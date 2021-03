Sport



Al palasport di via delle Tagliate arriverà il Don Bosco Livorno

sabato, 6 marzo 2021, 22:43

Si torna a giocare in casa dopo una pausa che è sembrata un' eternità e il Basketball Club Lucca lo fa ospitando una squadra che ha alle spalle una lunga scia di successi e un numero ragguardevole di bravi giocatori ed allenatori che negli anni si sono fatto valere

Al palasport di via delle Tagliate arriverà il Don Bosco Livorno, quest'anno sponsorizzato dalla Toscana food, una squadra molto giovane, contro la quale il Bcl si confrontò in uno scrimmage, prima del blocco totale delle attività sportive, la partita di allora non diede molti riferimenti, era una delle prime partite che il nuovo gruppo lucchese si trovava a giocare e a disturbare gli animi, nell'aria c'era già l'idea dello stop alle attività.

Oggi, da quella partita la squadra è decisamente cresciuta grazie al grande lavoro che coach Tonfoni sta facendo con questi ragazzi, certo il Bcl esce da una sconfitta nella prima di campionato contro un potente Spezia che darà filo da torcere a tanti, ma esce a testa alta, facendo tesoro degli errori commessi.

Malgrado la sconfitta Tonfoni è abbastanza soddisfatto dei ragazzi " a Spezia era tanta la voglia e la frenesia di giocare, la squadra era in una condizione emotiva tra l'essere impacciati, e un po' smaniosi, ci siamo fatti trascinare nel gioco proposto dai padroni di casa e non siamo stati capaci di rallentare quando serviva " " quello che assolutamente non è mancata è la voglia di giocarsela senza mollare mai, un atteggiamento molto positivo che dobbiamo continuare ad avere "

Domenica avremo di fronte una squadra di pari livello con in panchina una vecchia conoscenza lucchese coach Aprea " Il Don Bosco ha caratteristiche simili alle nostre, ha un paio di buoni veterani e poi molti giovani bravi, noi usciamo da una settimana, fatta di buoni allenamenti, abbiamo lavorato molto su quello che sappiamo fare meglio, senza aggiungere schemi nuovi " " dalla partita di Spezia abbiamo imparato che non dobbiamo fermarci dopo una palleggio o un passaggio per poi andare cercare una soluzione estemporanea, dobbiamo invece riuscire a creare, fosse anche allo scadere dei 24 secondi le condizioni ottimali per provare il tiro giusto "

Con le partite in calendario domenica tutte e cinque le squadre del girone A avranno giocato almeno una partita e da lunedi si comincerà a stilare anche la classifica, per adesso ricordiamo la vittoria del Montale sulla Pielle Livorno e lo Spezia sul Bcl, a questo punto la partita contro il Don Bosco assume anche carattere rilevante verso la futura classifica, una vittoria permetterebbe di rimanere agganciati al treno delle prime due, lasciando le livornesi ambedue a bocca asciutta.

Appuntamento alle 18:00 sui nostri canali social, fb e youtube per tifare dal vostro divano il Basketball Club Lucca.