Arianna Magnelli dà la carica alla Nottolini, Olympia Genova al tappeto: 3-1

domenica, 7 marzo 2021, 16:11

di Valter Nieri

La Toscanagarden Nottolini mantiene inviolato il Palapiaggia superando anche una attonita Olympia Genova che si è dovuta arrendere, nonostante le accelerazioni continue e l'ottima prova della sua schiacciatrice e capitano Giulia Bilamour top score della partita con 25 punti.

La Nottolini ha dato un'altra dimostrazione che sa offrire il meglio di sé stessa nelle partite casalinghe dove anche grandi cilindrate come Genova sono costrette ad arrendersi. Le bianconere hanno battagliato fin dall'inizio giocando da squadra e dimostrando la forza di un collettivo plasmato e trasformato anche nei risultati rispetto alla scorsa stagione dal coach recchese Stefano Capponi, da un decennio a Capannori ma soltanto da questa stagione promosso in prima squadra.

La partita ha evidenziato una straordinaria Arianna Magnelli che a dispetto dell'età (ad agosto compie 34 anni ndr) è riuscita a conciliare il volley con la maternità ed i tempi della famiglia e del lavoro. Una Magnelli che in carriera assaggiò l'A2 con Verona Volley nella stagione 2010-11 per poi preferire di continuare a giocare vicino casa ad una carriera agonistica che avrebbe potuto riservarle maggiori soddisfazioni in serie A.

Ieri sera ha disputato la partita perfetta, facendo registrare i pochi errori in battuta ma questo lo sappiamo è sempre stato il suo limite. I suoi attacchi dalla posizione centrale di prima linea, la ricerca delle fast nei momenti giusti e la sua rapidità negli spostamenti laterali sono stati concretizzati con efficacia e velocità in una serata dove è stata ispirata a dimostrare tutto il suo repertorio: grinta, tecnica e tempismo nell'anticipare le giocate avversarie, vincendo nell'economia del gioco della squadra addirittura anche il confronto con la pluridecorata Valentina Arrighetti, ieri sera un po' imprecisa nelle sue conclusioni.

DIFESA INSUPERABILE, MAGNELLI MVP, BATTELLINO SHOW E RONI SOFFERENTE AL GINOCCHIO SI SACRIFICA PER LA SQUADRA

Nel futuro della società e nella volontà del presidente Gradi e del vice presidente Bertini, ci sono le giovani. Alcuni talenti come Benedetta Catani, Giulia Lunardi e Aurora Bibolotti stanno già dando contributi importanti alla squadra, ma al momento la Nottolini non può rinunciare alla sua vecchia guardia, a quelle atlete che l'hanno resa popolare nel panorama vollistico nazionale come Arianna Magnelli, ieri sera migliore in campo con l'MVP che le ha assegnato La Gazzetta di Lucca, ma non può rinunciare nemmeno al suo capitano Beatrice Roni, autrice di una partita esemplare sotto l'aspetto del sacrificio. Ha segnato meno punti del solito perchè in settimana non si era potuta allenare lamentando ancora un problema al ginocchio, che le provocava dolore in elevazione. Ma lei è una leonessa, ha stretto i denti e si è fatta trovare pronta ed impeccabile in fase di difesa e di ricezione. Erika Mutti è stata come sempre preziosa tatticamente nella zona centrale ed i pochi spettatori che potevano seguire la partita con l'autorizzazione delle normative di sicurezza dei protocolli anti-covid si sono spellati le mani allo show di Ilaria Battellino, un libero entrato nel mirino di tante società ma che preferisce rimanere a Capannori. Ieri sera ha fatto interventi acrobatici coprendo il campo assieme a Beatrice Roni nelle zone 1,6,5 seguendo sempre con attenzione il gioco dell'Olympia.



