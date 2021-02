Sport



I ragazzi di coach Tonfoni superano in amichevole Montecatini

domenica, 21 febbraio 2021, 15:49

Una bella e convincente prova per i ragazzi di Coach Tonfoni nella seconda amichevole disputatasi venerdì 19 febbraio nella splendida arena del Palaterme di Montecatini.

Gli avversari erano ancora i rosso/blu di Montecatini, una squadra decisamente forte con giocatori di tutto rispetto, gente come Romano, Meini, Ingrosso, Tommei, insomma una testa di serie nel girone B candidata a passare il turno per giocarsi i play-off.

Una bella partita che sull'ultimo fischio dell'arbitro si è chiusa con il Basketball Club Lucca in vantaggio, ma l'aver "vinto" conta poco o nulla, non erà quello l'obiettivo di Tonfoni.

L'importante era vedere quanto i ragazzi avessero fatto loro le indicazioni date in queste settimane di allenamento, quanto la nervosa prova casalinga del venerdi precedente fosse stata assorbita e smaltita.

A questo appello tutti quanti hanno risposto "presente" e dopo un primo quarto giocato un po' a bassi ritmi, hanno iniziato dal secondo tempino in poi ad alzare i giri del motore, in un crescendo davvero entusiasmante, concludendo l'ultimo quarto rifilando otto punti ai termali.

L'mvp della partita se lo meriterebbe Andrea Simonetti, che alla sua prima partita dopo il suo rientro ha messo a referto ben 23 punti, ma a meritarselo questa volta è la squadra, tutta la panchina, che non si è mai risparmiata, incitando i compagni in campo ed esultando per ogni canestro fatto.

Buono il risultato, buona la prova di ogni ragazzo, quattro addirittura in doppia cifra, ma davvero ottimo lo spirito di squadra che si è creato, dalla settimana prossima si comincerà a fare sul serio, nel frattempo testa bassa, concentrati e tanto lavoro in palestra.

A fine partita abbiamo chiesto a Tonfoni come aveva visto la partita e due parole sui suoi ragazzi:

"Una partenza un pò lenta per come abbiamo strutturato la squadra poi però c'è stato un bel crescendo sia di intensità difensiva che in attacco, un grande rientro di Simonetti finito in doppia cifra e con diversi rimbalzi, ma bravi tutti, Barsanti poi, per noi è un punto di riferimento, un suo passo avanti sono sempre due per la squadra

"Una nostra caratteristica è l'intensità di gioco e si è vista durante il corso della partita, perché quella di ieri è stata una vera partita, senza se e senza ma, sono contento di come sono andate le cose, ma sopra tutto sono contento perché la squadra ha capito ed è perfettamente consapevole su cosa si deve fare in campo, tutti quanti si impegnano e remano nella stessa direzione,"

9/15 – 16/13 – 19/19 – 29/18

9/15 – 25/28 – 44/47 – 73/65

Lippi 10, Barsanti 10, Russo 8, Di Sacco 3, Spagnolli 12, Giovannetti 5, Simonetti, 23, Lombardi 2, Pierini, Perfetti, Balducci, Piercecchi