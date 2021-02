Sport



Sfida Signorile al Pala Ubi Banca: la classe di Noemi guida Cuneo contro le campionesse del mondo di Conegliano

sabato, 6 febbraio 2021, 14:45

di Valter Nieri

Spettacolo annunciato domani al Pala Ubi Banca per l'arrivo delle imbattute campionesse del mondo in carica e vincitrici degli ultimi tre scudetti, di Conegliano. Anche se il pronostico ancora una volta sembra scontato, perchè difficilmente le fuoriclasse di coach Santarelli concedono punti e nemmeno set alle loro avversarie di turno, si preannuncia una sfida di alti contenuti tecnici per la presenza sul taraflex di San Rocco Castagnaretta di grandi giocatrici anche da parte di Bosca San Bernardo, dal libero Giorgia Zannoni, alla centrale Sonia Candi, alla regista Noemi Signorile. La squadra veneta della più grande giocatrice del mondo come attualmente viene definita Paola Egonu ha recentemente realizzato un altro record: quello di vincere cinque partite in otto giorni tra campionato e Champions concedendo alle sue avversarie soltanto un set. Nell'ultimo turno di campionato ha espugnato il Candy Arena superando la Saugella che veniva da un ottimo periodo dopo dodici vittorie consecutive. Un incontro che si preannuncia di alto livello anche grazie alla regia biancorossa di Noemi Signorile. La campionessa di Francia, ancora in carica dopo l'ultimo scudetto assegnato oltralpe, quando incontra Conegliano può vantare nostalgici ricordi. La "faccia pulita" del volley, la regista di attacco che taglia il campo smistando con precisione tutti i palloni che le provengono dalla ricezione e dalla difesa, ricorda un suo successo importante contro la squadra veneta quando ancora non era diventata quella delle imbattibili come è attualmente.

NELLA FINAL FOUR DEL 2015 NOEMI SIGNORILE REGISTA DELL'AGIL ELIMINO' L'IMOCO IN SEMIFINALE

Quando si parla di Noemi Signorile e di Imoco Conegliano viene naturale ricordare partite memorabili. Match che hanno fatto la storia recente del volley e che hanno dato ai tifosi ed agli appassionati grandi emozioni, grandi gioie ed anche qualche amarezza. Sfide fra squadre zeppe di fuoriclasse in un campionato, quello italiano, fra i più importanti ed ambiti dalle grandi giocatrici di tutto il mondo. L'imprevedibilità del talento, spesso agevolata dalla razionalità tattica dettata dai migliori coach in circolazione.

Alla regista torinese viene in mente una data, il 28-2-2015 quando allo Stadium di Rimini era in programma la semifinale di Coppa Italia tra Agil Novara ed Imoco Conegliano, di fronte a quasi 4 mila spettatori. Una sfida vinta 3-1 dalla squadra piemontese

"Fu per me un successo indimenticabile-dice Noemi-una sfida intensa fra due grandi squadre. Alla Final Four ci arrivammo in ottime condizioni tanto che il giorno seguente vincemmo la Coppa Italia superando in finale LJ di Modena con l'identico punteggio di 3-1, ma tutti i set furono equilibrati e due molto prolungati al tie-break (25-19/28-30/30-28/25-23). Con noi giocava anche la schiacciatrice statunitense Kimberly Hill, attualmente in forza all'Imoco. Eravamo allenate da coach Padullà"

Erano gli anni in cui Noemi Signorile vinceva in Italia perchè poi a fine stagione doppiò il successo di Coppa Italia aggiudicandosi anche lo scudetto, prima di recarsi all'estero e continuare a vincere in Romania ed in Francia. In quella semifinale della Final Four, Noemi alzava per Hill (17 punti) ma anche per la statunitense Alexandra Klineman e per l'opposto croato, oggi trentasettenne, Katarina Barun, top score con 26 punti. Nell'Imoco la miglior realizzatrice fu la ventinovenne bulgara Emilija Nikolova con 25 punti, attuale opposto del PTT Sporkulubu di Ankara nel campionato turco.

NEL MATCH DI DOMANI SIGNORILE RITROVA ANCHE LE EX COMPAGNE AZZURRE DE GENNARO E FOLIE

Un incontro speciale domani pomeriggio per Noemi. Ritrova infatti da avversarie due ex compagne azzurre: il libero Monica De Gennaro e la trentenne centrale bolzanese Raphaela Folie. Il libero è un ruolo che coopera molto con la palleggiatrice nell'impostare l'azione di gioco. Che ricordi conserva di Monica De Gennaro?

"Monica, dei tanti liberi con i quali ho giocato in carriera, è sicuramente uno dei più forti in assoluto. Non per niente ha fatto questa lunga carriera in nazionale. È munita di un grande senso tattico ed è sempre molto forte nonostante i suoi 34 anni."

Noemi una partita dal risultato scontato vero?

"Contro Conegliano è quasi impossibile fare punti, non per noi ma per tutti. Ha un organico talmente forte che può vincere anche con una seconda formazione. Noi però ce la metteremo tutta per fare bella figura nel rispetto di Cuneo. Come ho sempre detto, sto benissimo in questa società e mi impegnerò sempre per trasmettere le mie esperienze alle tante giovani".

Se coach Santarelli metterà, almeno inizialmente, in campo la squadra che ha espugnato il Candy Arena, Conegliano potrebbe avere questo schieramento: Wolosa-Egonu in diagonale. Raphaela Folie e l'olandese Robin De Kruijf al centro;

Kimberly Hill e la statunitense Mckenzie Adams di banda con Monica De Gennaro libero. Coach Pistola potrebbe rispondere con : Signorile-Bici in diagonale; Candi-Zakchaiou al centro; Giovannini-Matos di banda e Zannoni libero. Un altro motivo della sfida il confronto fra De Gennaro e Zannoni, due fra i più forti e spettacolari liberi del campionato dal curriculum straordinario. Fischio di inizio ore 17. Peccato le partite siano ancora a porte chiuse e privare il pubblico del grande spettacolo. La partita si potrà comunque seguire da casa su LVF, la Web TV.