LA PARTITA

Toscanagarden presenta la formazione standard con Bresciani-Coselli nella diagonale; Magnelli-Mutti al centro; Roni-Bibolotti di banda e Battellino libero. Assente, e lo sarà anche nelle prossime partite, la diciassettenne Giulia Lunardi perchè costretta in quarantena dal momento che a scuola una sua compagna di classe è stata trovata positiva al covid. Di conseguenza si è attivato il Decreto del Ministero della Salute che costringe in quarantena tutta la classe, nonostante Giulia sia risultata negativa al test sierologico. Olympia Genova risponde con la diagonale Allasia-Aurora Montedoro; Arrighetti-Antonaci al centro; Bilamour-Gatti di banda e Zannino libero.

1.o SET

Genova cerca di imporre la propria forza in attacco con l'intraprendenza di Gatti ma Magnelli le prende subito le misure murando per il 5-5. Allora ci prova Arrighetti ma sulla sua strada c'è ancora Magnelli a murare 9-9. Sciabordi che non eccelle in potenza, ma è sempre precisa mette a segno il punto del 10-9. La Magnelli continua a fare la differenza ed escogita anche un pallonetto portando il punteggio a +2 per l'11-9. La Nottolini prende il volo prima con un attacco di Sciabordi murato fuori da Arrighetti poi con Magnelli (13-9) e un doppio ace di Coselli porta il punteggio sul 17-9. Roni soffre ma riesce a forzare mettendo a segno il primo punto personale dilagando nel punteggio (21-12). Parodi non ci sta e mette a segno un ace, incitando le sue compagne alla reazione che avviene con una straordinaria (per tutto l'incontro) Giulia Bilamour riportando sotto Genova che torna a -4 (22-18) dopo un errore gratuito di Francesca Bresciani. Coselli, spostata in zona 4 supera il muro e riporta la Nottolini a +5 (23-18). Bilamour non cede e mette a segno due punti tenendo acceso un lumicino di speranze (24-20) ma Sciabordi senza forzare si imbatte sul muro avversario che spedisce fuori per il 25-20 finale

2.o SET

La partenza del 2.o set è caratterizzata dai punti messi a segno dai martelli genovesi Gatti e Bilamour che portano la loro squadra a +3 quando Allasia mette a segno una schiacciata dalla seconda linea (8-11). Coselli schiaccia e mura in due fasi riportando il punteggio in parità (11-11). Agli attacchi veementi di Genova la Nottolini continua a rispondere in difesa con puntualità in bagher di Battellino e Roni mettendo in riserva le energie della squadra avversaria anche dopo che Parodi ha messo a segno un doppio ace in battuta. Sul 18-21 a favore di Genova, Capponi fa entrare Benedetta Catani per far riposare Erika Mutti. Magnelli dal centro mette palla a terra annullando il primo set point dell'Olympia (24-24). Bilamour concede una seconda possibilità (24-25). Si procede punto a punto con Roni che segna il 27-26. Una schiacciata di una grintosa Parodi (fra le migliori in campo) pareggia i conti (27-27). Bilamour mette a segno il punto dell'ennesimo set point genovese (27-28). Roni pareggia ancora schiacciando con esperienza e precisione (28-28). Ora è benedetta Catani, prorompente al centro, a produrre il decisivo sorpasso (29-28) ed a chiudere con una schiacciata che non ammette replica è la brava Alice Coselli mettendo fine al lunghissimo set (30-28).

3.o SET

Un set dall'andamento imprevedibile con la Toscanagarden che parte bene innervosendo l'Olympia. Dopo il 5-0 per le bianconere c'è la reazione orgogliosa della squadra di coach Zanoni che produce il primo sorpasso con la solita Bilamour (11-11). Si assiste a questo punto alla reazione orgogliosa della squadra ospite che cerca di ricucire il disavanzo pensando alla classifica ed ai punti preziosi in difesa della seconda posizione. La Nottolini, che a inizio set aveva fatto rientrare in campo Erika Mutti al posto di Benedetta Catani, si lascia andare quando Bilamour fa filtrare l'ennesimo punto sulle mani di Bresciani (12-18). A questo punto Capponi fa qualche cambio accademico pensando al quarto set. Dentro Catani per Magnelli e Bibolotti per Roni. Un ace di Arrighetti chiude il set 14-25 per alimentare le speranze di rimonta della sua squadra.

