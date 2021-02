Sport



Tie-Break fa rima con Cuneo che chiude la Regular Season superando Casalmaggiore

domenica, 28 febbraio 2021, 14:43

di Valter Nieri

Due squadre che si sono affrontate a viso aperto nella 26.a ed ultima giornata della regular season con qualificazione play-off acquisita da entrambe, ma con in palio il settimo posto difeso dalla squadra piemontese. Bosca S. Bernardo Cuneo e VBC E' più Casalmaggiore hanno dato vita ad una partita intensa, spettacolare ed equilibrata, risolta nel set corto a favore delle gatte biancorosse, specialiste in questi arrivi al fotofinish avendo vinto sei volte su sette rimediando l'unica sconfitta in dirittura di arrivo il 17 febbraio contro Perugia ma con merito da dividersi per la squadra umbra fra le atlete e le strategie di un grande coach come Davide Mazzanti. Al PalaUbibanca di San Rocco Castagnaretta alla fine l'ha spuntata la squadra di casa, in oltre 2 ore e mezzo di gioco, riscattando la sconfitta rimediata all'andata per 3-0 al PalaRamini. Coach Pistola ha schierato la formazione standard di questo periodo, visto le assenze forzate delle infortunate Alice Degradi (è purtroppo mancata quasi tutta la stagione) e della dominicana Massiel Matos. Quindi Signorile-Bici nella diagonale; Candi-Zakchaiou al centro; Giovannini-Ungureanu di banda e Zannoni libero. Coach Parisi ha risposto con la diagonale tutta brasiliana Marinho-Montibeller; Stufi-Melandri al centro; la giovane statunitense Bajema e la ventunenne russa Kosareva di banda e libero la barese Sirressi.



1.o SET

Partenza lanciata della squadra lombarda con l'esperta palleggiatrice brasiliana Marinho che incide per il 9-12. Bici in diagonale accorcia (14-16) e Candi pareggia (17-17). A questo punto si inverte l'inerzia della partita ed è Cuneo ad allungare con tre punti di vantaggio (20-17). Una ipoteca al set? Niente affatto. Casalmaggiore torna in partita dopo il time-out chiesto da Parisi con la schiacciatrice Kosareva che elude il muro avversario riportando il punteggio in parità (20-20). La marcia lombarda non si frena ed il quinto punto consecutivo lo mette a segno grazie ad una schiacciata fuori di Candi (20-22). Un pallonetto di Bici murato out intima la rimonta (23-24) ma poi la squadra di Parisi chiude il set (23-25)

2.o SET

Il secondo set lo tiene saldamente in pugno la squadra di casa dopo che Giovannini mura per il sorpasso (10-9) ed una schiacciata di Bici dalla seconda linea, servita magistralmente da Signorile, porta il punteggio sul 18-11. Un pallonetto di Kosareva riporta a -5 Casalmaggiore (22-17) ed un mani-out sull'attacco di Cuneo chiude il set 25-19.

3.o SET

Regna l'equilibrio fino all'ultimo respiro. Ace di Kosareva (22-22). Casalmaggiore annulla 7 set point ed all'ottava occasione Candi debella la resistenza avversaria chiudendo 32-30.

4.o SET

Dopo aver messo a segno il punto della parità con Montibeller che imperversa con pregevoli spunti sulla difesa cuneese in diverse occasioni, Casalmaggiore prende il sopravvento grazie ad una schiacciata messa a segno da Bajema (11-13). Visto che il divario aumenta le biancorosse si lasciano un po' andare risparmiando energie mentali per il set corto e così la squadra di Parisi pareggia i conti sfruttando molto bene il primo set-point (15-22). Un set che ha visto entrare in rinforzo della difesa cuneese la diciannovenne Alice Gay, in sostituzione di Adelina Ungureanu, che si è comportata molto bene facendosi apprezzare con i suoi miracolosi recuperi. Una ragazza della quale ne sentiremo sicuramente parlare prossimamente.

5.o SET

La squadra maggiormente specialista in tie-break del campionato non si è smentita nemmeno in questa circostanza. La freddezza delle atlete di Pistola, tanto quanto l'ingenuità dimostrata in diverse partite, guidate in campo dalla precisione e dalla classe di una Noemi Signorile che ha dato un'ulteriore dimostrazione di eleganza nello smistamento della sfera sia dalla zona 2 quando è in prima linea, sia dalla zona 1 dalla difesa, ha avuto la meglio tenendo sempre in pungo il punteggio, dove nel set corto è determinante partire meglio. La venticinquenne albanese Erblira Bici (MVP dell'incontro e 25 punti) va a segno con un pallonetto (1-0) e dalla seconda linea risponde a Montibeller siglando il 2-1. Signorile sceglie Zakchaiou per il 4-2. Giovannini mura Montibeller (7-4) e cambio campo sull'8-4. Le lombarde tornano sotto dopo un'invasione fischiata a Cuneo (9-7) e con un muro vincente di Montibeller (11-9). Ma Cuneo sfrutta al meglio il primo match ball con un master block di Candi che chiude l'incontro per il 15-11.

