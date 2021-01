Il lucchese Paolo Azzi è candidato alla presidenza della Federazione Italiana Scherma

Altri articoli in Sport

lunedì, 18 gennaio 2021, 10:41

Se il buon giorno si vede dal mattino, sarà davvero una bella stagione per la Virtus Lucca. Il weekend appena trascorso ha sancito l’inizio della stagione agonistica indoor nazionale e i colori biancocelesti sono stati protagonisti in tutta Italia, nelle varie manifestazioni organizzate in giro per lo “Stivale”

domenica, 17 gennaio 2021, 22:00

Dopo dieci giornate il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca riassapora il dolce sapore dei due punti superando in un freddo PalaTagliate il Limonta Costa Masnaga, la principale rivelazione di questa Techfind Serie A1

domenica, 17 gennaio 2021, 18:58

Clamoroso: le partite di serie A1 del campionato di basket femminile non prevedono le docce nel dopo gara. Gli spogliatoi del Palatagliate, infatti, sono al gelo e non c'è acqua calda

domenica, 17 gennaio 2021, 11:41

Nato a Cesena 29 anni fa, all'età di sette anni sbocciò la sua passione ciclistica dopo che suo padre Loris correva da dilettante nella Rinascita, la stessa squadra di Marco Pantani. Emerse con il Team Colpack a suon di successi con qualità e potenzialità che meritavano di essere sfruttate

sabato, 16 gennaio 2021, 15:00

Con un’intera settimana di lavoro alle spalle, il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca si accinge ad iniziare un altro tour de force che vedrà la squadra di Francesco Iurlaro scendere in campo tre volte nel giro di sette giorni

venerdì, 15 gennaio 2021, 15:59

Sono momenti di grande fermento nel mondo degli sport dilettantistici. Il Basketball Club Lucca sta seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo a livello federale