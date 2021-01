Ad Alessio Pellegrini il titolo copiloti del Premio Rally Automobile Club Lucca

Altri articoli in Sport

martedì, 12 gennaio 2021, 10:08

Trasferta a Bionaz per gli atleti toscani del Biathlon lo scorso weekend, per le gare di Coppa Italia, segnate da temperature decisamente rigide. Da segnalare l’ottima prestazione al tiro di Miriam Michelucci (con un solo errore) e complessiva di Gabriele Giambastiani che nonostante i tre errori si difende bene in...

martedì, 12 gennaio 2021, 09:23

La corsa è una cosa di famiglia - è stato il papà a trasmettergli la passione per il mezzofondo -, ma per Zohair Zahir la competizione non è tutto e nella Virtus Lucca cerca proprio quell’ambiente familiare dove gareggiare bene e trovarsi ancora meglio

martedì, 12 gennaio 2021, 09:08

Penultima sezione ad andare alle elezioni online in Toscana, gli arbitri lucchesi lunedì 11 gennaio, hanno confermato Antonio Ruffo come presidente della Sezione “M. Gianni”, per il quadriennio olimpico 2020-2024

martedì, 12 gennaio 2021, 08:38

Ai campionati italiani di ciclocross di Lecce, il weekend scorso è stato portatore di buone notizie per tutto il movimento ciclistico garfagnino. Matteo Cancherini della CM2 ASD di Sillano Giuncugnano ha vinto il titolo italiano nella categoria Elite Master Sport

lunedì, 11 gennaio 2021, 11:16

Il Bisonte di Firenze, pur privo dell'infortunata centrale olandese Yvon Belien, dopo quattro sconfitte consecutive torna al successo contro la Zanetti Bergamo al termine di una partita giocata con il solito grande cuore, ma anche con energia ed intensità

domenica, 10 gennaio 2021, 23:21

Alla quarta partita nel giro di 12 giorni, il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca lotta strenuamente, ma deve arrendersi per 79-70 sul parquet dell’Allianz Geas Sesto forte di una Jazmon Gwathmey da 29 punti e 8 rimbalzi