Sport



Al via la 70^ Coppa 'Giuseppe Cei'

giovedì, 25 marzo 2021, 10:27

Domenica prossima, con l'organizzazione della Societa' Sportiva Giuseppe Cei, si svolgerà la 70^ Coppa Giuseppe Cei, la classica della categoria allievi a cui anche quest'anno nonostante tutte le problematiche legate al COVID-19 prenderanno il via molti atleti italiani fra i piu' forti della categoria.

Il ritrovo dei partenti sarà al Foro Boario di Monte San Quirico, storico ritrovo della competizione che perl'occasione sara' riservato esclusivamente agli atleti ed al personale dell'organizzazione ed al quale non potra' accedere nessun altro ; ricordiamo che la gara non e' aperta al pubblico.

Gli organizzatori si fanno portavoci della richiesta espressa dalle autorita' competenti e dal DPCM in vigore pregando tutti gli sportivi a stare a casa da dove potranno seguire le notizie della gara o sul sito www.ciclismo.info dove sara' fatta la diretta testuale o su facebook su DanielGuidiOfficial oppure sempre su facebook sulla pagina italiaciclismo ciclismo.info

Il percorso della gara e' quello tradizionale he prevede sei giri pianeggianti di Km.8 cadauno che interessano via della Freddana, Ponte Del Giglio, Via dei Borelli, Sant'Alessio, Monte San Quirico , poi un settimo giro che prevede la salita di San Martino in Vignale posta a Km.5 dall'arrivo dove sara' posizionato il Gran Premio della Montagna, che come avviene ormai da molti anni sara' intitolato a Michela Fanini.

Al termine della veloce discesa i concorrenti arriveranno a Sant'Alessio da dove dovranno percorrere gli ultimi due chilometri per arrivare al traguardo posto a Ponte Freddana.

Dicevamo della partecipazione degli atleti che quest'anno sara' ancora una volta di altissimo livello, visto che le iscrizioni sono aperte dal laziale Federico Amati del Team Logistica Ambientale che nel 2020 e' stato il miglior allievo italiano del primo anno. Oltre al corridore laziale saranno al via la rappresentativa del Piemonte con atleti di grande spessore ,come gia' dimostrato negli scorsi anni sempre nella gara lucchese, tutte le societa' liguri fra cui spicca l nome di Federico Cozzani del G.S.Termo di la Spezia , che fara' il suo esordio nella categoria , varie societa' provenienti dal Veneto, fra cui la gloriosa S.C.Padovani, che torna a gareggiare a Lucca dopo molti anni , due societa' emiliane fra le quelle sempre presenti a Lucca, la Polisportiva Fiumicinese e la Ceretolese.

Le societa' umbre anch'esse presenti hanno fra i propri atleti Samuele Scappini del Team Fortebraccio , che sicuralente sara' un cliente da tenere sempre sotto stretto controllo.

Fra gli atleti toscani gli occhi saranno naturalmente puntati soprattutto sul gioiellino locale Edoardo Cipollini che fara' il suo esordio con la nuova maglia della Fosco Bessi Calenzano , che difendera' per la prima volta, ma l'attenzione sara' rivolta naturalmente anche sulla Montecarlo Ciclismo , che alla Coppa Cei ha sempre fatto bene, e sui corridori versiliesi della Speedy Bike e della neonata Cicli Carube, che fara' il suo esordio nella categoria.