LA PRIMA REGULAR SEASON DI NOEMI SIGNORILE DOPO IL SUO RITORNO IN ITALIA

Se MVP dell'incontro è stata giudicata Erblira Bici, questa è la dimostrazione anche dell'ottima prova del capitano Noemi Signorile, la campionessa di Francia in carica, colei che inventa e smista la sfera studiando il momento giusto per le attaccanti o per le centrali. La regista torinese aveva lasciato l'Italia portando in finale di Coppa Cev Busto Arsizio al termine della stagione 2016-17 ed è tornata in A1 dopo due scudetti consecutivi vinti prima in Romania, poi in Francia, dove l'annullamento dell'ultimo campionato a causa del covid le ha impedito di riconfermarsi. Una regular season portata quest'anno a termine mettendosi umilmente al servizio delle giovani cuneesi del presidente Diego Borgna. Per certi versi si può dire un'avventura stimolante per lei ed inedita visto che le sue scelte puntavano sempre alla conquista di trofei. Quest'anno invece il suo obiettivo era e resta quello dei play off, magari con la speranza di poter superare gli ottavi di finale. Un settimo posto in season che potrebbe anche essere finale dal momento che nelle 26 giornate ha giocato tutte le partite. Ad insidiare questo piazzamento con 25 punti all'attivo non possono essere nè Casalmaggiore, nè Il Bisonte Firenze che hanno una partita da recuperare e si trovano a quota 22 ma anche vincendo il recupero hanno meno vittorie all'attivo di Cuneo. Il settimo posto di Cuneo può essere ancora messo in discussione da Trentino che con p.22 può superare le piemontesi avendo da giocare oggi nella difficile trasferta di Scandicci e nei recuperi del 4 marzo e 7 marzo con le rispettive trasferte di Bergamo e Perugia.

A 31 ANNI NOEMI SIGNORILE VIVE LA SUA SECONDA GIOVINEZZA

Viva il tie-break per Bosca San Bernardo. Al set corto la squadra di Pistola ha ottenuto i più importanti successi nella regular season. I più prestigiosi, considerando il blasone delle avversarie, sono stati nel derby contro Chieri battuto sia all'andata il 10 ottobre, sia nel ritorno al PalaFenera il giorno di Santo Stefano. Altra vittoria di prestigio contro Busto Arsizio il 15 novembre dello scorso anno. Per la palleggiatrice biancorossa una seconda giovinezza. A 31 anni unisce alla sua fisicità, alla tecnica ed alla grande visione di gioco, anche l'esperienza che resta fondamentale nei momenti topici della partita e viene da rammaricarsi per la sfortuna che ha gravato sulla simpatica squadra piemontese non aver potuto disporre di tutte le sue titolari a causa dei diversi infortuni. Noemi è stata fondamentale anche nel far sfoderare grinta a tutta la squadra come nel set corto di ieri sera, infondendo sicurezza e lucidità alle più giovani nei momenti cruciali della partita.

Come consuetudine le sue poche ma eloquenti parole rilasciate a La Gazzetta di Lucca al termine dell'incontro.

Noemi, al tie-break siete quasi infallibili

"Siamo state veramente brave - sottolinea - a tirare fuori la grinta, quella che c'è mancata in qualche occasione. Ieri sera, a parte qualche errore di troppo nel corso del match, al tie-break siamo state nei binari giusti, prendendo bene di mira il rettangolo di gioco."

MONTIBELLER TOP SCORE CON 26 PUNTI

Rosamaria Montibeller molto difficile da gestire e prolifica nel punteggio visto che ha messo a segno 26 punti risultando la miglior realizzatrice

"La brasiliana - prosegue Noemi - è stata formidabile. Ci ha tormentato per tutta la partita dimostrando forza nel colpo d'attacco ed una elevata resistenza per tutta la partita. Direi che è stata brava anche in fase di copertura a muro."

Avete avuto un black-out però nel quarto set...

"Intendiamoci non si può essere sempre al meglio. Qualche pausa l'abbiamo avuta, se mai dobbiamo migliorare commettendo meno errori, quello si. Poi dobbiamo anche considerare la forza dell'avversario. Casalmaggiore con una Montibeller in quella condizione non era facile da superare."

Avete delle preferenze sugli accoppiamenti negli ottavi dei play-off? C'è una squadra che preferireste incontrare?

"Le avversarie vanno tutte bene. Possiamo giocarcela con diverse squadre. L'importante non è tanto l'avversario quanto come sarà il nostro approccio alla partita. Dobbiamo giocare con grinta e cattiveria agonistica. A quel punto possiamo ambire al passaggio del turno."



Le prime quattro in classifica accedono direttamente ai quarti di finale. Sono già qualificate l'imbattuta Conegliano, Novara e Monza. Per la quarta posizione risulta determinante la sfida di oggi pomeriggio tra Scandicci e Trentino. In caso di successo da tre punti le fiorentine scavalcherebbero in classifica Chieri, attualmente quarta con p.44.