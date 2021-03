Sport



Continua la marcia inarrestabile della 'Zerosei Bike Academy' ancora a segno con Giusti e Mattolini

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:10

di Valter Nieri

Anche nell'ultimo weekend le soddisfazioni non sono mancate nel Team Zerosei-Bike Academy. Continua la striscia positiva di risultati della squadra capannorese che si è imposta con Daniele Giusti di categoria nella Classica del Mare a Marina di Pisa organizzata dall'ASD Portammare, valevole come prima prova del Criterium Nazionale Mediofondo Uisp, e con la diciassettenne Camilla Mattolini, prima di categoria nella Orvieto Wine Marathon, vinta in assoluto al maschile dal fiammingo Wout Alleman ed al femminile da Elena Gaddoni.

Una marcia inarrestabile che certifica una volta di più il grande lavoro svolto dal presidente Mauro Madrigali, che è riuscito nel mercato ad assicurarsi tesserati in grado di competere su tutte le specialità.

DANIELE GIUSTI GIA' AL TERZO SUCCESSO STAGIONALE

Chi sta dando continuità ai risultati è Daniele Giusti, un caso un po' anomalo in quanto il master lucchese ha scoperto soltanto da tre anni e ad età avanzata la passione per le due ruote. Nella classica del Mare che si è snodata su un circuito di 13 km. da ripetersi sei volte per un totale di 78 km., ha vinto di categoria su un percorso interamente pianeggiante. Una corsa caratterizzata dalla fuga di Luca Iacopini. Per andarlo a riprendere si è mosso nell'ultimo giro Daniele Giusti ben coperto dai suoi compagni di squadra costantemente in testa al gruppo a fare l'andatura. Sui due rientravano a due km. dal termine anche Daniele Servili (G3) del Team Stocchetti e Diego Giuntoli (G2) del Team Via Elisa. Dandosi regolarmente il cambio i quattro battistrada si contendevano fra loro il successo allo sprint che ha premiato Luca Iacopini del Team Villafranca. Giusti giungeva quarto ma primo della categoria G4 aggiudicandosi quindi il successo parziale.

"Avevo speso molto-dice l'atleta lucchese-sono giunto stremato all'arrivo e non ne avevo per la volata finale. Oltre tutto in fuga con me c'erano atleti molto più giovani. Ho dato tutto e questo successo di categoria è il primo di stagione in una MF dopo la doppia affermazione con la crono individuale e quella a coppie siglata la settimana precedente".

Giusti è un atleta completo che sa farsi valere su ogni tracciato. A Migliarino nella cronometro della Basilica si impose spingendo in pianura rapporti molto lunghi, scoprendo le sue qualità fino al momento ancora da esplorare, nella prova contro il tempo, sviluppando velocità e mostrando una buona posizione aerodinamica sul manubrio. A Marina di Pisa il bis, anche se di categoria, su un tratto completamente pianeggiante ed ora resta da vedere che risultati possa ottenere quando la strada salirà e nelle Gran Fondo. Nella gara del mare la Zerosei si è dimostrata una delle meglio organizzate a livello nazionale. Oltre a Giusti da registrare altri importanti piazzamenti: Mario Boattini è giunto secondo di categoria e settimo assoluto. Lorenzo Guidi, specializzato in MTB si è difeso anche su strada con un quinto posto di categoria. Dodicesimo posto per Giacomo Nomellini, Matteo Pomini e Lorenzo De Lucia. Sfortunato Davide Gonnella che si è dovuto ritirare per via di una foratura. Stessa sorte per Di Santo, invece coinvolto in una caduta.

CAMILLA MATTOLINI GIA' PROTAGONISTA NELLE GRAN FONDO, VINCE A ORVIETO

Dai più anziani ai più giovani. Un pò tutti gli atleti della Zerosei sono competitivi. Ma l'astro nascente è lei: Camilla Mattolini. Dicissette anni e vincitrice domenica, mentre i suoi compagni di squadra gareggiavano a Marina di Pisa, in MTB alla Orvieto Wine Marathon nella sua categoria. La prova di apertura del circuito Umbria Tuscany MTB ha visto come vincitore assoluto il fiammingo Alleman del DTM, mentre al femminile la prima in assoluto a tagliare il traguardo è stata Elena Gaddoni dell'ASD Cicli Taddei.

Con tutti questi risultati c'è da spendere qualche parola anche per il presidente Mauro Madrigali, sempre attento a comprendere le peculiarità necessarie per la gestione di una società ciclistica che vanta diversi protagonisti in tutte le discipline: strada, ciclocross e MTB. Una società la sua che, covid permettendo, è attenta alla organizzazione, alla formazione dei più giovani, al brand ed alle sponsorizzazioni.

"Devo ringraziare i numerosi sponsor-dice Madrigali-che ci consentono di gareggiare in tutta Italia e cercheremo sempre di ripagare con i risultati i loro investimenti improntati soprattutto sui giovani".

LORENZO GUIDI CAMPIONE ITALIANO DEL GRAND PRIX D'INVERNO AD ALBENGA

È in fermento per cimentarsi nelle specialità crossistiche Lorenzo Guidi, fresco vincitore del tricolore nel Grand Prix d'Inverno. Straordinaria la sua prova in MTB nel G.P. d'Inverno Master ad Albenga Cross Country, dove si è imposto nella Cat. ELMT arricchendo la sua bacheca di un altro importante titolo in una manifestazione che ha visto alla partenza 537 ragazzi e 206 amatori. C'è da sperare che il covid non finisca per annullare, come lo scorso anno, le Gran Fondo perchè Zerosei è pronta ad inoltrarsi anche sui valichi alpini e sulle lunghe distanze in giro per l'Italia.



Foto: L'Angolo del Pirata