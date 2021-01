Sport



Toscanagarden Nottolini travolge la corazzata Empoli

domenica, 24 gennaio 2021, 13:08

di Valter Nieri

Anche il Palapiaggia ha finalmente riacceso i riflettori, ma questa volta con i punti in palio. È partito fra molte difficoltà covid anche il campionato di B1 che mancava a Capannori dal 18 gennaio del 2020 quando si giocò l'ultima partita Nottolini-Moie di un campionato interrotto e poi annullato dopo la sedicesima giornata.

Ricomposti i gironi sdoppiati da sei a dodici di sei squadre ciascuno, ieri sera la prima grande sorpresa del gruppo A2. Toscanagarden ha avuto la meglio su quella che è considerata la grande favorita del girone. Ha infatti sconfitto per 3-1 la corazzata Empoli di coach Collavini non smentendo la cabala dove nel derby spesso a vincere è la squadra sfavorita.

Le bianconere mostrando un buon feeling con la palla, una buona difesa ed una buona reazione psicologica ai momenti più sfavorevoli, sono riuscite a vincere contro una squadra protagonista del mercato estivo per aver completato il roster con atlete provenienti dalla A2 come la ventenne opposta veneziana Giada Barbiero (ex Soverato e Montecchio), la banda ventinovenne lodigiana Rosa Laura Baggi (ex Cutrofiano), la ex banda trasformata in primo libero, la bergamasca Lucrezia Formenti (ex Soverato e Lecco) e la ventiquattrenne banda bielorussa Diana Giometti (ex Hermaea Olbia e Delta Informatica Trentino A2).

La Nottolini viceversa ha dovuto privarsi di alcune delle sue giocatrici migliori per il restringimento del budget, lasciando andare l'opposto Sofia Renieri (destinazione HR Macerata A2), Chiara Puccini e Lara Salvestrini (Blu Volley Quarrata, costruita con forti ambizioni in B1). Come se non bastasse a fare le valigie è stato anche lo stesso coach Alessandro Becheroni, sostituito dal recchese Stefano Capponi, da un decennio in bianconero ma all'esordio assoluto con la prima squadra. Eppure proprio Capponi è riuscito a creare un sistema di gioco in grado di massimizzare i talenti a disposizione con picchi di buon gioco in una squadra dove non c'è più la Renieri a fare la differenza ma un collettivo che si aiuta reciprocamente e propone diverse soluzioni per fare punto. La Timenet Empoli è sembrato il gigante rimasto addormentato e che non è mai riuscito per proprio merito a sterzare l'andamento del macht.



I DUE ROSTER DI PARTENZA

Toscanagarden Nottolini ha schierato in avvio di macht Francesca Bresciani in regia con opposta Alice Coselli (rientrata a Capannori dopo il fine prestito con Ambra Cavallini prima in serie C fino all'annullamento dei campionati). Invariata la coppia di centrali dello scorso anno formata da Erika Mutti e Arianna Magnelli. Le bande: il riconfermato capitano Beatrice Roni in coppia con la neo bianconera pisana di Nodica Rebecca Sciabordi, (grande rivelazione della serata ed all'esordio assoluto in B1). Libero la riconfermata Ilaria Battellino.



Timenet Empoli dei coach Paolo Collavini e Andrea Schiavetti ha risposto con la regista diciassettenne Ludovica Mennecozzi opposta a Giada Barbiero. Centrali: Silva Marlene Ascensao e Syria Tangini. Bande: Rosa Laura Baggi e Diana Giometti. Libero: Lucrezia Formenti.

PRIMI DUE SET

In avvio di partita Toscanagarden appare intimorita dal roboante roster avversario, anche perchè negli allenamenti congiunti fra le due squadre in entrambe le occasioni prima del campionato le empolesi avevano dato un saggio della loro forza. Parte meglio la squadra ospite che gioca sul velluto con Laura Baggi (la migliore della sua squadra in quanto a precisione e reazione), ben servita dagli assist di Mennecozzi (4-8). La piega del set sembra avviata a favore delle empolesi quando Giometti fulmina il tentato bagher di Battellino per il 6-10. Ma la Nottolini non ci sta e recupera lo svantaggio rientrando in corsa rispondendo punto a punto fino a che il capitano Roni studia un pallonetto che scavalca il muro avversario portando la sua squadra per la prima volta in vantaggio (22-21).

