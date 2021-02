Sport



La tattica di solforati imbriglia Amati Modena e Volta vola in testa a punteggio pieno

domenica, 7 febbraio 2021, 12:16

di Valter Nieri

Terzo successo consecutivo di Nardi Volta Mantovana che ieri sera al Palavalle ha superato per 3-1 Amati Pietro Villa D'Oro Modena, una delle squadre più accreditate per il successo finale.

Un successo importante in uno scontro al vertice che proietta le biancorosse in testa alla classifica a punteggio pieno nel girone C1 di B1, anche se va detto che Rgthoblaas Volano di Trento, essendo bloccato dal covid, non ha ancora giocato una partita. Montani e compagne stanno comunque marciando in testa con grande armonia, grazie senza dubbio al loro potenziale ma anche al loro allenatore Matteo "Bibo" Solforati che crea il fattore di crescita con le sue lezioni di comunicazione dove infonde nelle atlete nozioni tecniche e tattiche in grado di superare anche le difficoltà nelle giornate storte dove non tutto funziona alla perfezione.

Il 3-1 di ieri (25-23/25-22/25-27/25-12) è stato ottenuto al termine di una gara combattuta con i primi tre set molto equilibrati, dove Volta l'ha spuntata grazie ad una buona difesa ed alla buona vena offensiva dell'opposto ventitreenne Sofia Tosi (25 punti) MVP dell'incontro, che è stata una vera spina nel fianco della difesa modenese, sempre pericolosa e spesso decisiva nei momenti cruciali dell'incontro.

Solforati ha schierato inizialmente il sestetto base formato da Giroldi-Tosi nella diagonale; Montani-Ferrarini al centro; Boninsegna-Coppi di banda con libero Di Nucci. Nel corso del match è poi subentrata Alice Benetti al posto di Sofia Ferrarini. Simone Serafini ha risposto per Amati Modena con la diagonale Francesca Galli Venturelli-Petruzziello; Faietti-Migliorini al centro; Ferrari-Bellini di banda e Buffagni libero. Sono entrate nel corso della partita la centrale Cristina Vai, l'opposto Giva Lavinia ed il libero Alice Cordella.

NARDI VOLTA RITROVA GLI AUTOMATISMI DOPO AVER CONCESSO ALLE SUE AVVERSARIE IL TERZO SET

Dopo i primi due set vinti in dirittura di arrivo, la squadra di casa ha commesso troppi errori, specialmente in attacco, facendo rientrare in partita la squadra modenese. Nella quarta frazione di gioco, grazie all'efficienza di muro e difesa, con l'esperienza di Mila Montani che si fa sempre sentire consentendo punti preziosi con le sue invenzioni e giocate in fast, Nardi Volta si è liberata delle scorie mentali spengendo le speranze di recupero di Modena. Una partita non impeccabile delle biancorosse ma confortata dal risultato. Per trovare la perfezione ed innescare meccanismi di gioco con più velocità e resistenza la squadra ha bisogno di lavorare con più tempo in palestra visto che le misure di sicurezza anti covid finora non l'hanno consentito. Il quarto set giocato egregiamente invita comunque all'ottimismo dal momento che Giroldi e compagne pur non giocando ai loro livelli standard hanno conquistato i tre punti facendo intravedere ampi margini di miglioramento.

MILA MONTANI: "TRE PUNTI D'ORO PER NOI IN UNA PARTITA COMPLICATA DAI TROPPI ERRORI"

La centrale Mila Montani è soddisfatta del risultato ma invita alla prudenza rilasciando questa dichiarazione a La Gazzetta di Lucca:

"Potevamo fare meglio. È ovvio che siamo soddisfatti del risultato ma abbiamo rischiato molto e dobbiamo stare più attente. Stasera gli errori in attacco sono stati molti, altrimenti la partita potevamo chiuderla al terzo set. Ora ci attende un altro impegno casalingo da non sottovalutare contro Trentino Argentario. Sarebbe importante un altro successo per arrivare belle cariche allo scontro diretto contro Volano"

SCORE

NARDI VOLTA MANTOVANA: Tosi 25, Boninsegna 18, Montani 12, Ferrarini 1, Benetti 3, Coppi 16, Di Nucci (L1), Giroldi 4, Mazzi n.e.,Sandrini n.e., Roffia (L2) n.e., Gualtieri n.e. All. Solforati-Camarini

AMATI PIETRO VILLA D'ORO: Ferrari 16, Faietti 6, Galli Venturelli F. 2, Petruzziello 8, Buffagni (L), Petruzziello 8, Lavinia 1, Migliorini 5, Bellini 11, Vai 3, Cordella (L), Arletti n.e., Imparato n.e., Galli Venturelli R. n.e., Franchini n.e. All. Serafini-Vecchi.

SABATO AL PALAVALLE LA QUARTA GIORNATA CONTRO TRENTINO ENERGIE ARGENTARIO

Nardi Volta prosegue il suo cammino nel mini girone C1 guardando alla quarta giornata in programma sabato, quando al Palavalle arriverà Trentino Energie Argentario che ieri sera ha colto il primo successo stagionale vincendo il derby del Palabocchi contro Walliance Ata Trento per 3-0. Questa la probabile formazione che coach Maurizio Moretti deciderà di schierare: Aurora Bonafini al palleggio con opposta Alessia Paoli. Al centro: Valentina Varani e Serena Sfreddo. Di banda Katerina Pucnik ed Ori Zoe. Libero Vittoria Vianello. Una partita da prendere con le molle perchè la squadra trentina verrà a Volta con il morale alto dopo il successo nel derby. Fischio di inizio alle ore 20,30.