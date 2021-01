Sport



Nardi Volta, tutto facile al Palabocchi per il collettivo di Solforati

domenica, 31 gennaio 2021, 11:43

di Valter Nieri

Seconda vittoria consecutiva della Nardi Volta che espugna il Palabocchi dominando Ata Trento in lungo e largo con un 3-0 mai messo in discussione nei tre set (10-25/18-25/14-25).

Volta può contare su un organico omogeneo e di alto livello, ragionato da coach Matteo Solforati che punta sempre in ogni squadra che allena sul lavoro collettivo delle proprie atlete nonostante finora abbia ritardato la sua complessa preparazione a causa del restringimento dei tempi per far fronte ai protocolli contro il covid. Partite come quella di ieri gli servono per dare una evoluzione teorica e pratica alla squadra, vista l'inconsistenza nel confronto dell'Ata Trento di coach Marco Mongera, da 17 anni in forza alla società presieduta da Emanuela Conforti, che ha tentato in tutte le maniere di dare una svolta alla partita. Da qui tutte le rotazioni effettuate dal coach trentanovenne marchigiano per inculcare a tutte le sue atlete quello spirito di squadra, senza il quale non è possibile alcun successo nel gioco collettivo.

Una vittoria per dare un segnale forte al girone C1 di B1, che i pronostici la indicano fra le papabili alla promozione in A2. Lo schieramento iniziale delle mantovane era quello standard eccetto la banda Cristina Coppi, tenuta precauzionalmente a riposo a causa di un recente infortunio. Quindi in regia Giroldi opposta a Tosi. Al centro Montani e Ferrarini. Di banda Boninsegna e Sandrini. Libero Di Nucci. L'Ata Trento rispondeva con la diagonale Granieri-Tasholli. Al centro Bertoldi-Venturato. Di banda Carosini-Blasi. Libero Giacomuzzi. Le rotazioni di Volta erano frequenti visto il largo vantaggio acquisito già nelle battute iniziali.



MILA MONTANI 4 ACE CONSECUTIVI E SOFIA FERRARINI MVP



Quando in campo c'è Mila, dobbiamo aspettarci di tutto. Lei non si sottrae a nessuna difficoltà, anzi ci si tuffa con la fiducia incrollabile di uscirne vincente. Era ansiosa di ricominciare a giocare e continuava a mordere il freno dopo lunghi mesi di lockdown. Dopo che in un set nel derby mantovano aveva messo a segno cinque ace consecutivi con quel suo spettacolare salto float, ieri sera c'è mancato poco che concedesse il bis. Ha spianato a favore della sua squadra il primo set grazie al suo turno di battuta quando di ace ne ha fatti quattro consecutivi. È emersa la sua potenza straripante e la sua forza esplosiva unitamente ad una tecnica sopraffina. Nel secondo set Volta è ripartita con la stessa formazione iniziale, poi, visto anche la piega favorevole sulla partita, Solforati ha effettuato il primo doppio cambio inserendo Gualtieri e Mazzi per Giroldi e Tosi. Allarme mantovano quando Mila appariva leggermente infastidita a prendere slancio da un dolore alla caviglia sinistra. Un evento traumatico che l'aveva condizionata un paio di mesi fa e che le era tornato a dar fastidio. A quel punto l'allenatore marchigiano l'ha richiamata in panchina per tenerla a riposo senza rischiare ulteriori aggravamenti. Per fortuna si è trattato soltanto di una botta che non le preclude la prossima partita interna contro Amati Modena. Al suo posto è entrata la ventunenne Alice Benetti. MVP la centrale diciannovenne Sofia Ferrarini, autrice di un'ottima partita, giocando con classe e mostrando tanta forza fisica. Per lei 8 punti e 75% di efficienza in attacco.



MILA: "PUNTI PREZIOSI IN VISTA DEGLI SCONTRI DIRETTI"

Soddisfatta del buon avvio di campionato Mila Montani: "Abbiamo preso punti preziosi-dice-in vista degli scontri diretti contro Amati Modena e Rothoblaas Volano. Era importante partire con il piede giusto sia per le gare contro squadre alla nostra portata che per costruire fiducia nel nostro gioco".

MATTEO "BIBO" SOLFORATI: "UN BUON TEST CONTRO UNA SQUADRA GIOVANE"

Coach Matteo Solforati commenta così: "È stato per noi un buon test contro una squadra giovane che annovera nelle sue fila giocatrici promettenti. Nel risultato la nostra maggiore esperienza si è fatta sentire. Abbiamo avuto un buon approccio sulla partita ed è stato positivo essere riusciti a dare spazio a tutte le ragazze che hanno risposto in maniera positiva. In questo avvio di campionato dal punto di vista fisico abbiamo avuto qualche problema che ci ha un po' condizionato negli allenamenti, ma stiamo lavorando per portare tutto nella miglior condizione possibile. Fra le avversarie che dobbiamo incontrare prossimamente Villa d'Oro Modena e Volano sono forti e l'Argentario è una squadra giovane ma con buone giocatrici. Dovremo essere bravi a mantenere i piedi per terra ed a stare concentrati fin dalle prime battute di gioco".

LE ALTRE PARTITE DELLA 2.a GIORNATA B1 GIRONE C1

Rothoblaas Volano- Amati Pietro V. D'Oro rinviata

Euromontaggi Porto Mnatovano- Trentino Energie Argentario 3-1

TABELLINO

Ata Trentino: Gitti M. n.e., Granieri 1, Gitti C. 1, Bertoldi 5, Carosini 10, Tasholli 4, Giacomuzzi ( L), Venturato 2, Baccolo n.e., Camazzola n.e., Eccel, Perlot, Blasi 5. All. Mongera.

Nardi Volta Mantovana: Tosi 6, Boninsegna 8, Mazzi 1, Montani 8, Ferrarini 8, Sandrini 7, Benetti 5, Coppi n.e., Di Nucci (L), Gualtieri. All. Solforati-Camarini.

Prossimo impegno per Nardi Volta sabato al Palavalle contro Amati Pietro V. d'Oro Modena. Inizio ore 20,30.