Un ace di Bresciani porta a + 2 il vantaggio. Giometti accorcia facendo penetrare la palla nel muro Mutti-Roni, ma lo stesso capitano bianconero ristabilisce le distanze schiacciando da zona 2 e poi è artefice di un grande recupero in difesa calibrando per Alice Coselli che salta e mette a segno il punto del 25-22. Un set caratterizzato dalla buona vena sia difensiva, sia in attacco delle due bande ricevitrici Roni e Sciabordi. I loro continui spostamenti hanno disorientato la difesa ospite. Roni e Coselli per scelta tattica di Capponi si scambiavano la posizione da zona 4 a zona 2.

Per la cronaca sul 18-20 Capponi ha mandato in campo il jolly Asia Ceragioli soltanto in battuta al posto di Arianna Magnelli per cercare di ingannare la difesa avversaria.

2.o set - Sull'onda dell'entusiasmo per il set vinto Toscanagarden parte con il piglio giusto mostrando una Bresciani ispirata che alza di precisione per le conclusioni di Sciabordi, Roni e Coselli. Il vantaggio massimo la squadra di casa lo acquisisce con un ace in battuta di Rebecca Sciabordi (17-12) con la conseguente richiesta di Time-out di Collavini. I giochi sembrano fatti quando Sciabordi mette a segno con la consueta precisione l'ennesima schiacciata per il 23-19. A questo punto succede l'incredibile. Barbieri accorcia (23-20). Magnelli prima mura male poi schiaccia e viene murata da Marlene Ascensao (23-23). Sciabordi schiaccia fuori ed un ace di Tangini ribalta definitivamente il set a favore delle empolesi che lo chiudono 23-25. Un set regalato dalle atlete di casa ed i giochi ritornano in parità: 1-1.

TOSCANAGARDEN PIU' DETERMINATA NEL FINALE DEL TERZO E QUARTO SET

Il terzo set naviga nell'equilibrio con lievi vantaggi nel punteggio da una parte e dall'altra. Strepitosi recuperi di Ilaria Battellino e verso la fase centrale è protagonista Roni che mette a segno tre punti consecutivi per il 13-11, ma la stessa Roni, che non è infallibile, spara lungo oltre la linea di fondo consentendo alle empolesi di tornare in vantaggio 14-15. A questo punto Capponi cerca una nuova soluzione mandando in campo la talentuosa diciassettenne Giulia Lunardi, un'altra atleta cresciuta nel settore giovanile bianconero.

Un errore in battuta della stessa Roni porta le ospiti a +2 per il 15-17. Sale in cattedra Sciabordi che mette a segno due punti consecutivi per il sorpasso bianconero 21-20 inducendo Collavini a rifugiarsi nel time-out. Timenet ad un passo da vincere il set quando Barbiero mura la fast di Mutti per il 23-23 e Bresciani in battuta forza troppo facendo uscire la palla per il 23-24. Ora a chiedere il time-out è Capponi. I consigli del tecnico servono alla squadra perchè rientra sul parquet con maggiore grinta e precisione. Lunardi schiaccia per il 24-24. Un ace di Roni riporta in vantaggio Toscanagarden che chiude il set quando anche l'inesauribile Baggi commette un errore schiacciando fuori concedendo il set alle atlete di casa per 26-24.

QUARTO SET - Tutti i presenti si aspettavano una reazione della Timenet Empoli che già aveva concesso un punto minimo alle loro avversarie ma anche il set corto è rimasta per lei una chimera. Il set è navigato con un vantaggio minimo da una parte e dall'altra. Empoli non ha reagito con mordente allo svantaggio ed anche l'ingresso sul parquet di Silvia Raquel Asensao, la gemella di Marlene, non ha inciso più di tanto. Tangini con un ace aveva portato la sua squadra a +2, ma subito dopo una schiacciata coordinata con classe da Giulia Lunardi ed una strepitosa Rebecca Sciabordi hanno pareggiato di nuovo i conti (21-21). Lunardi ancora saliva in cattedra con quella classe che ora trasferisce anche in B1, superando l'esterrefatto muro di Baggi e Silva Marlene (22-21). Una difesa simultanea a muro di Lunardi e Mutti consentiva il + 2 alla Nottolini. A questo punto faceva tutto da sé Silva Raquel: prima metteva a segno il punto della speranza (23-22) poi schiacciava troppo di potenza in fondo al campo (24-22). Una schiacciata di Giometti accorciava (24-23) per l'ultimo time-out chiesto da Capponi che serviva a poco perchè alla ripresa del gioco Mezzedimi batteva lungo oltre la linea del fondo campo chiudendo il macht per il 25-23 finale.

