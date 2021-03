Sport



Christopher Lucchesi Jr. nel CIRA con HP Sport RRT su 208 Rally4

lunedì, 8 marzo 2021, 13:13

Ufficializzato il programma nel Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) del giovane talento toscano Christopher Lucchesi Jr. alla guida della Peugeot 208 Rally4 (GF Racing) con i colori di HP Sport Rally Racing Team.

Negli appuntamenti del campionato della massima serie tricolore asfalto in cui sarà impegnato il driver lucchese, desideroso di lottare per il titolo tricolore asfalto con i colori della scuderia HP Sport RRT - avrà alle note l’esperta Titti Ghilardi. In casa HP Sport RRT c’è soddisfazione: "Non può che farci piacere che il giovanissimo driver lucchese Christopher Lucchesi Jr. abbia deciso di correre con i nostri colori, una nuova stagione che ci vedrà impegnati nel massimo campionato con un giovane di talento, che nel corso di questi anni ha mostrato velocità, capacità e tenacia. Per noi un motivo d'orgoglio, e un ulteriore passo in avanti lungo un percorso che ci vede impegnati nella valorizzazione dei giovani piloti italiani”.

Questo il calendario gare che lo vedrà impegnato a partire dalla gara di casa, il 44° Rally del Ciocco e Valle del Serchio in programma nel prossimo fine settimana (11- 13 marzo) cui seguiranno: 11 aprile: Sanremo; 9 maggio: Targa Florio; 25 luglio: Roma Capitale; 5 settembre: Rally 1000 Miglia; 10 ottobre: Due Valli.