Campionato serie C Gold al via

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:34

Ci siamo, tutto è ormai deciso, il campionato della prima squadra del Basketball Club Lucca prende il via. Dopo lunghe trattative, tentennamenti, stesura di nuovi protocolli anti Covid-19, la Federazione ha pubblicato il primo calendario provvisorio e la nuova formula per svolgere il campionato di Serie C Gold 2020/2021.

Malgrado la decisione fosse nell'aria da tempo, la pubblicazione di formula e calendario ha avuto un effetto sorpresa sui ragazzi del Bcl, lo supponevano che sarebbe iniziato, anzi lo speravano fortemente, ma non ostante tutto questo, l'emozione e l'idea di ricominciare a fare sul serio è stata davvero grande.

Visti i tempi ristretti per lo svolgimento della regular season la federazione ha rivisto la formula, a giocarsela saranno tre gruppi, ognuno composto da cinque squadre: il girone A, composto da Spezia Basket, Montale ABC Ricami, Don Bosco Livorno, Pielle Livorno, Basketball Club Lucca, Girone B, Castelfiorentino, Valdisieve, Agliana, Montecatini, Prato, Girone C, Virtus Siena, Montevarchi, Olimpia legnaia, Synergy Valdarno, Scuola Basket Arezzo.

La nuova formula prevede diverse fasi di gioco, la prima con palla a due, scodellata il 28 febbraio e l'ultima il 18 aprile, sarà giocata con formula all'italiana con gare di andata e ritorno e ci saranno anche due turni infrasettimanali, il 10/03 e il 7/04.

Poi si passerà alle seconde fasi, tutte le squadre dei tre gironi che si saranno classificate prime e seconde, saranno ammesse alla seconda fase per la promozione che avrà inizio il 25 aprile e terminerà il 30 maggio, anche in questa fase ci saranno due appuntamenti infrasettimanali, il 5/o5 e il 26/05, sarà un girone unico con formula sempre all'italiana e partite di andate e ritorno, con i risultati acquisiti nella prima fase e al termine, le prime quattro squadre disputeranno i play-off per la promozione in serie B.

Le squadre invece che si saranno piazzate al terzo, quarto e quinto posto, accederanno alla seconda fase di retrocessione, anche in questa fase si giocherà con formula all'italiana, ma con gare di sola andata, al termine le ultime due faranno i play-out e chi perderà, sarà retrocesso in C Silver, la fase retrocessione inizierà il 2 maggio e terminerà il 13 giugno, con due appuntamenti infrasettimanali il 19/05 e il 2/06

Il primo impegno per il Basketball Club Lucca coinciderà con la prima trasferta del campionato, andando a giocare a Spezia, poi ospiterà il Don Bosco Livorno e alla quarta di andata sarà il Bcl ad andare a Livorno per vedersela con la Pielle, infine l'ultima di andata si giocherà al Palatagliate e l'ospite sarà il Montale.