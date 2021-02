Sport



Stranottolini: anche la capolista Castelfranco si arrende

domenica, 14 febbraio 2021, 11:54

di Valter Nieri

La scorsa settimana scrivemmo Castelfranco favorito, ma attenzione perché la Nottolini è squadra da derby ed a Capannori difficilmente molla quando si tratta di partite di cartello come quella di ieri sera contro la capolista di coach Menicucci-Ficini.

Nella quarta giornata del mini girone A2 di B1 anche le pisane sotto i colpi di Lunardi e Roni perdono l'imbattibilità al termine di una sfida tiratissima, fra due squadre che hanno giocato a viso aperto e che volevano a tutti i costi superarsi vicendevolmente, risolta nelle ultimissime battute del tie break (23-25/30-28/21-25/25-23/16-14).

Pochissimi i cambi nel corso del match. Coach Capponi-Lupetti hanno schierato Bresciani al palleggio con Lunardi opposta; Mutti e Magnelli al centro; capitan Roni e Sciabordi di banda e Battellino libero. In qualche fase di gioco sono entrate Catani al posto di Mutti e Ceragioli al posto di Magnelli. Coach Menicucci-Ficini hanno risposto con la diagonale Lippi-Zonta; Ristori-De Bellis di banda; Andreotti-Mastrodicasa al centro e Casarosa libero.

Gli scambi sono stati lunghi a dimostrazione dell'equilibrio sul parquet, dove in nessun set una delle due squadre aveva dato la sensazione di marcarlo a suo favore, scivolando sempre con la massima incertezza. Alla fine l'ha spuntata la squadra di casa grazie ad una maggiore penetrazione in zona di attacco della diciassettenne Giulia Lunardi e di capitan Roni, efficace sia da zona 4 che dalla seconda linea, ma come sempre preziosa anche in fase di ricezione. A differenza di Quarrata la Nottolini ha finalizzato maggiormente il gioco puntando sulle rifiniture dell'attacco.

"Loro giocavano strette - afferma Capponi a fine partita - e sapevamo che era difficile passare dal centro. Temevamo Ristori e siamo riusciti ad arginarla bene".

Gli allenamenti congiunti pre-campionato contro Empoli, Quarrata e la stessa Castelfranco sono serviti maggiormente alla Toscanagarden Nottolini, non soltanto per testare la preparazione ma anche per scaldare le mani alle sue giocatrici studiando meglio l'avversario, dal momento che in campionato le bianconere si sono imposte tre volte in meno di un mese nei tre derby contro le stesse avversarie toscane, grandi favorite del girone. Pronostico invece sovvertito dal campo con Castelfranco che esce sconfitto ma comunque non appannato dai suoi obiettivi stagionali come dice Capponi:

"È stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Per battere Castelfranco in questo momento ci voleva una grande prova da parte di tutte le nostre ragazze che sono state molto brave a tenere alta la concentrazione. Gli scambi molto lunghi sono una conseguenza del buon gioco da parte di tutti".

GIULIA LUNARDI 17 ANNI, TALENTO BIANCONERO

Con 24 punti la top score è stata la diciassettenne barghigiana Giulia Lunardi, che già due anni fa partecipò a qualche allenamento con la prima squadra quando il maestro Becheroni ne intravide le sue caratteristiche naturali da opposto. Ieri sera non ha fatto rimpiangere nel ruolo la miglior Renieri ed è proprio Giulia l'ultimo grande talento che sta esplodendo in casa bianconera mostrando ottimi colpi e trovando continuità sul parquet in riflessi, potenza e tecnica migliorando le sue performance in maniera esponenziale. Ottima la regia di Francesca Bresciani che ha chiamato alle conclusioni le sue compagne con la consueta precisione. Capitan Roni ha padroneggiato in zona 4 e zona 6.

La coppia Magnelli-Mutti è una garanzia per il centro, ma anche gli ingressi di Catani e Ceragioli sono stati positivi. Ilaria Battellino è stata fra le migliori in campo come anche Sara Casarosa di FGL Castelfranco, due fra i migliori in questo ruolo dell'intero campionato. Insomma tutte le atlete meritano più della sufficienza. Fra le migliori realizzatrici dopo Giulia Lunardi troviamo Beatrice Roni con p.19; Rebecca Sciabordi p.18 ed Arianna Magnelli p.15



"Le nostre giovani devono crescere senza fretta - conclude Capponi - perché verrà anche il loro momento. Abbiamo tante bimbe di prospettiva ed è importante che facciano i loro passi gradatamente".

Fra Nottolini e Castelfranco è il terzo 3-2 consecutivo al Palapiaggia. Il 30-3-2019 si imposero le pisane per 3-2. Il 21-12-2019 Natale sereno per le bianconere grazie al successo per 3-2 ed infine il 3-2 di ieri sera che proietta la Nottolini al secondo posto del mini girone con 8 punti, proprio dietro le pisane che conservano comunque, nonostante la sconfitta, il primo posto a quota 10. Tutto questo in attesa del posticipo del Palaramini di oggi pomeriggio fra Timenet Empoli e Olympia Genova che farà cambiare ancora la classifica soltanto in caso di vittoria di quest'ultima.

Meno equilibrato invece il mini girone A1 dove Lilliput Torino è a punteggio pieno dopo le prime tre partite. Dopo la regular season le squadre del girone A1 si incontreranno contro quelle del girone A2 in partite di sola andata per un'unica classifica che tiene conto anche dei punteggi ottenuti nei due mini gironi. Sabato quinta ed ultima giornata dei gironi A1 e A2 di andata. Per Toscanagarden Nottolini trasferta al Palamombarone di Acqui Terme contro Arredofrigo Valnegri. Fischio di inizio alle ore 19 con probabile diretta sulla pagina Facebook bianconera, telecronista Ilaria Gradi.

CASTELFRANCO IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI TULLIO PAGNI

Un grave lutto ha colpito la società dell'FGL Castelfranco per la scomparsa venerdi a causa del covid di Tullio Pagni, figura storica della pallavolo castelfranchese. Da giocatore vantava una lunga trafila in B sfiorando anche la serie A. Per tanti anni è stato in palestra ad allenare le nuove generazioni. Alla società Castelfranco ed ai familiari di Tullio Pagni vanno anche le condoglianze della nostra redazione.