Ac Lucca, un fine settimana di test rally collettivi

venerdì, 26 marzo 2021, 14:26

Fino a che la palla non volerà in aria in via Marconi c'é ancora incredulità sull'inizio del campionato di serie D. Battute a parte, dopo un periodo dove, riguardo all'inizio del campionato veniva affermato tutto e il contrario di tutto, domenica, al PalaTagliate Lucca, all'orario insolito delle 21,15, ci sarà...

giovedì, 25 marzo 2021, 10:59

L’asd Skating Club Lucca ha partecipato alla prima fase del campionato nazionale Uisp di pattinaggio artistico. La gara per la provincia di Lucca è stata organizzata dalla Uisp presso il palazzetto dello sport di Forte dei Marmi

giovedì, 25 marzo 2021, 10:59

Tau Eccellenza, si riparte. E si riparte dai giovani, mantenendo fede a quel progetto originario che vede nella prima squadra la prosecuzione ideale di un processo di crescita

giovedì, 25 marzo 2021, 10:27

Domenica prossima, con l'organizzazione della Societa' Sportiva Giuseppe Cei, si svolgerà la 70^ Coppa Giuseppe Cei, la classica della categoria allievi a cui anche quest'anno nonostante tutte le problematiche legate al COVID-19 prenderanno il via molti atleti italiani fra i piu' forti della categoria

giovedì, 25 marzo 2021, 10:24

La Pugilistica Lucchese mette in cantiere la terza manifestazione pugilistica di questo 2021, anno importantissimo per il club, che festeggia i cento anni di attività, ma anche particolare, per le mille difficoltà che non hanno comunque impedito alla società di garantire ai suoi pugili l’attività agonistica per cui si allenano...

giovedì, 25 marzo 2021, 10:09

Un weekend da incorniciare per il Ciclo Team San Ginese grazie ai successi di Chiara Turchi su strada nella 3.a Coppa Cetti Trasporti di Peccioli ed a Luca Buonaguidi, primo nella Master 6 MTB nella prima prova del Trofeo 10 Comuni MTB XC a Corbolone di Livorno