4.o SET

Il quarto set procede con il costante vantaggio nel punteggio a favore di una Nottolini concentrata e decisa a conquistare i tre punti. Sul 20-17 Zanoni gioca la sua ultima carta inserendo Martina Montedoro al posto di Silvia Antonaci. Capponi risponde con Catani al posto di Mutti. Ma al centro a fare la differenza sono sempre le bianconere che mostrano più tempismo e licidità con la solita Arianna Magnelli che in fast ed in schiacciata da posizione centrale mette a segno gli ultimi due punti del match per il 25-21 che consente alla Nottolini di riprendere in classifica al secondo posto Olympia Genova ora appaiate a quota 11, cinque in meno di FGL Castelfranco che ha perso gli unici due punti nelle prime sette giornate proprio a Capannori contro la Nottolini. Al quarto posto con p. 7 c'è la Timenet Empoli sconfitta ieri per 3-0 al Palamelo da Blu Volley Quarrata a sua volta al primo successo stagionale.

CON CAPPONI REGNA L'ARMONIA IN CASA BIANCONERA

Il tecnico recchese Stefano Capponi merita questo risultato e l'attestato di fiducia consolidato con la società bianconera. Dopo aver vinto diversi campionati giovanili in Liguria, scelse di trasferirsi a Capannori sposando il progetto della Nottolini.

Con umiltà si mise in busta paga insegnando volley a tante giovani del ricco vivaio, uno dei migliori in Toscana e recentemente ha valorizzato Lunardi, Romani, Bibolotti, Gambarotto, Nuti, Catani e tante altre. Quest'anno la sua grande occasione e la sta sfruttando al meglio. Le ragazze lo hanno accettato, rispettando le sue scelte e sentendosi parte integrante dalla prima all'ultima.

La prima squadra ha dato una sterzata ai risultati che lo scorso anno l'avevano portata sulla soglia della retrocessione ed invece con il solo acquisto di Rebecca Sciabordi (grazie all'intuito del D.S. Oronzo Miccoli) ma con la partenza delle sue atlete migliori, nonostante la sua squadra non riscuotesse fiducia, è dopo sette giornate la sorpresa più positiva del mini girone A2.

Tre vittorie su tre in casa e due sconfitte ed un successo in trasferta dove la squadra deve migliorare ed acquisire maggiore fiducia. Roni e compagne stanno prendendo sempre più le sembianze del loro nuovo allenatore che ha dato un gioco ed una identità ben precisa.

Sabato prossimo alle ore 21 la sua squadra è attesa ad un'altra partita interna, cercando di continuare a mantenere inviolato il fortino di Capannori anche nell'ottava giornata contro un'altra delle squadre ambiziose, quel Quarrata delle ex Puccini e Salvestrini che partito con progetti ambiziosi si ritrova al momento penultimo in classifica con soli 3 punti.

Nel girone A1 di B1, quello che riguarderà anche la Nottolini nella seconda fase del campionato con partite di sola andata, ieri la prima sorpresa con Lilliput Torino alle prese con la prima sconfitta stagionale ad Alseno contro la Conad Alsenese per 3-0. Nonostante la sconfitta mantiene la prima posizione con p.18, tre in più della Prochimica Virtus Biella e addirittura undici in più delle cugine di Volley Parella.

TABELLINO

Toscanagarden Nottolini: Mutti 3, Romani n.e., Gambarotto (L 2) n.e., Magnelli 19, Ceragioli, Coselli 14, Bibolotti, Roni (K) 10, Bresciani, Catani 3, Sciabordi 18, Nuti n.e. Battellino (L 1) All. Capponi-Lupetti

US. Olympia Genova: Allasia 2, Antonaci 2, Montedoro A. 3, Montedoro M., Gatti 13, Parodi 8, Arrighetti 12, Bilamour 25, Zannino (L2), Gouchon (L1). All. Zanoni-Corrado.