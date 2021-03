Sport



Il Quarrata delle ex castiga la Nottolini che cede solo al tie-break

domenica, 14 marzo 2021, 15:01

di Valter Nieri

Una Nottolini meno brillante del solito esce sconfitta dal Palapiaggia contro un Blu Volley Quarrata che ha però dovuto sudare le sette camicie per avere la meglio. Decisivo è stato l'approccio migliore al tie-break della squadra di coach Marco Bracci che è riuscita a spuntarla nel finale ma non facendo intravedere quella grande differenza di qualità a favore della sua squadra. Roni e compagne perdono l'imbattibilità interna che resisteva da oltre un anno.

L'ultima sconfitta l'avevano subita il 18 gennaio 2020 contro Moie per 1-3. In partenza la Nottolini schiera Bresciani in regia con opposta Coselli; Mutti e Magnelli al centro; capitan Roni e Sciabordi di banda con Battellino libero. Quarrata risponde con la diagonale Bacciottini-Gobbi; capitan Sestini e Bianciardi al centro; Salvestrini e Puccini di banda; Chiti libero. Ad una partenza leggermente a favore di Quarrata si assiste ad un prodigioso recupero delle bianconere che raggiungono il massimo vantaggio di 3 punti (15-12) grazie ad Arianna Magnelli che al centro sovrasta Gemma Bianciardi. Ceragioli sostituisce in battuta Magnelli e batte fuori riportando in vantaggio Quarrata (16-17).

Il vantaggio viene consolidato dal primo punto realizzato dall'ex Chiara Puccini (16-18). Il finale del set vede protagoniste capitan Roni da una parte e l'ex Salvestrini dall'altra per il 24-24. Una schiacciata di Sciabordi spezza l'equilibrio per il 25-24 ed una straordinaria Arianna Magnelli, la migliore anche stavolta della sua squadra ripetendo la grande partita da MVP contro Olympia Genova, mette a segno dal centro il punto del set 26-24.

2.o e 3.o SET

Dopo il 2-0 iniziale a favore della Nottolini, il secondo set è sempre comandato, con uno scarto massimo di cinque punti, dalla squadra ospite. Coach Capponi alterna al centro Benedetta Catani con Erika Mutti ed inserisce Bibolotti al posto di Sciabordi sul parziale di 15-19 siglato per Quarrata dalla straripante Monica Gobbi. L'inerzia del set non cambia e nonostante Mutti e Magnelli producano il massimo sforzo riportando la loro squadra a -2, ancora Gobbi sigla il punto che decreta la conclusione del set sul 22-25. Senza storia il terzo set con Quarrata che lo domina grazie all'incidere di Salvestrini e Puccini, le migliori della loro squadra nel parziale. Visto il disavanzo di punti incolmabile Capponi si lascia andare a qualche sostituzione accademica inserendo sul 5-10 anche una volitiva Aurora Bibolotti al posto di Sciabordi, mentre al centro insiste su Catani al posto di Mutti. Proprio un errore di Benedetta Catani che schiaccia fuori da zona 2 consegna il terzo set a Quarrata con il punteggio di 13-25.

NEL QUARTO SET GRANDE RECUPERO DELLA NOTTOLINI

La grande difesa di Francesca Chiti, sempre puntuale nei suoi interventi, non basta per evitare a Quarrata di perdere il set. In attacco la Nottolini è più determinata con capitan Roni ed una Magnelli che grazie alla sua esperienza riesce a mettere a segno punti importantissimi anche dal centro con sforzi brevi ma di grande intensità nella richiesta ergonomica del match. Escono fuori la grande forza esplosiva di una Roni in non perfette condizioni fisiche ma sempre incisiva e determinante per ridurre lo svantaggio 15-17. Un pallonetto di Sciabordi riporta in vantaggio le bianconere 18-19. Poi si scatena la ex Giada Becucci, entrata al posto di Chiara Puccini, per il 19-22. Allarmante punteggio per la Toscanagarden Nottolini quando Ceragioli entra in battuta al posto di Magnelli mettendo fuori e procurando il primo match balls per Blu Volley Quarrata (21-24). Mutti mura Salvestrini (22-24). Cantamessa schiaccia fuori (23-24), Roni mura Gobbi (24-24), Mutti dal centro mette a segno il 25-24 e Roni chiude il set pareggiando i conti (26-24). Un set vinto dalla Nottolini con cuore, coraggio e concentrazione, quelle armi di difesa che le bianconere hanno sempre usato contro squadre dal potenziale superiore come Quarrata.

