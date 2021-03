Sport



Basketball Club Lucca, con Montale arriva la quarta sconfitta consecutiva

domenica, 21 marzo 2021, 10:57

Basketball Club Lucca: Lippi 11, Piercecchi , Barsanti 15, Russo 1, Di Sacco 3, Spagnolli 10, Giovannetti 2, Simonetti 8, Balducci , Lombardi , Pierini 6, Perfetti. All. Tonfoni

C.B.Montale ABC Ricami: Allinei 15, Gangale 15, Navicelli 2, Marconato 4, Mati 9, Evotti 9, Metsla, Zambonin 6, Giusti, Bonistalli, Faticanti, Ruutel. All. Della Rosa

18/11 – 32/34 – 42/44 – 56/60

18/11 – 14/23 – 10/10 – 14/16

Palla a due per il possesso casalingo e per i primi due punti della partita, buon inizio per il Basketball club Lucca che prende in mano da subito la partita allungando sugli avversari, ma il Montale non è squadra da stare a guardare e con mini break a firma Allinei tenta a più riprese il recupero, trovando però tra i ragazzi di Tonfoni un ispirato Spagnoli per andare a chiudere il primo quarto sul 18/11.

Si va per il secondo quarto, ma è il Montale che questa volta decide le regole di ingaggio e al Bcl non resta che difendersi con Barsanti, ancora con Spagnolli e Giovannetti.

La partita ha continui ribaltamenti di fronte sono però gli ospiti a mettere più fieno in cascina fino ad arrivare al sorpasso a pochissimi minuti dal riposo e mantenerlo fino alla sirena per il 32/34.

Alla ripresa tutto riprende come da copione in una serie continua di botta e risposta, Montale avanti di un paio di lunghezze e Basketball Club Lucca sempre dietro tenendo gli avversari costantemente in pressione. Le due squadre si equivalgono, ambedue giovanissime e nessuna delle due riesce per adesso a dare lo strappo necessario, il terzo quarto si chiude sul 42/44 e a questo punto gli ultimi 10 minuti saranno da cardiopalma.

Ad aprire le danze del l'ultimo tempino è Lippi con una bella tripla per il sorpasso 45/44, ma la risposta del Montale non si fa attendere 45/45 ed in sequenza altri due punti per il 45/47. Dura poco la gioia degli ospiti, Barsanti ha acceso le turbine e in rapida sequenza infila due micidiali triple per il vantaggio casalingo, sette minuti da giocare e sul tabellone si legge 51/47.

La partita prosegue in uno slancio di puro agonismo, il Bcl riesce a mantenere un risicato vantaggio fatto di una o due lunghezze, a un minuto e una manciata di secondi dalla fine il tabellone continua ad assegnare il vantaggio ai bianco/rossi 56/55, un vantaggio difficilissimo da mantenere con un Montale in pressing che riesce a guadagnare due punti e un libero per il nuovo sorpasso 56/58 con 30 secondi ancora da giocare.

Palla in mano ai ragazzi di Tonfoni per l'ultima azione che non sortisce l'effetto sperato e manda il Montale sui liberi per due punti da aggiungere al proprio score, 56/60 il finale, per il Basketball Club Lucca il girone di andata si chiude amaramente con quattro sconfitte consecutive.