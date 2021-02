Sport



I sogni di medaglia di Matilda Bove e della Ritmica Montecarlo

martedì, 16 febbraio 2021, 20:51

di Valter Nieri

Mai smettere di inseguire i propri sogni e obiettivi anche a costo di tanti sacrifici, lo dicono gli istruttori più esperti ai ragazzi che praticano qualsiasi sport, ma forse in nessuna disciplina sportiva come nella ginnastica ritmica il rapporto delle ragazze con la pedana è così coinvolgente nei sentimenti.

L'esempio viene dalle ragazze della Ritmica Montecarlo dell'esperta allenatrice russa Tatiana Grevtseva che da anni ha scelto di trascorrere la sua vita nel clima temperato della splendida collina lucchese. Abbiamo incontrato Serena Pellegrini, mamma della ginnasta dodicenne Matilda Bove per scoprire i comportamenti di queste giovani farfalle ed il coinvolgimento delle loro famiglie nel soddisfare la loro determinazione e le loro volontà.

"Noi genitori - dice Serena Pellegrini - si finisce per essere complici perché ad esempio Matilda ha una volontà di ferro nell'allenarsi, a volte anche 7 ore al giorno. Quando è in casa, con la testa sembra rimasta in pedana. Coglie l'occasione di fare gesti atletici sul tappeto di sala, oppure sul divano. Non sta mai ferma. Mi accorgo sempre più che la sua elasticità fisica la mette al servizio dei suoi sogni e delle sue speranze. Però crescendo facendo sport ho la soddisfazione di notare in lei una progettualità educativa che le servirà molto nell'affrontare meglio le difficoltà della vita".

Le tecniche esecutive di queste ginnaste sono mirate a programmi lunghi e giorni intensi di allenamento.

"Matilda si allena moltissimo - prosegue mamma Serena - tre volte la settimana devo accompagnarla alla palestra di Ponte Buggianese, mentre altri due giorni la settimana prosegue gli allenamenti alla palestra della scuola media "I. Calvino" di S.Giuseppe di Montecarlo a pochi passi da casa nostra. Gli allenamenti sono tanti anche se le gare nel 2020 sono state pochissime perchè quasi tutte annullate per combattere il coronavirus"

GENITORI TASSISTI

Anche Serena, come tanti altri genitori, si trasforma in "taxista" per accompagnare la figlia. Un sostegno morale che però è di aiuto a Matilda, influenzandola positivamente nelle sue prestazioni sportive, oltre che nel suo benessere interiore. Motivare i propri figli, li aiuta ad offrire loro un supporto a livello emotivo e ad una migliore crescita. Ed il livello emotivo, come detto, è importante nella ginnastica ritmica, se non fondamentale.

"Per la verità-continua Serena Pellegrini-a me non piace molto questa disciplina sportiva perchè non è per niente remunerativa in caso di carriera. Tanto è vero che da piccolina ho portato Matilda a provare diversi sport: quasi tutti. Ma lei ha scelto la ritmica. E' con essa che familiarizza di più e si esprime con naturalezza."

I RECENTI RISULTATI

Lo scorso anno, nelle poche occasioni concesse dalle normative anti covid, la giovane montecarlese si è laureata campionessa regionale Opes con la palla e a corpo libero, nei campionati che si sono tenuti a Monsummano. Nella sua categoria nello scorso dicembre ai campionati nazionali Federazione Italia di Rimini è giunta nelle prime quindici posizioni, un risultato bene augurante per questo 2021 dove l'ASD Montecarlo spera di avere tante occasioni in più da medaglia, che sarebbero la giusta ricompensa al suo impegno.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 27 e 28 FEBBRAIO

I prossimi appuntamenti per la Ritmica Montecarlo sono fissati per la due giorni di gare di Montecatini Terme in programma il 27 e 28 febbraio, quando prenderà parte alla prova di qualificazione del campionato nazionale di ginnastica ritmica dell'Ente di promozione Opes, fissata al Palavinci. L'augurio è che questa manifestazione, molto sostenuta dal responsabile nazionale della Ginnastica Opes Luciano Gambardella, possa avere regolare svolgimento, dopo che lo scorso anno era stata rimandata per covid.

L'organizzazione di Montecatini ha curato tutti i minimi particolari con grande attenzione ed avvertendo le società regionali iscritte sui rigidi protocolli anti-covid da rispettare. Matilda è inserita nel quartetto LC Silver che comprende anche Nicole De Giacomo, Erica Del Sarto e Giulia Vitillo. Dopo la loro esibizione che può avvenire con due attrezzi cadauna oppure corpo libero+un attrezzo, sarà la volta del collettivo a due per l'esibizione della diciassettenne Sara Takaci, che il 30 dicembre scorso si è laureata campionessa italiana alla fune cat. Silver LC nel campionato Winter Edition, in coppia con Kiara Beqiri.

Il 28 febbraio invece le biancoazzurre si presenteranno con due squadre nella prova di Ponsacco, sotto l'egida della Federazione Italia per un'altra giornata di forti emozioni e di grande livello tecnico. Vige il regolamento delle gare senza pubblico per le norme imposte dai protocolli anti-covid. Quindi anche i genitori non possono essere spettatori e dovranno limitarsi a seguire le proprie figlie in diretta streaming.