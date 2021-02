Sport



Al Palafigoi Nottolini matata dall'Olympia Genova

domenica, 31 gennaio 2021, 23:05

di Valter Nieri

Dopo il grande avvio di stagione con la vittoria della scorsa settimana contro Timenet Empoli, arriva per la Toscanagarden Nottolini la prima sconfitta alla seconda giornata del mini girone A2 di B1.

In un Palafigoi di Borzoli completamente rinnovato, la squadra di Capponi è entrata in campo troppo timorosa ed è stata azzannata da una Olympia Genova formata da atlete di livello nettamente superiore. Basta dire che la squadra di coach Matteo Zanoni ha in squadra l'ex campionessa europea azzurra dal curriculum invidiabile Valentina Arrighetti. La centrale ha accettato di scendere in B1 per il convincente programma di patron Giorgio Parodi che punta al doppio salto di categoria, dopo la promozione B1.

Fra le migliori giocatrici che dispone è arrivata in questa stagione anche la ventenne palleggiatrice torinese Veronica Allasia, ex Pinerolo A2 e fra le riconfermate c'è anche il capitano Giulia Bilamour, fra le migliori attaccanti dell'intera B1. Non c'è stata partita con una Nottolini disorientata ed in balia costante del gioco avversario. Il punteggio di 3-0 a favore delle gialloblù parla chiaro, così come il punteggio dei parziali (25-13/25-15/25/15).

L'importante ora per la squadra di Capponi è tornare con i piedi per terra e pensare alla prossima partita. Non è certo da drammatizzare aver perso contro un avversario tecnicamente superiore e per giunta in grande serata dove tutto gli è filato nel verso giusto e che dopo due partite comanda la classifica del mini girone a punteggio pieno

LA FORMAZIONE SCHIERATA DA STEFANO CAPPONI

Inizialmente Capponi ha schierato il roster di partenza che aveva avuto la meglio sulla Timenet Empoli. Bresciani in regia opposta a Coselli; Mutti e Magnelli al centro; Roni e Sciabordi di banda; Battellino libero. Poi i cambi: Bibolotti rileva Sciabordi verso la fine del primo set. Lunardi entra al posto di Coselli a metà del secondo set rimanendo in campo fino al termine e Catani entra al posto della Magnelli alla fine del secondo set giocando tutto il terzo.

CAPPONI: "LORO SONO SUPERIORI, MA NOI SI POTEVA FARE MEGLIO"

Coach Capponi a fine partita si è dimostrato deluso non tanto della sconfitta che sulla carta ci poteva stare ma dell'atteggiamento rinunciatario delle sue ragazze.

"Si poteva fare meglio - dice - Genova è davvero forte e si sapeva ma noi non siamo riusciti a metterla in difficoltà e abbiamo rischiato troppo poco. Ho provato a dare una svolta alla partita facendo diversi cambi. Più di così non potevo fare. Abbiamo sbagliato l'approccio e dopo ci siamo fatti condizionare dal blasone delle nostre avversarie"

IL VICE PRESIDENTE ENRICO BERTINI: "ABBIAMO PERSO CONTRO UNA GRANDE SQUADRA, MA RESTA IL NOSTRO BUON AVVIO DI STAGIONE"

Il vice presidente bianconero Enrico Bertini ci tiene inizialmente a parlare del ripristino del campionato

"Finalmente siamo tornati a giocare - dice - dopo tanto tempo ed è stata una forte emozione. Rimane il nostro buon avvio di stagione nonostante la sconfitta di Genova, contro la squadra probabilmente più forte del girone. Dobbiamo giocare con la stessa umiltà dimostrata nel vittorioso esordio casalingo contro Empoli dove mi ha colpito la grande prestazione di Rebecca Sciabordi. L'esordio in prima squadra di coach Capponi? Ho sempre creduto nel tecnico lecchese, alle sue qualità ed alla sua voglia di misurarsi in un campionato difficile come la B1. Inoltre, e non è poco, è ben voluto da tutte le atlete: veterane, giovani e giovanissime."

GLI ALTRI RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

FGL Castelfranco PI- Arredofrigo Valnegri Al 3-1

Timenet Empoli-Blu Volley Quarrata 3-0 giocata al Palapiaggia di Capannori per l'impraticabilità del PalaAramini

CLASSIFICA

Olympia Genova P. 6

FGL Castelfranco P. 6

Timenet Empoli P. 3

Toscanagarden Nottolini P. 3

Arredofrigo Al P. 0

Blu Volley Quarrata P. 0