Signorile codifica, Candi esegue e Bosca San Bernardo torna al successo contro Trentino

martedì, 2 febbraio 2021, 00:09

di Valter Nieri

Fra i motivi salienti della ventesima giornata di A1 il ritorno al successo di Bosca San Bernardo dopo tre sconfitte consecutive. A farne le spese è stato Despar Trentino che esce sconfitto per 3-0 dal Pala Ubibanca con l'attenuante della prolungata assenza del suo opposto titolare, la ventiduenne milanese ex Uyba Vittoria Piani, ancora positiva al covid.

Quindi il coach veronese Matteo Bertini ha dovuto rimediare, ancora una volta, inserendo al suo posto ed improvvisandola nel ruolo la ventisettenne Benedetta Marcone. Questo lo schieramento di Cuneo: Signorile in regia opposta a Bici; Candi e Zakchaiou centrali; Giovannini-Matos di banda e Zannoni libero. Trentino ha risposto con la diagonale Cumino-Marcone; al centro capitan Fondriest-Furlan. Di banda D'Odorico-Melli e libero Moro. Esordio quindi per la ventiduenne schiacciatrice domenicana Massiel Matos, proveniente dalla squadra americana Florida Atlantic University e recente acquisto di gennaio del D.S. piemontese Gino Primasso.

La Matos è stata presa in sostituzione della schiacciatrice greca Olga Strantzali, dopo la risoluzione consensuale del contratto che l'ha vista ritornare nel campionato polacco, accasandosi al Chemik Police. Coach Pistola, che non ha potuto schierare la schiacciatrice rumena Adelina Ungureanu, assente per problemi fisici, ha quindi dato via libera alla Matos che si è subito bene inserita nei meccanismi di gioco.

CUNEO SI ESALTA CON LE VELOCI DI CANDI SPLENDIDAMENTE SERVITA DA SIGNORILE

L'impatto sulla partita è tutto a favore di Cuneo che acquisisce il vantaggio massimo di 8 punti (20-12) che addirittura incrementa nel finale del primo set per il 25-13. Nella seconda frazione di gioco c'è la reazione della squadra ospite che si porta a +2 sul 14-16 per poi piantarsi concedendo alle biancorosse tre punti consecutivi. Una volta indietro nel punteggio la squadra di Bertini non riesce più a reagire arrendendosi 25-20. Senza storia il terzo set con Signorile e compagne che conservano costantemente un vantaggio rassicurante chiudendolo 25-13.

L'ultimo punto è stato messo a segno, l'unico nell'intera partita, dal suo magnifico capitano Noemi Signorile ancora ispirata in una serata dove ha servito con maggiore frequenza le centrali Candi e Zakchaiou. La romagnola Sonia Candi, MVP e top score con 16 punti, ha ormai imparato a leggere le parabole di ricezione. Il sincronismo e l'intesa fra lei e Noemi sono aspetti che esaltano il gioco di Cuneo.

Per la palleggiatrice torinese non ci sono più aggettivi nel definire le sue prestazioni sempre molto al di sopra della sufficienza. Nella costruzione del gioco ha confermato la sua precisione nel palleggio ed il suo grande intuito nel suggerire le giocate. Un grande vantaggio anche per coach Pistola avere in campo una regista di questo livello che fa girare tutta la squadra mettendo in pratica i suoi schemi.

SIGNORILE: "UN SUCCESSO CHE CI VOLEVA IN UN MOMENTO DIFFICILE"

"Sono molto soddisfatta - dice il capitano - un successo che ci tira fuori da un periodo difficile, complicato dalle diverse assenze. La squadra ha giocato bene sia in difesa, sia in attacco dove si è bene inserita Massiel Matos. Purtroppo non siamo rientrate nei quarti di Coppa Italia, ma cercheremo di toglierci le maggiori soddisfazioni possibili in campionato".



Infatti la salvezza con questo successo è quasi acquisita. Cuneo si conferma in settima posizione con 22 punti, quattro in più dello stesso Trentino, ottavo con 18 punti. Nel corso del match c'è stato spazio anche per Alice Gay entrata nel giro dietro al posto di Matos e verso la fine del terzo set è entrata la ventiduenne centrale piacentina Francesca Fava al posto di Sonia Candi. Nello score Giovannini e Zakchaiou hanno messo a segno 11 punti ciascuna, Bici 9 e Matos 7.

Per Trentino la miglior realizzatrice è stata la centrale trevigiana Eleonora Furlan con 7 punti. Cuneo ha riscattato la sconfitta dell'andata quando il 3 dicembre uscì sconfitto A Trento per 3-0. Il bilancio fra le due squadre è in perfetta parità con due successi per parte nei quattro totali disputati.