La Nottolini strapazza Acquiterme e sale in seconda posizione

domenica, 28 marzo 2021, 10:09

di Valter Nieri

Nella decima ed ultima giornata della regolar season la Toscanagarden Nottolini ha battuto piuttosto agevolmente con il classico 3-0 l'Arredofrigo Valnegri di Acqui Terme, rientrata a giocare in questa circostanza dopo aver saltato sette partite a causa della positività al covid di alcune tesserate.

La squadra di coach Ivano Marenco mancava sul parquet dal 30 gennaio, quando disputò l'ultima partita al Palabagagli di Castelfranco di Sotto. Il punteggio: 25-18/25-13/25-23 sta a dimostrare come la Toscanagarden Nottolini abbia sempre avuto in mano il pallino del gioco, fraseggiando meglio rispetto ad una squadra giovane alla quale era evidente la mancanza del ritmo partita dopo il lungo periodo di stop.

Un successo che fa salire la squadra di Capponi in seconda posizione a quota 18, uno in più di FGL Castelfranco reduce dalla sconfitta al tie break del PalaAramini contro Empoli e due in meno di Olympia Genova che dopo una partenza deludente ha dato continuità ai risultati vincendo anche al Palamelo contro Blu Volley Quarrata per 3-0. Regular season finita nel girone A2 ma la classifica non è ancora definitiva non ancora definitiva, dal momento che Olympia, Nottolini e Castelfranco devono ancora recuperare una partita contro l'Arredofrigo Valnegri che le bianconere dovranno disputare al Palasport di Mombarone.

Sono soltanto queste tre le squadre ancora in corsa per una prima posizione che, salvo sorprese incredibili, dovrebbe premiare la squadra ligure alla quale manca soltanto la matematica per poter festeggiare.

I ROSTER

Agli ordini di coach Capponi la Nottolini è scesa sul parquet con la seguente formazione: Bresciani in regia con opposta Lunardi; Magnelli e Mutti al centro; capitan Roni e Sciabordi di banda; Battellino libero. Coach Ivano Marenco ha risposto per Arredofrigo Valnegri con la ventunenne Cattozzo in regia opposta alla ventunenne Cicogna; Rivetti e capitan Mirabelli al centro; la diciassettenne Lombardi e la trentunenne romana Culiani di banda; libero la diciannovenne milanese (ex Barricalla Cus Collegno) Fantini.

Nel primo set capitan Roni produce la prima fuga bianconera, dimostrandosi più astuta di Culiani nel contrasto a rete per l'11-8. Al termine di una lunghissima e ben giocata fase di gioco da entrambe le squadre, ad aumentare il peso della bilancia a proprio favore ci pensava Sciabordi allungando per il 12-8. Un ace di Roni aumentava il vantaggio bianconero ed un muro di Mutti su attacco di Culiani portava la Nottolini a +6.

Il punteggio proseguiva su questa linea ed il più bel fraseggio di gioco aveva per protagonista una insuperabile Ilaria Battellino che non soltanto difendeva con prontezza una palla difficile, ma la consegnava perfettamente a Francesca Bresciani che a sorpresa serviva Roni la quale non si faceva scappare l'opportunità di fare punto schiacciando da zona 4 per il 20-15. Ace di Bresciani in battuta e Lunardi concretizzava una difesa in volo di Battellino, sfruttando al meglio l'alzata di Bresciani.

Ancora Lunardi da zona 2 metteva a segno il punto del 23-17, anticipando il primo cambio di Capponi. Dentro Catani al posto di Mutti. Il muro di Mirabelli e Cattozzo non riusciva a fermare un attacco di Sciabordi (24-17), Pilato accorciava ma poi una invasione di Acqui Terme chiudeva il set sul 25-18

2.o SET

Nel roster bianconero riprendeva il suo posto Mutti al centro con Magnelli, mentre Coselli rilevava Lunardi. Un inizio marcato Roni. Il capitano produceva una soluzione offensiva con l'attacco delle pipe da zona 6 venendo premiata con il 4-2. Sempre Roni superava il muro di Cicogna e Ranghetti (10-8).

