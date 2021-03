Sport



Chiara e Clara, le due donne vincenti del 'Ciclo Team San Ginese'

martedì, 9 marzo 2021, 09:34

di Valter Nieri

Inizio di stagione pieno di soddisfazioni per il Ciclo Team San Ginese grazie alle sue donne Chiara Turchi (50 anni) specializzata in Gran Fondo e Clara Bartolini (ad aprile compie 23 anni) la ciclista emergente munita di una ferrea volontà ed in forte crescita a livello di tenuta pur limitando al momento le sue partecipazioni ai soli circuiti. Il ciclismo dilettantistico amatoriale consente di continuare ad essere competitivi misurando le proprie capacità in fasce di età anche avanzate per il gusto di sfogare la propria passione in un calendario zeppo di impegni, anche se nell'ultimo anno il covid ha portato all'annullamento o alla sospensione di tanti eventi prestigiosi.

CHIARA TURCHI, LA MAMMA VOLANTE, HA VINTO LA GRAN FONDO DI LOANO

L'istruttrice pistoiese delle piscine Acquarama Chiara Turchi, mamma di due figli di 22 e 17 anni, non finisce mai di stupire. Domenica si è aggiudicata il successo assoluto nella Gran Fondo di Loano, lei che in queste gare non teme confronti anche con avversarie più giovani. La sua voglia di fare sport sfidando i propri limiti e le proprie debolezze, ma anche pregiudizi e paure è troppo grande per rinunciare a farsi trovare pronta ai nastri di partenza delle corse più lunghe ed impegnative.

"Amo il ciclismo da sempre-dice- e la mia è una voglia sfrenata comunque di fare sport. Anche quando il lockdown ha annullato le gare mi sono tenuta allenata con lunghe camminate a piedi vicino casa dove i nuovi DPCM lo consentivano. Sento il continuo bisogno di fare movimento ed alla mia età è utile anche per evitare il declino della forza fisica ed il conseguente deterioramento. Sono spinta a sfidare i miei limiti e le mie debolezze ma anche pregiudizi e paure."

A LOANO IL SUCCESSO DEDICATO A FABRIZIO BENVENUTI ED AL PRESIDENTE CLAUDIO ANDOLFI

A Loano, nella prima GF della stagione, la cinquantenne ciclista pistoiese è giunta prima assoluta fra le donne nella prova unica che ha visto alla partenza quasi 400 atleti. Il via è stato dato di prima mattina da piazza Valerga per poi tornare sul punto di partenza dopo 112 chilometri. La gara, valevole anche come 10.o Memorial Laura Pesce, è stata organizzata dal G.S. Loabikers e si è snodata nella parte iniziale costeggiando il mare di Borghetto Santo Spirito, Ceriale ed Albenga, prima di deviare per l'entroterra verso la "Balconata" sulla Valle d'Arroscia e salire successivamente fino al Colle dello Seravaion dove sulla sommità ad 814 metri di altitudine era posto il G.P.M. per poi scendere 20 km. fino a Bardineto e proseguire per Boissano prima dell'arrivo. L'atleta faro del Ciclo Team San Ginese si è sbarazzata della numerosa concorrenza dimostrando un livello eccellente in salita ed una buona condizione. Nel maschile ha vinto Federico Pozzetto della Dipa Falasca. Al femminile Chiara ha portato a termine la fatica dopo 3h 14' 30". Il podio è stato completato dal secondo posto di Elena Pancari del Team Loda Millenium con un ritardo di 3'21" e dal terzo di Federica Morano del G.S. Passatore, con un ritardo di 4'06".

"Sono soddisfatta del successo-dice la mamma volante-ma ho rischiato molto nella lunga e veloce discesa che portava all'arrivo. Per mia attitudine preferisco percorsi pianeggianti, oppure tratti di salita. Discese così lunghe non ne avevo mai fatte. Non conoscevo il tracciato perché non avevo mai corso a Loano e questa Gran Fondo era una delle poche che mi mancavano. Ho attaccato alla prima salita trovandomi in gruppo con i maschi ma prima fra le donne. Devo ammettere che mancavano diverse specialiste e la loro assenza mi ha agevolato nella vittoria che dedico all'amico grossetano Fabrizio Benvenuti che mi ha supportato nei momenti di maggiore difficoltà. Un "gregario" di lusso che ha tirato per lunghi tratti ad alta velocità per poi fermarsi lanciandomi con un vantaggio consistente sulle mie immediate inseguitrici. Poi devo ringraziare il presidente Claudio Andolfi e tutto il team San Ginese per avermi concesso l'ammiraglia per raggiungere Loano già sabato ed essere riposata al momento della partenza di domenica mattina alle 9,05."

PROSSIMI OBIETTIVI?

"Non mi preparo mai specificatamente ad una corsa. Solitamente mi iscrivo soltanto qualche giorno prima. Però se tutto andrà bene il 4 luglio sarò alla partenza della maratona Dles Dolomites, la regina delle Gran Fondo che si snoda in Alta Badia sugli affascinanti passi dolomitici di Trentino e Veneto. È spettacolare il serpentone che in tempi normali sfila senza fine con anche 9 mila partenti. L'ho corsa quattro volte ed in una occasione ho conquistato il podio di categoria con un terzo posto."

CLARA BARTOLINI AL PRIMO SUCCESSO IN CARRIERA

Mentre Chiara Turchi portava felicemente a termine vittoriosa la GF di Loano, il resto della comitiva di San Ginese prendeva il via alla Classica del Mare, organizzata dalla Polisportiva Portammare su un circuito di 13 chilometri allestito a Marina di Pisa da ripetersi sei volte per un totale di 78 km. La manifestazione riconosciuta di rilevanza nazionale è stata ammessa in zona arancione ed ha visto alla partenza un centinaio di atleti. Poche le donne al via e la prima a tagliare il traguardo è stata Clara Bartolini del Ciclo Team San Ginese. La gara era valevole anche come prima prova del Criterium nazionale mediofondo Uisp.

"La mia più grande soddisfazione-dice Clara-è aver portato al termine il percorso senza eccessiva fatica. Evidentemente i miei costanti allenamenti stanno avendo effetti positivi".

Clara è una ciclista sulla quale il presidente del S. Ginese Claudio Andolfi punta molto in prospettiva, vista la sua giovane età. Sta migliorando nella resistenza sopportando sforzi fisici stimolando le capacità di accelerazione progressiva su distanze di 60-80 km. e la resistenza aerobica gioca un ruolo importante. Sta attraversando un periodo felice per essersi imposta nel primo successo in carriera ma anche per la sua attività professionale di docente scolastica.

"Da gennaio-dice-sto facendo le prime supplenze come insegnante nella scuola elementare di Borgo a Mozzano. Continuo anche a studiare frequentando il terzo anno di scienze della formazione primaria all'Università di Firenze. Per il mio successo nella Classica del Mare devo ringraziare il biomeccanico Leonardo Giordani che sa consigliarmi bene anche negli allenamenti settimanali. Mi piace essere sempre in competizione con me stessa e scoprire i miei limiti. Vorrei, nel proseguio della stagione, partecipare ad una Gran Fondo e scoprire le sensazioni che trasmette. Intanto mi sento trasformata nel morale dal momento che sento sempre meno fatica a concludere le corse. Speriamo di poter migliorare ulteriormente".

A completare il trionfo di una domenica da ricordare per il Ciclo Team San Ginese, da registrare il terzo posto di Marco Fabbri nella categoria G3 a Marina di Pisa. La squadra di Andolfi e Lippi ha appena scaldato i motori...