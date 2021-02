Sport



Prosegue la marcia spedita di Nardi Volta: ancora a punteggio pieno

lunedì, 15 febbraio 2021, 08:42

di Valter Nieri

La Nardi Volta Mantovana non conosce ostacoli e continua spedita a guidare la classifica del mini girone C1 di B1. Dopo quattro giornate la squadra di coach Solforati è ancora a punteggio pieno ed ha concesso soltanto un set alle sue avversarie. Sabato anche il giovane team Trentino Energie Argentario di coach Maurizio Moretti, ha dovuto issare la bandiera bianca dopo appena tre set, incapace di reagire ad una squadra che non ha mostrato lacune, facendo notare la sua insaziabile sete di vittoria (25-11; 25-15; 25-18). Le biancorosse sono scese sul taraflex del Palavalle con la formazione tipo formata da Giroldi in regia opposta a Tosi; Montani e Ferrarini al centro; Coppi e Boninsegna le bande laterali e Di Nucci libero. Nel corso del match è entrata Benetti per Ferrarini. A metà del secondo set, visto l'andamento della partita, Solforati ha fatto il doppio cambio Mazzi e Gualtieri rispettivamente per Tosi e Giroldi. Verso la fine del terzo set Sandrini ha rilevato Coppi. Coach Moretti ha risposto inizialmente con la diagonale Polezzi-Paoli; le centrali Varani e Sfreddo. Di banda la temuta ventiseienne schiacciatrice triestina Katerina Pucnik e Ori; libero Pierobon. Nel corso del match, completamente a senso unico, il coach trentino vista la superiorità della Nardi ha dato spazio alle riserve impiegandole un po' tutte.

LA REGINA DELLA FAST MILA MONTANI MVP DELL'INCONTRO

Dove c'è lei lo spettacolo è assicurato. La regina della fast Mila Montani ovunque giochi padroneggia al centro del campo ed anche dal punto di vista realizzativo finisce quasi sempre in doppia cifra. Contro Trentino Energie si è distinta in elevazione e rapidità negli spostamenti laterali. Unisce alla sua velocità anche l'ottima prontezza di riflessi nel mettere la palla a terra. Peccato che il pubblico non possa assistere alle sue partite perchè sono tanti coloro che prima del covid, ovunque ha giocato, riempivano i palasport per vedere le sue prodezze. Sabato è stata per lei un'altra occasione per terminare la partita come MVP e top score con 12 punti ed il 67% di efficienza in attacco, gli stessi di Katerina Pucnik che però farne tanti è il suo mestiere.

"Siamo state brave-dice la centrale parmense-a non concedere nulla, mettendole sotto pressione fin dall'inizio. Trentino è una squadra molto giovane. Ha commesso qualche errore di troppo e noi siamo state brave ripeto ad approfittarne. Siamo prime in classifica ma dobbiamo fare attenzione al Volano che ha finalmente iniziato a giocare dopo i problemi del covid vincendo il derby del Palabocchi in maniera piuttosto autoritaria e proprio sabato prossimo ci attende una partita molto difficile in Alta Vallagarina."

BIBO SOLFORATI TRASMETTE UNA MENTE COMUNE A TUTTA LA SQUADRA

Un primato strabiliante per la squadra di Bibo Solforati che anche a Volta, dal momento che è arrivato, è riuscito a trasmettere una mente comune a tutte le sue atlete nel rispetto della valorizzazione delle loro caratteristiche. Assieme al suo vice Leonardo Camarini ed in sintonia con il preparatore atletico Maria Jonathan sta facendo un ottimo lavoro che consente alla società biancorossa di adagiarsi in testa alla classifica e di continuare ad alimentare i suoi progetti.

" Questa volta-dice il tecnico pesarese-devo ammettere che le mie atlete hanno disputato una partita senza sbavature, tenendo sempre in mano il pallino del gioco e mantenendo un livello costante senza alti e bassi"

La sorpresa della giornata se così si può dire il successo esterno dell' Euromontaggi Porto Mantovano al Palamarconi di Modena.

" È vero. Però va detto che a Modena mancava la schiacciatrice Chiara Ferrari che è il punto di riferimento della squadra. "

Un ruolino di marcia per voi straordinario.

"Abbiamo sfruttato il calendario favorevole-dice il coach a La Gazzetta di Lucca-che ci vedeva in casa tre volte nelle prime quattro partite. Nel ritorno non saranno partite facili come quella di sabato a Volano"

SCORE

NARDI VOLTA MANTOVANA: Tosi (K) 11, Boninsegna 11, Mazzi 1, Montani 12, Ferrarini 3, Sandrini 1, Benetti 2, Coppi 5, Di Nucci (L), Giroldi 1, Roffia (L). All. Solforati-Camarini

TRENTINO ENERGIE: Pierobon (L), Zani 8, Bonafini 1, Modena, Polezzi 1, Varani 2, Ori 1, Vianello (L), Colombini 1, Puknic 12, Riedmueller, Cusma 2, Sfreddo 2, Paoli 3. All. Moretti.

4.a GIORNATA-GLI ALTRI RISULTATI

Amati Pietro Villa D'Oro- Euromontaggi Porto Mantovano 1-3

Walliance Ata Trento- Rothoblaas Volano 1-3

In classifica primo posto per Nardi Volta Mantovana p.12. Secondo posto per Euromontaggi Porto Mantovano con p.6 Nel mini girone C2 al primo posto c'è sempre la Duetti Giorgione che nell'ultimo turno ha superato a Castelfranco Veneto l'Anthea Vicenza per 3-1, portando a 9 i suoi punti in classifica. Al secondo posto si trova la stessa Anthea Vicenza con p.6.

Sabato Volta Mantovana sarà impegnata a Volano contro la Rothoblaas, suo ultimo impegno prima del giro di boa. La partita avrà inizio alle ore 20,30.