Un attacco fulmineo di Coselli si infrangeva sul libero Fantini (14-8). Mani out di Pilato sull'ennesimo attacco di Coselli (18-12) ed a quel punto coach Marenco faceva entrare il secondo libero Raimondo al posto di Fantini. La fast di Magnelli teneva a -8 Acquiterme (20-12) e Capponi visto il rassicurante vantaggio faceva esordire in B1 Elisa Romani in regia al posto di Bresciani e Alice Gambarotto libero al posto di Battellino.

Un esordio indimenticabile per la Romani perchè chiamata subito in battuta metteva a segno due ace consecutivi per la gioia di tutta la squadra manifestata in campo ed in panchina. Due ace che portavano le bianconere sul 22-12. Il set veniva chiuso sul 25-13 da un attacco di Lunardi, subentrata a sua volta a Coselli.

3.o SET

Nel terzo set si è vista la reazione di Acquiterme che si è portata anche in vantaggio 13-14 grazie ad un ace di Ranghetti. A questo punto Capponi, che aveva mostrato gran parte delle sue giovani integrandole con sequenza al posto delle titolari, un po' preoccupato del risultato ha fatto rientrare Battellino e la Toscanagarden si è ricompattata anche se con molta fatica.

Il punteggio diventava allarmante dopo che Sciabordi abagliava misura ad un suo attacco finito out (18-20). A dare una mano alle bianconere una battuta fuori di Mirabelli (19-20), quindi Lunardi pareggiava i conti (20-20). Acqui Terme si riportava in vantaggio con Pilato che superava il muro di Magnelli e Bresciani (21-22). Un errore di Zenullari in battuta riequilibrava il punteggio (22-22).

Un recupero miracoloso di Battellino, seguito da una fast chiesta da Magnelli a Bresciani portava la Nottolini a +1 in dirittura di arrivo (23-22). Sciabordi batteva lungo (23-23), ma Roni andava a segno per il nuovo sorpasso (24-23), prima che Catani dal centro chiudesse l'incontro per un sofferto 25-23, ma che che finiva per premiare la squadra più forte e meglio organizzata.

ILARIA BATTELLINO MVP

La Gazzetta di Lucca attribuisce l'MVP della partita ad Ilaria Battellino. L'atleta pisana si conferma anche in questa occasione fra i migliori liberi dell'intera B1. Mai colta di sorpresa nelle zone 1, 6, 5 si è mostrata sempre pronta nei fondamentali di ricezione e difesa, ma anche negli appoggi in bagher per la ricostruzione dell'azione. Top score della partita Rebecca Sciabordi con 14 punti, mentre per Acqui Terme la miglior realizzatrice è stata il capitano Francesca Mirabelli che ha messo a segno 12 punti.

COACH CAPPONI HA TRASFORMATO IL GIOCO DELLA NOTTOLINI

Un grande merito a questo secondo posto che garantisce alla Nottolini la leadership fra le squadre toscane, è senza dubbio per Stefano Capponi. Il coach recchese ha trasformato la squadra, molto indebolita nel potenziale rispetto alla stagione passata, trasmettendo serenità a tutte le ragazze, facendole sentire tutte importanti (sia le titolari, sia le riserve).

Nella reattività delle atlete si vede la sua mano nel consentire un gioco più veloce ed imprevedibile, con finalizzazioni che vengono spesso dal centro anzichè dalle bande o dall'opposto. Lo scorso anno spesso la Bionatura Nottolini non riusciva a concretizzare la sua superiorità in partita perchè troppo prevedibile dal momento che a finalizzare il gioco era quasi sempre la pur brava Sofia Renieri. In questo mini girone è emersa la qualità e la predisposizione di tutte le atlete a giocare per il gruppo e non c'è cosa migliore dell'armonia per migliorare il talento ed i singoli

NOTTOLINI COME IL RISVEGLIO DI CENERENTOLA

Come nella fiaba del Grimm, la Nottolini si risveglia come Cenerentola, quando il ramo del nocciolo le apre il portale all'importanza della volontà per lavorare sui propri desideri e come Cenerentola esce dalla realtà ordinaria trovando l'energia connessa per entrare nella realtà straordinaria evocata dalle sue emozioni.

