Derby mantovano alla Nardi Volta: sempre più sola al comando

giovedì, 25 febbraio 2021, 21:03

di Valter Nieri

La Nardi Volta si aggiudica anche il derby di ritorno al Palasport di Via Gramsci di Porto Mantovano e consolida il suo vantaggio in classifica sulle immediate inseguitrici nel girone C1 di B1. Per Giroldi e compagne una prova robusta ed anche di carattere quando nel periodo più critico è stata chiamata a reagire pur senza brillare come in altre occasioni. Dopo aver perso il primo set, peraltro condotto fino al 21-18, per la prima volta in questo campionato la squadra di coach Solforati è apparsa in difficoltà, mostrando troppi errori in una difesa che vacillava di fronte agli attacchi di Brignole, Maghenzani e Galiero. A quel punto è venuto fuori il tanto desiderato spirito di gruppo. L'intensità di gioco nei successivi tre set ha fatto ritrovare alla Nardi quel clima emotivo positivo del gruppo anche se quegli scricchiolii in difesa sicuramente saranno il tema del coach marchigiano per i prossimi allenamenti. Euromontaggi Porto Mantovano viceversa dopo aver disputato il miglior set di stagione ha perso con il passare dei minuti in lucidità e nei momenti topici del secondo e terzo set ha dissipato in più occasioni il lieve vantaggio tanto faticosamente accumulato. A coach Biagio Marone il merito di aver sorpreso con il suo gioco la squadra leader in classifica, mettendo sovente in confusione la sua difesa.

NARDI VOLTA MANTOVANA ANCORA A PUNTEGGIO PIENO, GRAZIE AD UN ATTACCO ATOMICO

Nelle prime sei giornate dell'intero girone C, compreso il C2, Nardi Volta è l'unica squadra ancora a punteggio pieno e nel derby di Via Gramsci ha fatto più notizia il set perso della vittoria, visto il dominio fin qui fatto registrare. MVP dell'incontro e top score la sanminiatese Cristina Coppi che, con buona capacità di lettura, ha tirato costantemente la sfera nel campo avversario, sacrificandosi molto anche in fase di difesa. La sua elevazione e coordinazione le ha consentito di mettere a segno 17 punti ma in doppia cifra sono finite anche Tosi, Boninsegna e le centrali Ferrarini e Montani. Quest'ultima nel periodo più delicato dell'incontro ha fatto la differenza con due fast, oltre a mostrare destrezza negli spostamenti ed equilibrio tra muro e attacco. Il punteggio: 25-23; 21-25; 17-25; 22-25. In classifica Nardi Volta ha 18 punti e precede Amati Pietro Villa D'Oro Modena e Euromontaggi Porto Mantovano appaiate a quota 9, che però hanno da recuparare una partita. Nel C2 continuano a marciare in testa alla classifica Anthea Vicenza e Duetti Giorgione con p.12 ed una partita in meno.

TABELLINO

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO: Guarnieri, Oriente 3, Brignole 14, Maghenzani 14, Ghirardelli 10, Montagnani, Fiorellini 4, Palumbo 9, Galiero 15. All. Marone-Lazzari

NARDI PALL. VOLTA: Tosi 12, Boninsegna 14, Mazzi, Montani 12, Ferrarini 12, Benetti, Coppi 17, Di Nucci, Giroldi 2. All. Solforati-Camarini

GLI ALTRI RISULTATI DEL C1

Rothoblaas Volano- Trentino Energie Argentario 3-0

Walliance Ata Trento- Amati Vilal D'Oro Modena 1-3

La settima giornata è in programma sabato 6 marzo con la Nardi Volta che torna a giocare al Palavalle affrontando Ata Trento. Fischio di inizio alle ore 20,30.

SOLFORATI: " VITTORIA PREZIOSA SU UN CAMPO DIFFICILE, ANCHE SE ABBIAMO COMMESSO TROPPI ERRORI IN DIFESA"

Coach Solforati una vittoria importante, ma quanta fatica....

"Si in effetti devo dire che la partita è stata combattuta contro una squadra in fiducia e che in due anni aveva perso in casa una sola volta. Il set perso? Ci siamo complicati la vita da soli andando a perderlo dopo averlo condotto 21-18 e da quel momento in poi è stata una battaglia punto a punto. Non siamo stati brillanti come in altre occasioni soprattutto in difesa nelle palle sporche ma anche in fase di ricostruzione. D'altronde non si può essere sempre al meglio della condizione. È un successo questo che vale doppio perchè portato a casa sopperendo alla giornata un po' opaca con grinta, determinazione e soprattutto cattiveria agonistica.

AVETE A QUESTO PUNTO MESSO UN'IPOTECA SUL PRIMO POSTO FINALE ?

"Il campionato propone sfide continue ed insidiose dove il risultato come si è visto a Porto Mantovano non è mai scontato. Dobbiamo continuare ad allenarci e migliorare gli errori, quindi ci sarà da lottare fino in fondo. Nessuno ci regala niente e le partite vanno vinte con il lavoro e sul campo. Considerando anche l'altro girone siamo ad un terzo del percorso ed è ancora molto presto fare pronostici. Le insidie sono dietro l'angolo e tutti i nostri avversari si impegneranno al massimo per superarci."

CRISTINA COPPI. "DOBBIAMO MIGLIORARE L'APPROCCIO MENTALE"

La sanminiatese Cristina Coppi felice per l'MVP assegnatole, è consapevole di aver rischiato troppo.

"Porto Mantovano avversario tosto-sottolinea-ma noi abbiamo concesso troppo giocando un po' sottotono. Abbiamo sbagliato l'approccio mentale alla partita e dobbiamo correggerci in questo perchè atleticamente stiamo tutte bene e credo lo stiamo dimostrando. Devo anche dire che siamo state brave a non mollare nei momenti di maggior difficoltà".

L'AUTOCRITICA DI MILA MONTANI

Quello che colpisce è la ricerca costante della perfezione da parte della squadra. Anche l'esperta Mila Montani, nonostante la soddisfazione dei tre punti, ha parole di autocritica guardando avanti ai prossimi delicati impegni

"In difesa-dice-siamo state veramente distratte mettendo a rischio un risultato da acquisire senza eccessiva fatica. Per fortuna abbiamo raccolto i cocci di una prestazione piuttosto deludente rimettendoli insieme piano piano. Ne siamo uscite fuori grazie all'aiuto di tutte e li devo dire che la reazione è stata da grande squadra. Una superba Cristina Coppi nei momenti più critici ci ha tolto le castagne dal fuoco con degli attacchi potenti di palla alta, altrimenti sarebbe stata veramente difficile. Da qui in avanti le partite saranno tutte delle finali ed una nostra sconfitta potrebbe riaprire d'improvviso qualsiasi situazione, anche perché nel girone 2 Anthea e Giorgione stanno marciando ai nostri stessi ritmi, avendo perso finora soltanto un incontro. Quindi massima concentrazione e tanta umiltà partita dopo partita."