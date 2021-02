Sport



Viaggio tra ricordi e presente con la classe di Noemi Signorile

mercoledì, 24 febbraio 2021, 21:41

di Valter Nieri

Quando il prezzo del biglietto è ricambiato dallo spettacolo offerto. Difficile rimpiangere i soldi quando in campo c'è Noemi Signorile, una delle migliori palleggiatrici italiane dell'ultimo decennio, dotata di tecnica di base e di un tocco vellutato con la sfera. Rappresenta con il suo gioco la tipica propensione naturale ad inventare azioni mettendo in pratica le estensioni degli allenatori. Come spesso accade, a fine partita , rilascia con la sua consueta gentilezza alcune dichiarazioni sul match appena terminato. Nello scorso weekend la sua squadra attuale Bosca San Bernardo Cuneo è uscita sconfitta dall'E-Work Arena per 3-1, al termine di una partita che aveva in un primo momento illuso la squadra di coach Pistola, vincitrice a sorpresa e con pieno merito del primo set.

"Un set che abbiamo vinto dopo un buon approccio-dice la palleggiatrice torinese-alla partita, dove tutto stava andando nei nostri migliori canoni di gioco, ma va detto che Uyba Busto Arsizio stava giocando male, poi nei set successivi si è svegliata e noi non abbiamo tenuto il ritmo. Non sono certo queste le partite che dobbiamo vincere, considerando la superiorità dell'avversario".

Il suo ritorno nel campionato italiano come lo giudica mentre sta volgendo al termine la regular season?

"Sicuramente positivo. Il mio scopo era quello di trasmettere le mie esperienze alle tante giovani biancorosse e spero di esserci riuscita. Nei play off ci impegneremo al massimo per passare uno o due turni ed essere in linea con i programmi della società".

Cosa ha provato quando ha calcato di nuovo questo prestigioso taraflex?

"Mi è subito venuta alla mente la stagione 2016-17 giocata con la Unet Yamamay, l'ultima italiana prima di recarmi a giocare all'estero. Fu un anno molto positivo per noi. Arrivammo in finale della Coppa Cev purtroppo persa contro le russe della Dinamo Kazan che mise in mostra una straordinaria Bethania De La Cruz, ma al termine di due incontri lottati sfiorando anche l'impresa. Il pubblico bustocco fu eccezionale. Ci spinse con un tifo incessante fino alle ultime battute del tie-break".

Busto Arsizio eliminò in quella edizione Casalmaggiore in semifinale vincendo al PalaRadi di Cremona 3-0, replicando 3-2 nel ritorno al PalaYamamay guadagnando l'accesso alla finale contro la squadra russa, prima al Petersburg Hall, quindi a Busto Arsizio. Noemi Signorile, che ha fatto da regista in carriera alle più forti schiacciatrici europee, in quella stagione aveva instaurato una perfetta intesa con l'opposto Valentina Diouf (23 punti in una delle due finali) e con le schiacciatrici Valentina Fiorin e la dominicana Brayelin Martinez. I 4 mila spettatori del PalaYamamay assistettero ad una delle più belle partite della stagione sperando che ancora una volta la regista torinese riuscisse a cambiare il volto della partita, come spesso ha fatto grazie alle sue improvvisazioni ed alla sua creatività.

ANCORA CASALMAGGIORE SULLA STRADA DI NOEMI PER L'ULTIMO ATTO DELLA REGULAR SEASON

Sabato alle ore 20 al PalaBrebanca di San Rocco Castagnetta è in programma Bosca San Bernardo-Casalmaggiore, per la 26.a ed ultima giornata della regular season. In classifica le biancorosse sono settime con p. 23, due punti in più della squadra di coach Parisi. Entrambe le squadre vengono da una serie di risultati negativi. Noemi sta ripagando la fiducia della società cuneese con prestazioni di alto livello e con quella sua classe cristallina che ha caratterizzato la sua intera carriera che la vede ancora campionessa di Francia in carica, avendo vinto con RC Cannes l'ultimo scudetto transalpino assegnato.

"La nostra è una squadra giovane-dice la palleggiatrice- con atlete di buona espressione vollistica ma che necessitano ancora di tempo per la definitiva maturazione. Sul nostro bilancio stagionale pesano molto anche gli infortuni come quello di Alice Degradi, ma anche a volte di Ungureanu, in più quello recente di Mossiel Matos. L'inesperienza a volte ci ha fatto perdere partite in dirittura di arrivo. Dobbiamo cercare di finire il meglio possibile questa stagione che giudico positiva sul piano personale"

A questi infortuni dobbiamo aggiungere come attenuante alla discontinuità di risultati anche la rescissione consensuale del contratto a metà stagione della schiacciatrice greca Olga Strantzali. Sabato però la squadra di Pistola dovrà difendere il pur onorevole settimo posto tornando al successo dopo quattro sconfitte consecutive che le ha portato un solo punto in classifica al termine del tie-break perso contro Perugia il 17 febbraio. Le cose non vanno certamente meglio sulla sponda cremonese dopo le ultime tre sconfitte consecutive. L'ultima vittoria per le atlete di Parisi è datata 3 febbraio quando vinsero a Perugia 3-0. Sono entrambe dentro la griglia dei play off ma un miglior piazzamento garantirebbe loro un accoppiamento più leggero negli ottavi.

Questa la probabile formazione per sabato: Signorile opposta a Bici; Candi-Zakchaiou al centro; Giovannini-Ungureanu laterali di attacco; Giorgia Zannoni libero.