I COMMENTI DEL DOPO PARTITA

Molto soddisfatto a fine gara il D.S. Oronzo Miccoli, artefice in estate della campagna acquisti e soprattutto felice della sua scelta di consentire l'arrivo di Rebecca Sciabordi, fra le migliori in campo, una scelta pericolosa dal momento che veniva da una categoria inferiore e c'erano diversi dubbi sulla sua efficienza, subito sedati dal campo.



"Tre punti importanti per noi-dice-in chiave salvezza contro una delle squadre più forti del campionato. Abbiamo avuto il vantaggio di allenarci bene per quaranta giorni, dal momento che tutte le ragazze sono state sempre negative al test molecolare ed hanno potuto eseguire con il tecnico esercizi aerobici, aumentando i carichi di lavoro. Stasera hanno dimostrato di stare bene fisicamente e mentalmente"

COACH CAPPONI: "ALLA LORO FORZA FISICA ABBIAMO RISPOSTO CON IL PALLEGGIO E LA TECNICA"

"L'avevo detto ripetutamente alle mie ragazze prima della partita. Dobbiamo reagire al loro strapotere fisico con il palleggio e la tecnica, le uniche armi a nostro favore per vincere questo incontro. Devo fare i complimenti a Francesca Bresciani che ha giocato con raziocinio dettando perfettamente i ritmi di gioco. Stasera al centro ho schierato Mutti e Magnelli. Se sono loro le due titolari di ruolo? Assolutamente no. Ho tre titolari compreso Benedetta Catani che stasera non ho schierato ma a volte può succedere anche il contrario. L'avvicendamento Coselli-Lunardi? Anche questo era preventivato. Delle due giocherà chi è più in condizione. Meglio avere l'abbondanza nei ruoli"

IL PRESIDENTE PAOLO GRADI: "RINGRAZIO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPANNORI PER IL SOSTEGNO"

Visibilmente soddisfatto il presidente della Toscanagarden Paolo Gradi.



"Ho visto una squadra tonica-dice-che rispecchia la nostra volontà di non mollare mai contro qualsiasi avversario. Abbiamo battuto una super squadra che ha un budget almeno cinque volte superiore al nostro. Devo dire che Sciabordi e Battellino sono state strepitose. Devo fare i complimenti a tutti: dal nostro coach a tutte le ragazze. In più voglio ringraziare l'assessorato allo sport del Comune di Capannori per il sostegno che ci ha dato in un momento così difficile nel rispettare i protocolli per l'emergenza sanitaria contro il coronavirus.".

AMAREGGIATO IL PRESIDENTE ANTONIO GENOVA: "È MANCATO MORDENTE E SPIRITO DI REAZIONE"

L'ambizioso presidente empolese Antonio Genova non nasconde la sua amarezza per la sconfitta: "Il risultato ci sta tutto a favore della Nottolini. Anzi, poteva il passivo essere ancora più pesante. Attendo il resoconto dell'allenatore, perché la Timenet non può essere questa. Non c'è stato mordente. Ho notato voragini fra prime e seconde linee, ma soprattutto quasi tutte le singole hanno giocato senza mordente, lucidità e cattiveria agonistica. Si può anche perdere, ma non in maniera così arrendevole. Abbiamo costruito una squadra ambiziosa ma stasera non abbiamo giocato da grande squadra".



ROSTER E SCORE - Toscanagarden-Timenet 3-1 (25-22/23-25/26-24/25-23)

Toscanagarden Nottolini: Mutti 7, Lunardi 7, Magnelli 9, Coselli 8, Roni(K) 22, Bresciani 4, Sciabordi 19, Battellino (L1), Ceragioli, Romani n.e., Gambarotto (L2) n.e.,Bibolotti n.e., Catani n.e., Nuti n.e. All. Capponi.

Timenet Empoli: Barbiero 12, Mezzedimi 1, Baggi 14, Ascensao Silva Marlene 6, Formenti (L1), Giometti 16, Tangini (K) 11, Ascensao Silva Raquel 9, Mangone (L2), Marocchini, Meini, Mennecozzi. All. Collavini.