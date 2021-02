Sport



Solforati ingabbia Volano e Nardi Volta consolida il primato

domenica, 21 febbraio 2021, 15:38

di Valter Nieri

Ancora una grande prestazione della Nardi Volta Mantovana che espugna anche l'Arena Biancorossa di Volano con un secco 3-0, consolidando il suo primato in classifica al termine del girone di andata C1 di B1.

Cinque partite ed altrettante vittorie da 3 punti con un solo set concesso alle avversarie il 6 febbraio al Palavalle, quando le biancorosse cedettero soltanto al tie break 25-27 nella partita vinta 3-1 contro Amati Villa D'Oro di Modena. In Alta Vallagarina la squadra del presidente Sergio Longhi ha dato conferma di grande carattere con capacità di radicarsi nella pratica e nell'interesse collettivo in maniera capillare.

Lo schieramento di Volta è quello base con la diagonale Giroldi-Tosi; le centrali Montani-Ferrarini; le bande Coppi-Boninsegna ed il libero Di Nucci. Unico inserimento nel corso del match quello della centrale Alice Benetti. Coach Luca Parlatini risponde con Elena Bortolot in regia opposta a Beatrice Pozzoni; centrali Livia Tresoldi ed Elena Gabrieli; attaccanti Valentina Barbolini (figlia dell'attuale coach di Scandicci) ed Emma Galbero; libero Marta Scanavacca. Pochi minuti di gioco anche per Nicole Ianeselli. Nel primo set dopo una partenza leggermente a favore delle trentine, una volta pareggiato il conto sul 7-7 Nardi ha preso il volo con geometrie di gioco dettate da una spumeggiante Beatrice Giroldi e lette con tempestività e giusti ritmi nelle situazioni di gioco da Boninsegna, Tosi e Coppi. Quando la mantovana Chiara Boninsegna, MVP della partita e top-score con 19 punti messi a segno in appena tre set, realizza il punto dell'8-18, viene raggiunto il parziale di 16 punti a 2, che la dice tutta sull'inerzia del set. Valentina Barbolini, la migliore della sua squadra, cerca in tutte le maniere di incitare le compagne alla reazione ma i meccanismi di gioco di Volta sono ormai innestati con una piega quasi impossibile da stirare e la Giroldi concede anche una veloce a Sofia Ferrarini per chiudere il set 25-17.

IL SECONDO SET VOLTA LO VINCE CON FREDDEZZA E CARATTERE



Nel secondo set la squadra di coach Parlatini reagisce ricordandosi di avere in squadra un potenziale non certo inferiore alla squadra di Solforati con quasi tutte che vantano esperienze di serie A come Bortolot, Barbolini, Gabrieli e Pozzoni. Si assiste ad un set spettacolare e sempre incerto nell'esito con le due squadre che si superano in alternanza di un punto, salvo rare eccezioni come quando la regina della fast Mila Montani mura perfettamente un attacco di Pozzoni portando a due i punti di vantaggio (17-19).

La classe di Barbolini consente alle padrone di casa di riportarsi in vantaggio 23-22, ma Cristina Coppi che scrive di mancino ed attacca con un potente destro pareggia subito i conti. Dopo un attacco vincente di Emma Galbero per il 25-24 Solforati chiede il secondo time-out, mostrandosi fortemente preoccupato. Il set continua a scorrere nell'equilibrio fino a quando Coppi schiaccia in mani-out e poi mura per il 28-30. Volta ha dimostrato che anche nei momenti di difficoltà riesce a gestire bene le proprie emozioni senza mai disunirsi completamente anche quando in alcune circostanze commette qualche errore.

Il terzo set scorre sulla falsariga del primo, con Nardi Volta padrona delle sue azioni di gioco ed una Rothoblaas Volano piuttosto sfiduciata dal set perso che si fa sentire soprattutto in avvio. Soltanto nel finale cerca di reagire ma più che per merito proprio per gli errori della squadra ospite che, sicura del risultato, perde un po' di concentrazione con due errori gratuiti di Coppi e Boninsegna che riportano Volano a meno due (22-24). Solforati chiede allora il time-out e subito dopo Sofia Tosi mette a segno il punto del 22-25.



LE VARIABILI DI GIOCO DI VOLTA

Nardi Volta in pochi mesi di allenamento, con una squadra completamente rinnovata, si trova in campo a meraviglia, sviluppando un'intesa di gioco a seconda delle circostanze e dell'avversario. Matteo Solforati sta facendo un lavoro straordinario creando meccanismi di gioco e sincronia fra atlete che non si conoscevano, provenienti da squadre diverse. A Volano si è potuto permettere anche di utilizzare Mila Montani maggiormente in fase di difesa a muro anzichè impiegarla con i suoi attacchi micidiali. La stessa Montani a fine partita appare molto soddisfatta ma moderatamente ottimista.

"I parziali dei set ingannano-dice-è stata una partita combattuta più di quanto dica il risultato punto per punto con un grande dispendio di energie. Mai sedersi sugli allori-prosegue-sarebbe un grave errore anche perché non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo giocare in campi molto difficili come lo è stato anche questo di Volano. Ed ora testa al nostro prossimo avversario. Il derby contro Porto Mantovano sarà molto difficile. Al palasport di Via Gramsci mercoledi dovremo arrivarci molto concentrate e determinate. Indubbiamente ci godiamo questa vittoria consapevoli che il cammino è ancora lungo"

MATTEO SOLFORATI: "I NOSTRI MECCANISMI DI GIOCO HANNO PREVALSO SULLA LORO FISICITA'"

" È stata una bella prestazione a livello di squadra - dice felice Solforati -Loro sono una squadra molto fisica a cui però manca un po' di ritmo partita. Volano ha un potenziale superiore al nostro ed è per questo che siamo molto felici di questa vittoria che sa di impresa. Abbiamo disputato una partita solida , attenta ed anche nel secondo set, nonostante qualche disattenzione e imprecisione, le ragazze sono state fredde e lucide fino all'ultima palla. Adesso viene il difficile perché le nostre avversarie ci affronteranno con il coltello fra i denti. Il calendario è da qui in avanti a nostro sfavore con tre trasferte ed il derby di mercoledì contro Porto Mantovano. Ci godiamo questa vittoria ma da lunedi torneremo a lavorare a testa bassa dando continuità alla bella settimana di allenamenti che abbiamo effettuato sia a livello individuale, sia nel collettivo."

Fra il mini girone C1 ed il mini girone C2 l'unica squadra che continua il suo cammino a punteggio pieno è Nardi Volta Mantovana che conduce il C1 con 15 punti. Al secondo posto c'è Euromontaggi Porto Mantovano con p.9. Terzo posto per Amati Pietro Villa d'Oro Modena p.6. Nel C2 continua a condurre la classifica dopo 5 giornate Duetti Giorgione con p.12 seguita da Anthea Vicenza con p.9. Ieri sera hanno vinto entrambe per 3-0 rispettivamente a San Donà di Piave ed a Vicenza nel derby contro U.S. Totti.

SCORE

ROTHOBLAAS VOLANO: Pozzoni 9, Tresoldi 4, Ianeselli, Barbolini 13, Guerra n.e., Galbero 8, Bortolot 4, Gabrieli 5, Della Valentina( L2 ) n.e., Scanavacca ( L1 ). All. Parlatini, Brembilla

NARDI VOLTA MANTOVANA: TOSI (K), 12, Boninsegna 19, Mazzi n.e., Montani 8, Ferrarini 5, Sandrini n.e., Benetti, Roffia ( L2 ), Coppi 10, Di Nucci ( L1 ), Giroldi 2. All. Solforati, Camarini.