IL VICE PRESIDENTE ENRICO BERTINI: "MERITO DI CAPPONI LA VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE GIOVANI"

Il braccio destro di Paolo Gradi è senza dubbio il vice presidente Enrico Bertini. Sempre presente alle partite ed a stringere contatti con i dirigenti della squadra avversaria. "Il nostro progetto giovani va avanti-dice-e Capponi è il tecnico giusto per avvalorarlo. La dimostrazione viene da questa partita dove in campo si sono alternate le nostre migliori atlete che si sono subito integrate nei meccanismi di gioco. Capponi conosce tutto della Nottolini. Dopo aver costruito successi ed insegnato a giocare alle ragazze del nostro vivaio giovanile, ora si presta ad inserirle piano piano in prima squadra con ottimi risultati".

IL PRESIDENTE PAOLO GRADI: "DEVO RINGRAZIARE TUTTO IL NOSTRO STAFF TECNICO"

Un secondo posto nella regular season che inorgoglisce il presidente Paolo Gradi e gli sponsor Toscanagarden e Bionatura. "Ho sentito spesso parlare di miracolo intorno ai nostri risultati - dice il n.1 bianconero - ed invece io dico che questo risultato nobilita il nostro lavoro ed in primis di coach Capponi e Lupetti oltre a tutto lo staff tecnico. Questo è il risultato di tante ore in più di palestra e dell'armonia che si è creata fra tutte le ragazze, dal capitano Roni a tutte le nostre giovani che hanno al momento meno opportunità di giocare. Volevamo ripartire dalla B2 soltanto per valorizzare ulteriormente tutto il nostro vivaio giovanile, che spesso abbiamo mandato a rinforzare anche altre squadre. Nella prima squadra di B1 è il gioco di Capponi la vera forza. Ci rende più imprevedibili e spesso riusciamo a vincere contro squadre che costano quattro-cinque volte la nostra. A questo punto non ci tiriamo indietro a nessuna evenienza. Ci godiamo questo risultato e ci prepariamo al meglio con tutte le nostre risorse per la seconda fase".



Il mese di aprile la Fipav lo utilizzerà per far disputare tutte le partite rimandate per covid, completando tutte le classifiche. Da maggio nella seconda fase sono previste partite di sola andata fra le squadre di un mini girone e l'altro.

Nel Girone A, la Nottolini dovrà incontrare le sei squadre di A1, fra le quali Lilliput Torino che ha chiuso la regular season a punteggio pieno incamerando 30 punti nelle dieci partite. A quanto pare però il livello del girone A1 è inferiore a quello di A2. Una cosa è certa: la squadra di Capannori sarà protagonista anche nella seconda fase.

CLASSIFICA B1 GIRONE A2:



OLYMPIA GENOVA P.20

TOSCANAGARDEN NOTTOLINI P. 18

FGL CASTELFRANCO P. 17

TIMENET EMPOLI P. 9

BLU VOLLEY QUARRATA P. 5

ARREDOFRIGO VALNERI ACQUI TERME P. 0.

SCORE

Toscanagarden Nottolini: Mutti 6, Romani 2, Lunardi 5, Gambarotto (L2), Magnelli 12, Ceragioli, Coselli 2, Bibolotti n.e., Roni (K) 12, Bresciani 1, Catani 1, Sciabordi 14, Nuti n.e., Battellino (L1). All. Capponi, Lupetti.

Acqui Terme: Rivetti 1, Lombardi 3, Ruggero, Ranghetti 3, Raimondo (L2), Cicogna 4, Fantini (L1), Mirabelli (K) 12, Pilato 6, Zenullari, Culiani 6, Cattozzo 1. All. Marenco.