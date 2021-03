Sport



Igor Trecate o Virtus Biella sulla strada della Nottolini nei quarti play-off

martedì, 30 marzo 2021, 08:59

di Valter Nieri

Dopo il roboante successo interno contro Acquiterme la Nottolini sogna in grande al termine di una regular season che le ha dato soddisfazioni insperate, entrando con merito fra le grandi della B1 e difendendo con onore il prestigio del volley lucchese. È stata ufficialmente definita dalla Fipav la nuova formula per portare a termine i campionati di B1 in un periodo difficoltoso per le tante partite rinviate a causa del covid. Una di queste riguarda anche la squadra di coach Capponi che dovrà recarsi il 10 aprile al Palasport di Mombarone per recuperare l'unica partita a lei rimandata contro l'Arredofrigo Valneri Acquiterme sconfitto nell'ultimo turno al Palapiaggia per 3-0. Nella nuova formula è stato abolito il meccanismo che prevedeva una seconda fase di campionato con incontri di sola andata fra le sei squadre del mini girone A1 contro le sei squadre del mini girone A2 ed unica classifica. Il meccanismo è stato invece modificato con il passaggio diretto ai play off per le prime quattro squadre classificate nella regular season in ognuno dei 10 mini gironi nazionali.

Per chiudere il mini girone A2 in seconda posizione alla Toscanagarden Nottolini serve un successo a Mombarone, non certo proibitivo visto che la squadra piemontese è ancora a zero punti in classifica pur avendo giocato soltanto tre partite. Se così fosse accederebbe ai quarti di finale dei play off incontrando la terza classificata del mini girone A1 occupato al momento da Igor Volley Trecate Novara di coach Matteo Ingratta con p.12, 9 in meno di Prochimica Virtus Biella, ma con tre partite da recuperare fra le quali una proprio nello scontro diretto da giocarsi al Pala Agil di Trecate. La terza classificata dell'A1 potrebbe quindi incontrare la Nottolini in un doppio confronto con il ritorno da giocarsi a Capannori, visto la miglior posizione in classifica della squadra bianconera. Quindi meno partite per tutti, tre doppie sfide soltanto in caso di vittoria per la promozione diretta in A2 . Nel doppio confronto vale la regola tradizionale con tre punti per chi vince con il punteggio di 3-0 o 3-1; due punti in caso di vittoria al tie-break ed un punto in caso di sconfitta al tie-break. Nel caso di punteggio pari dopo andata e ritorno si ricorre ad un set supplementare per designare la squadra che passa il turno. In questa stagione non sono previste retrocessioni in B2.

IL PRESIDENTE PAOLO GRADI: "PER NOI UN GRANDE ONORE ESSERCI"

La Igor Trecate di Matteo Ingratta è il serbatoio giovanile della squadra campione d'Europa in carica, che vinse due anni fa la doppia finale di Champions League contro Conegliano. Il roster di B1 è formato da 7 ragazze di 18 anni, 3 di 17 anni ed una di 16 anni. Giovani in prospettiva da lanciare in prima squadra.

"Se ciò si avverasse-dice il presidente Gradi- a Capannori si scriverebbe una pagina epocale della nostra storia, soltanto per il fatto di avere trovato nella nostra strada la Igor di Novara. È però sempre troppo presto farci travolgere dalla suggestione perchè noi dobbiamo vincere al "Mombarone" e Igor Novara ha ancora la possibilità di terminare la regular season al secondo posto dal momento che deve recuperare tre partite fra le quali una è lo scontro diretto contro Biella".

LE PRIME POSIZIONI DELLE CLASSIFICHE

B1-GIRONE A2

Olympia Genova p.20 (1 partita da recuperare)

Toscanagarden Nottolini p.18 (1 partita da recuperare)

FGL Castelfranco p.17 (1 partita da recuperare)

Timenet Empoli p.9 (2 partite da recuperare)

B1-GIRONE A1

Lilliput Torino p.30

Prochimica Virtus Biella p.21 (1 partita da recuperare)

Igor Trecate Novara p.12 (3 partite da recuperare)

Volley Parella Torino p.8 (1 partita da recuperare)