sdoppiato i sei gironi nella prima fase, con sei squadre ciascuno che si incontreranno in partite di andata e ritorno per poi proseguire in una seconda fase incontrando in partite di sola andata le squadre dell'altro raggruppamento. Alla fine verrà stilata un'unica classifica sommando i punti realizzati nella prima e seconda fase fra tutte le 12 squadre di ogni girone per poi accedere a giugno ai play off. La Federvolley ha adottato questo nuovo sistema per venire incontro alle società riducendone i costi delle trasferte connesse alla perdita di produttività a livello di sponsor e di spettatori, ma anche per garantire maggior sicurezza alle giocatrici ed a tutti i tesserati. Per ogni girone sono state raggruppate le squadre meno distanti tra loro, mentre nella seconda fase con sole partite di andata le trasferte più lunghe saranno quindi la metà di quelle previste in un girone unico con partite di andata e ritorno. La ripartenza è prevista per sabato 23 gennaio e la Toscanagarden, inserita nella prima fase nel raggruppamento del girone A2, fa l'esordio fra le mura amiche nel derby contro la Timenet Empoli, una delle candidate a salire di categoria. Le altre squadre che dovrà incontrare nella prima fase sono: Castelfranco Pisa, Blu Volley Quarrata delle ex Salvestrini e Puccini, Arredofrigo Valnegri Alessandria ed Olympia Genova. La seconda fase avrà inizio il 24 aprile e prevede sei partite per ogni squadra con la sesta ed ultima giornata della reimpostata regular season programmata per il 29-30 maggio. Queste le altre sei squadre che le bianconere dovranno affrontare nella seconda fase: Busa Foodlab Gossolengo Piacenza, Conad Alsenese Piacenza, Volley Parella Torino, Prochimica Virtus Biella, Igor Volley Trecate Novara e Lilliput Pallavolo Torino. I paly off, al termine della regular season, nel mese di giugno.

IL PRESIDENTE PAOLO GRADI: "NOI GUASTAFESTE"

Il presidente Paolo Gradi è fiducioso della sua nuova squadra e della nuova politica improntata sui giovani.

"Siamo forniti di giovani vogliose-dice- di apprendere e giocatrici evolute che si vogliono perfezionare. Vedo una squadra bene organizzata che ha creato con coach Capponi un nuovo stile di gioco e quello che garantisco ai nostri tifosi è che Capannori continuerà ad essere il nostro fortino dove renderemo la vita difficile a tutti"

Non avrete però il sostegno caloroso del vostro pubblico...

" Le partite a porte chiuse , specialmente per noi che abbiamo un pubblico caloroso, sono un grave handicap. È come giocare con una in meno. Speriamo che la pandemia abbia fine il prima possibile perché sicuramente la ripresa sarà difficile e faticosa per tutto il movimento vollistico. Ho però fiducia sulla squadra che sta rispondendo bene a quello che chiede il nostro coach Capponi e tutte le ragazze negli allenamenti stanno dimostrando un grande spirito di sacrificio"

Un derby difficile in avvio...

" La Timenet Empoli è una grossa cilindrata. Le nostre cugine sono forti ma noi cercheremo di controbatterle con l'esuberanza delle nostre giovani e l'esperienza delle nostre senatrici. Siamo pronti a recitare il ruolo di guastafeste come abbiamo fatto anche in passato con squadre salite in A2. Due anni fa riuscimmo a battere due volte Emilbronzo Montale poi salita in A2. Sempre due anni fa arrivammo in finale di Coppa Italia contro Futura Giovani di Busto Arsizio in un Palatagliate gremito di spettatori, tanto da far capire quanta voglia di volley c'è a Lucca e noi siamo fieri di poter rappresentare lo spirito vollistico provinciale in un campionato nazionale difficile ma anche di grande interesse mediatico".

LA NUOVA SQUADRA

Contro Empoli all'esordio queste le probabili convocate della Toscanagarden. Diagonale: Bresciani-Coselli. Centrali: Mutti, Magnelli, Catani. Bande: Roni, Sciabordi-Bibolotti-Nuti-Caporali. Liberi: Battellino-Gambarotto.