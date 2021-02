Sport



Il Basketball Club Lucca torna sul parquet al Palatagliate

domenica, 14 febbraio 2021, 16:54

Come da prassi, nel percorso degli allenamenti che una squadra intraprende sono comprese le amichevoli o se preferite degli "scrimmage" di fatto, dopo appena un paio di settimane dalla ripresa degli allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato, il Basketball Club Lucca è sceso in campo al Palatagliate per la sua prima amichevole dopo il lungo stop invernale causa Covid-19.

In un palazzetto dello sport deserto il Basketball Club Lucca ha ospitato una delle squadre più forti del prossimo campionato di C Gold, nella sua divisa blu e rossa ha fatto ingresso sul parquet la ex di Tonfoni, il Montecatini, tra le cui fila gioca l'ex di turno Riccardo Romano.

Per il Bcl non poteva esserci peggior risveglio dal torpore di questi mesi, di fronte c'era una squadra tosta, con molta esperienza, proveniente dalla Serie B, il cui gioca maschio e senza fronzoli impensierisce più di una squadra, un team non avvezzo a praticare sconti e gentilezze.

Tonfoni dal canto sua ha messo in campo una squadra che ha iniziato a plasmare da pochissimo tempo, rinnovata per undici dodicesimi e con un'età media da scuole superiori

In pratica in campo c'era Davide e Golia, ma questa volta anche se Davide, leggesi B

Cl ha reso dura la vita ai termali non è riuscito ad abbatterli

Un buon primo quarto vinto dai locali, poi un secondo giocato quasi alla pari ed un terzo dove il vero protagonista è stato l'agonismo, con alcune punte di nervosismo che hanno fatto sbandare eccessivamente i ragazzi di Tonfoni, al Montecani no è restato che approfittarne e a fine terzo, il solco scavato dai termali era composto da ben ventuno punti., infine un ultimo quarto che si potrebbe definire del riscatto, dove il Bcl ha buttato le ultime riserve di energia, recuperando punti importanti e fare suo il quarto.

A fine partita coach Tonfoni si è detto soddisfatto di come sono andate le cose, "i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, siamo esattamente dove volevamo essere "

21/17 – 13/25 – 8/21 – 22/15

21/17 – 34/42 – 42/63 – 64/78