Nottolini dilaga al Palamelo mettendo nei guai Blu Volley Quarrata

lunedì, 8 febbraio 2021, 07:54

di Valter Nieri

In appena sette giorni la Toscanagarden Nottolini ha ampiamente smaltito la cocente sconfitta di Genova espugnando con una prestazione superlativa il Palamelo di Quarrata. Una vittoria condita dal gioco e da una grande voglia di vincere confermandosi squadra da derby, visto che le stesse sorti erano capitate anche ad Empoli due settimane fa al Palapiaggia. Il successo di Roni e compagne questa volta è stato ancor più marcato: un 3-0 che non lascia adito a nessuna recrimina-zione alla squadra di coach Bracci che non ha mai dato la sensazione di poter vincere un set e che dopo questa ennesima sconfitta si trova inguaiato in ultima posizione nel mini girone A2 di B1. Una vittoria che rilancia la squadra di Capponi che dice:

"La cosa bella è lo spirito di squadra che sta nascendo. Abbiamo studiato al video le nostre avversarie ed i nostri meccanismi di gioco hanno funzionato. Non sempre ci si riesce. La sconfitta di Genova della scorsa settimana lo sta a dimostrare"

Al Palamelo la squadra di Capponi si è dimostrata coesa e bene amalgamata fra le vecchie guardie come le centrali Mutti e Magnelli e giovani come Lunardi che ha giocato con grande autorità nonostante i suoi soli 17 anni. In pochi prima dell'inizio del campionato avrebbero scommesso su una Nottolini vincente nei derby contro Empoli e Quarrata, dopo essersi indebolita nell'organico, ed invece Capponi è riuscito a darle una sua fisionomia con dei sincronismi di gioco senza soffrire troppo la tensione della gara.

LE FORMAZIONI

BLU VOLLEY: Bacciottini-Gobbi nella diagonale; Bianciardi-Cantamessa al centro; Puccini e Salvestrini di banda e Chiti libero

TOSCANAGARDEN: Bresciani-Lunardi nella diagonale; Mutti e Magnelli al centro; Sciabordi-Roni di banda; Battellino libero.



Nel corso dell'incontro diverse sostituzioni, più che altro da parte pistoiese per tentare di dare una svolta alla partita. Le uniche bianconere sono state verso il finale del terzo set con Ceragioli nel giro dietro ed Alice Coselli che ha preso il posto di Giulia Lunardi. Il punteggio: 16-25; 19-25; 23-25. Le tre ex Puccini, Salvestrini e Becucci sono state bene murate da Magnelli e Mutti, con il vantaggio di conoscerne bene pregi e difetti dopo anni di allenamenti e partite giocate insieme a Capannori. Capponi è stato favorevolmente colpito dalle sue ragazze:

"Devo fare i complimenti a tutte le ragazze ed in particolare ad una Arianna Magnelli questa sera veramente scatenata e a Giulia Lunardi che sta bene interpretando il ruolo come terminale offensivo principale, attaccando da zona 2. La Battellino? Ancora una partita perfetta di Ilaria regista straordinaria della fase difensiva."

Quando per vincere conta la coesione, l'intesa e la tecnica. Lo ha dimostrato la squadra bianconera, che in centimetri è forse la più bassa di tutto il girone. Ma le due centrali Mutti e Magnelli e la palleggiatrice Bresciani, hanno prevalso in tecnica e nei tempi sulle attaccanti avversarie, agevolando la seconda linea formata dalle bande ricevitrici ed il libero. Ed ora mente di nuovo al Palapiaggia perchè sabato le bianconere sono attese nella quarta giornata ad un'altra grande sfida contro la capolista Castelfranco reduce dal successo esterno al Pala Lago Figoi contro Olympia Genova per 3-1 ed ancora a punteggio pieno. Un altro derby, forse il più sentito, con le atlete pisane che partono nettamente favorite. Però la Nottolini farà di tutto per confermarsi squadra da derby. A Capannori fischio di inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook bianconera con il commento di Ilaria Gradi

CLASSIFICA

Castelfranco P. 9Olympia Genova P. 6Toscanagarden Nottolini P. 6Timenet Empoli P. 3Arredofrigo (AL) e Blu Volley Quarrata P. 0



TABELLINO

BLU VOLLEY: Salvestrini 9, Bacciottini 1, Puccini 8, Sestini (K) n.e., Cantamessa 4, Bianciardi 6, Becucci 2, Pelliteri, Chiti (L), Gobbi 7, Iani, Bianchini n.e. All. Bracci-Miceli

TOSCANAGARDEN NOTTOLINI: Magnelli 15, Bresciani, Lunardi 14, Mutti 3, Roni 12, Sciabordi 12, Coselli, Ceragioli, Battellino (L), Romani n.e., Gambarotto(L) n.e., Bibolotti n.e., Catani n.e., Nuti n.e. All. Capponi-Lupetti.