Trasferta a Bionaz per gli atleti del Biathlon

martedì, 12 gennaio 2021, 10:08

Trasferta a Bionaz per gli atleti toscani del Biathlon lo scorso weekend, per le gare di Coppa Italia, segnate da temperature decisamente rigide. Da segnalare l’ottima prestazione al tiro di Miriam Michelucci (con un solo errore) e complessiva di Gabriele Giambastiani che nonostante i tre errori si difende bene in special modo nella gara sprint. Un tracciato, quello di Bionaz, che i ragazzi rivedranno presto: questa settimana per i Campionati italiani Aspiranti, Giovani e Junior e il 27 e il 28 febbraio prossimi per le gare individuale e a staffetta del Campionato italiano Allievi e Ragazzi, che saranno proprio organizzate dalla Focolaccia di Lucca, con cui sono tesserati gli atleti che rappresentano il Comitato Appennino Toscano nel Biathlon.



“Siamo molto soddisfatti della crescita e della determinazione dei nostri atleti del Biathlon – commentano Nora da San Martino referente Biathlon per il Comitato toscano e Francesco Contorni presidente del CAT – che gareggiano con atleti ai massimi livelli, nazionali e internazionali. Guardando le classifiche e i partecipanti delle varie gare, non possiamo fare a meno di notare che il nostro è il Comitato più a sud d'Italia nel circuito Biathlon, disciplina tradizionalmente appannaggio dei club e dei Comitati del nord. Insomma, la voglia di migliorare e crescere c'è e i nostri ragazzi la stanno dimostrando, a loro i nostri complimenti”.