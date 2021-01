Il lucchese Paolo Azzi è candido alla presidenza della Federazione Italiana Scherma

Altri articoli in Sport

domenica, 17 gennaio 2021, 18:58

Clamoroso: le partite di serie A1 del campionato di basket femminile non prevedono le docce nel dopo gara. Gli spogliatoi del Palatagliate, infatti, sono al gelo e non c'è acqua calda

domenica, 17 gennaio 2021, 11:41

Nato a Cesena 29 anni fa, all'età di sette anni sbocciò la sua passione ciclistica dopo che suo padre Loris correva da dilettante nella Rinascita, la stessa squadra di Marco Pantani. Emerse con il Team Colpack a suon di successi con qualità e potenzialità che meritavano di essere sfruttate

sabato, 16 gennaio 2021, 15:00

Con un’intera settimana di lavoro alle spalle, il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca si accinge ad iniziare un altro tour de force che vedrà la squadra di Francesco Iurlaro scendere in campo tre volte nel giro di sette giorni

venerdì, 15 gennaio 2021, 15:59

Sono momenti di grande fermento nel mondo degli sport dilettantistici. Il Basketball Club Lucca sta seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo a livello federale

venerdì, 15 gennaio 2021, 15:00

A distanza di pochi giorni dopo aver conquistato il secondo Giro d'Italia Under 23 consecutivo con l'apoteosi nel fango marchigiano di Porto S.Elpidio, la pietrasantina Francesca Baroni fa il bis anche nel tricolore, confermandosi campionessa italiana Under 23 nel circuito del Parco Belloluogo di Lecce

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:32

Ultime rifiniture in corso per Alessandro Gatti in vista dei campionati italiani categoria élite, in programma ad Avellino dal 26 al 31 di gennaio