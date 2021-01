Sport



La regina della Fast, Mila Montani, riparte dal derby mantovano

venerdì, 22 gennaio 2021, 08:43

di Valter Nieri

L'attesa è finita. Finalmente domani ripartono anche i campionati nei sei gironi di B1 nazionali, suddivisi ognuno in due gruppi di sei squadre ciascuno. Prima fase con partite di andata e ritorno e seconda fase con partite di sola andata con un'unica classifica.

Una delle star del campionato è sicuramente la parmense Mila Montani che in estate approdò in Lombardia firmando per la Nardi Volta Mantovana. Già negli allenamenti l'ex Castelbellino ha fatto vedere tutte le sue potenzialità.

La sua forza esplosiva, la velocità di percezione e le sue accelerazioni nella fast, sono gesti tecnici di primo livello per una centrale che sarebbe protagonista anche in A2, ma che ha scelto la Nardi Volta Mantovana inserita nel girone C1 di B1 nazionale dove è giunta in estate ed ha atteso con inevitabile impazienza, visto il ritardato ripristino dell'attività, a causa del covid. Mila è pronta a rimettersi al suo posto da regina della zona 3, imperversando con le sue mani e le sue braccia sopra la rete per murare gli attacchi avversari, anche se preferisce il gioco di attacco, grazie alla sua forza fisica, al sincronismo ed all'intesa che ha sempre avuto con le registe delle quadre di coach Matteo Solforati, con cui da diversi anni si trasferisce in coppia nelle nuove destinazioni.

Montani e Solforati hanno scelto di ripartire da Volta, piccolo comune nell'alto mantovano che si estende in campagna a venti km. dal Lago di Garda.

"Alle bellezze paesaggistiche da gustarsi in estate - dice alla Gazzetta di Lucca la regina delle fast - corrisponde un inverno molto freddo anche se continuiamo ad essere in zona rossa e comunque in tempo di covid il clima non ha certo una forte influenza sulla qualità e sullo stile di vita delle persone, fra lockdown e spostamenti limitati al solo territorio comunale. Matteo ed io abbiamo scelto questa società per la sua storia ultra quarantennale e perché il programma che ci espose il D.S. Alberto Roffia è stata molto convincente. Il presidente Sergio Longhi ha investito e crede in questa squadra, costruita con raziocinio con occhio sempre incline al bilancio ed alle risorse economiche."

Longhi è un presidente sostenuto da tanta passione e ha, in effetti, costruito una squadra ambiziosa per tentare la scalata alla serie A. Peccato che anche al Palavalle si giochi a porte chiuse e chissà per quanto tempo ancora sarà così a causa dell'ormai celebre "emergenza coronavirus", perché questo pubblico merita soddisfazioni per aver sempre gremito il palasport in 47 anni di storia vollistica.

Per Mila Montani si prospetta un doppio impegno. Oltre a giocare avrà infatti anche il delicato compito di allenare la squadra Under 13 ed i bambini del mini volley.

"Anche i bambini purtroppo sono stati costretti nel lockdown a stare a casa non potendo sfogare le loro energie. Sia io che loro siamo in difficoltà e dobbiamo continuamente aggiornarci nel protocollo di allenamento, ripreso in palestra da una decina di giorni e speriamo proprio di poter dare continuità agli allenamenti ritrovandoci più spesso. Cosa preferisco fra i due incarichi? Sicuramente giocare. Allenare i più piccoli oggi è una grande responsabilità. Dobbiamo far fronte alle loro esigenze ma spesso anche a quelle dei genitori sempre più pretenziosi ed esigenti".

DOMANI SERA IL DERBY CONTRO PORTO MANTOVANO

A 33 anni per Mila si prospettano nuovi derby in Lombardia. Sul taraflex del Palavalle è pronta a dare sfogo alla sua esplosività domani sera contro Euromontaggi Porto Mantovano, una squadra giovane che rispecchia la volontà di una società che punta sulla ricerca e valorizzazione di talenti. Il fischio di inizio per questa sua nuova avventura è fissato per le ore 20,30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Nardi Volta Mantovana. Le altre squadre inserite nel girone C1 sono: Amati Villa d'Oro (matricola modenese inserita nella Polisportiva), le squadra trentine TN Energie Argentario, Rothoblaas Volano e Walliance Ata Trento. Contro quest'ultima le biancorosse saranno impegnate nella loro prima trasferta in programma al Trento Volley nella seconda giornata. La regular season del mini girone, sperando in un regolare svolgimento del torneo senza che incida il covid, terminerà il 27 marzo, prima di dare inizio agli impegni con le squadre del girone C2 che sono: Eurogroup Altafratte, Anthea Vicenza, Torri di Vicenza, Imoco San Donà, Vivigas Arena di Verona e Duetti Giorgione di Castelfranco Veneto.

"Diciamo che per domani sera non sono in perfette condizioni fisiche - conclude Mila Montani - risentendo ancora di qualche disturbo per una distorsione alla caviglia, anche se negli ultimi dieci giorni sono molto migliorata."

LA FORMAZIONE

Questa la formazione di Volta contro Porto Mantovano: Beatrice Giroldi in regia con opposta il capitano Sofia Tosi( tornata nell'estate scorsa a Volta, dove ha iniziato a giocare e dove mancava da otto anni. Centrali: Mila Montani e Sofia Ferrarini. Bande: la sanminiatese Cristina Coppi e la ventunenne mantovana Chiara Boninsegna. Libero: Veronica Di Nucci. Una squadra costruita per puntare in alto, con tante atlete di talento sia nel roster titolare, sia in panchina.