Nel tie-break non c'è storia. Quarrata lo tiene in pugno con un miglior approccio e nel set corto quando si parte bene si è a metà dell'opera. Salvestrini annulla quasi tutte le speranze di recupero della Nottolini (2-8). Gobbi consolida con un ace in battuta (3-10).

Lunardi cerca di ridare fiducia alla sua squadra (4-10 e 6-13), ma è troppo tardi anche quando Sciabordi mette a segno due punti consecutivi non demordendo mai e rispecchiando il carattere della sua squadra (8-14 e 9-14). Un muro di Bresciani tiene ancora acceso un lumicino di speranza (10-14) ma poi Cantamessa dà il colpo di grazia per il 10-15 che sancisce il successo finale del Quarrata.

Ha vinto la qualità e la squadra di Marco Bracci dopo aver surclassato la scorsa settimana Timenet Empoli ha dato seguito con questo successo ad un periodo scacciacrisi dopo la falsa partenza in avvio di stagione. Non sono bastate grinta e cuore di Magnelli, Roni, Mutti e Coselli ad evitare la sconfitta ad una Nottolini che ha mostrato comunque anche scampoli di bel gioco pur non essendo ispirata come in tante altre occasioni ma in grado di smuovere comunque con un punto la sua classifica che la vide attualmente al terzo posto del girone A2 con p.12, preceduta soltanto da Olympia Genova (p.14) e da FGL Castelfranco (P.16) che dovrà incontrare sabato prossimo in un altro derby che si preannuncia spettacolare al Palabagagli con inizio alle ore 18.

Sia Nottolini che Castelfranco vorranno rifarsi delle sconfitte subite in questa ottava giornata. Infatti anche la squadra pisana viene dalla battuta di arresto interna contro Olympia Genova per 3-1. A Capannori la Gazzetta di Lucca ha attribuito l'MVP alla ex Lara Salvestrini, top score con p.20, con un leggero vantaggio su Francesca Chiti. Nel punteggio personale è stata insidiata dalla compagna di squadra Monica Gobbi con p.19 e da Arianna Magnelli con p.18. La centrale lucchese ha ormai abituato i suoi tifosi a chiudere i match in doppia cifra.

COACH CAPPONI: "UN PUNTO GUADAGNATO CONTRO UNA GRANDE SQUADRA. DIFFICILE GIOCARE SEMPRE CON LA STESSA INTENSITA"

"Non abbiamo giocato ai livelli delle partite precedenti-dice Capponi-ma è difficile giocare sempre con la stessa intensità e con lo stesso ritmo. Sulla carta tutti i nostri avversari sono più attrezzati di noi e credo che a livello di risultati stiamo facendo miracoli. Sono soddisfatto anche della crescita delle nostre ragazze in panchina. Quando le ho impiegate hanno dimostrato un grande miglioramento anche se la B1 per loro è sempre molto impegnativa. Questa stagione servirà loro per fare esperienza e non vedo in giro squadre che hanno nell'organico atlete del 2002-2003 e 2004 come noi eccetto giusto la palleggiatrice della Timenet Empoli. Ieri sera gli schemi provati in allenamento non sempre ci riuscivano ed abbiamo in aggiunta sofferto qualche acciacco fisico. In questo contesto devo dire che in una serata così sicuramente dobbiamo parlare di punto guadagnato più che di punti persi".

TABELLINO

TOSCANAGARDEN NOTTOLINI: Mutti 6, Romani n.e., Lunardi 5, Gambarotto (L2) n.e., Magnelli 18, Ceragioli, Coselli 14, Bibolotti, Roni (K) 13, Bresciani 1, Catani 3, Sciabordi 11. Battellino (L1). All. Capponi-Lupetti.

A.S.D. BLU VOLLEY QUARRATA: Bacciottini, Salvestrini 20, Sestini (K) 7, Becucci 5, Pellitteri n.e., Chiti (L1), Iani n.e., Bianchini, Puccini 10, Cantamessa 3, Bianciardi 9, Gobbi 19. All. Bracci-Miceli.