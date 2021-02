Tambellini e Ragghianti: “Congratulazioni a Paolo Azzi, nuovo presidente della Federazione Italiana Scherma, Lucca è rappresentata ancora ai massimi livelli sportivi nazionali”

Altri articoli in Sport

domenica, 28 febbraio 2021, 19:01

Prestazione di spessore da parte del pilota lucchese, undicesimo assoluto nella gara d'esordio su terra, al volante della Skoda Fabia R5

domenica, 28 febbraio 2021, 14:43

Due squadre che si sono affrontate a viso aperto nella 26.a ed ultima giornata della regular season con qualificazione play-off acquisita da entrambe, ma con in palio il settimo posto difeso dalla squadra piemontese

sabato, 27 febbraio 2021, 17:59

Domenica 28 marzo alle 18 a La Spezia: questo il primo appuntamento ufficiale, al quale il Basketball Club Lucca presenzierà

sabato, 27 febbraio 2021, 13:09

Nove partite per capire quale sarà l’epilogo della stagione regolare per un Basket Le Mura Lucca tornato rinfrancato dal pesante blitz ottenuto nello scorso turno al PalaSerradimigni di Sassari

giovedì, 25 febbraio 2021, 21:05

Ai nastri di partenza la stagione di Patrizia Perosino e la figlia Veronica Verzoletto, che si presentano al via del primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Asfalto, a bordo della Skoda Fabia R5 della PA Racing, con i colori della Peletto srl di Stefano Peletto

giovedì, 25 febbraio 2021, 21:03

La Nardi Volta si aggiudica anche il derby di ritorno al Palasport di Via Gramsci di Porto Mantovano e consolida il suo vantaggio in classifica sulle immediate inseguitrici nel girone C1 di B1