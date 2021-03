Sport



La Nottolini, trascinata da Arianna Magnelli, si prende il derby del Palabagagli e va a meno 1 da Castelfranco

domenica, 21 marzo 2021, 20:49

di Valter Nieri

La Toscanagarden Nottolini si riscatta dalla sconfitta interna subita da Blu Volley Quarrata andando a vincere al Palabagagli il suo derby più sentito contro FGL Castelfranco grazie ad un'ottima partenza che le ha fatto incamerare i primi due set giocando in scioltezza (22-25 e 17-25) e ad un'autorevole gestione della partita contenendo il ritorno della squadra di coach Menicucci che ha avuto la sua massima reazione nel terzo set vinto in dirittura di arrivo di misura 25-23.

Ma nel quarto set i valori in campo si sono ristabiliti con le bianconere di Capponi che hanno dimostrato la superiorità di giornata trascinate da una straordinaria Arianna Magnelli (16 punti) incisiva negli attacchi della zona 3 della prima linea, ma anche nei raddoppi di difesa a muro da zona 4 e zona 2. La centrale lucchese ha confermato anche a Castelfranco di Sotto il suo ottimo stato di forma e la rapidità negli spostamenti laterali le ha consentito l'MVP per la terza volta nelle ultime cinque partite da parte de La Gazzetta di Lucca.

Nottolini squadra da derby, grazie all'esperienza delle sue senatrici ma anche ai riflessi pronti ed all'affiatamento delle sue giocatrici, dove tutte collaborano per un unico fine: quello di veder primeggiare la propria squadra ed in questo tipo di partite riescono sempre a stanare il massimo delle energie. La Nottolini ha vinto dimostrando nei momenti cruciali del set maggiore precisione e freddezza vincendo il suo quarto derby degli ultimi cinque disputati contro un Castelfranco che ha avuto la meglio soltanto in una occasione: il 30-3-2019 quando si impose al Palapiaggia al tie-break.

IL BILANCIO DEL DERBY



08-12-2018: FGL Castelfranco-Bionatura Nottolini 0-3 30-03-2019: Bionatura Nottolini-FGL Castelfranco 2-3

21-12-2019: Bionatura Nottolini-FGL Castelfranco 3-2 13-02-2021: Toscanagarden Nottolini-Castelfranco 3-2 20-03-2021: FGL Castelfranco- Toscanagarden Nottolini 1-3

IL MERITO DEL SUCCESSO DA DIVIDERE FRA TUTTA LA SQUADRA

Tutte le atlete di coach Capponi hanno offerto una prestazione sopra la sufficienza: dal libero Battellino, alle centrali Mutti, Magnelli e Catani, che è subentrata nel corso della partita al posto della stessa Mutti, agli opposti Coselli e Lunardi ormai abituate alla staffetta utile per estrarre il meglio da entrambe. Francesca Bresciani è tornata ad orchestrare con la consueta intelligenza tattica e capitan Roni continua ad andare a segno con continuità (16 punti anche nel derby) nei momenti caldi del match. Brava anche Asia Ceragioli a farsi trovare pronta ogni volta che è chiamata in causa, sia nel giro dietro, sia in battuta. La squadra pisana ha accusato l'assenza per infortunio dell'attaccante ventunenne Virginia Ristori Tomberli ma è stata onorevolmente sostituita da Giulia Bertelli, fra le migliori in campo con 16 punti. Top score della Nottolini Rebecca Sciabordi con 18 punti. L'attaccante sangiulianese è stato il colpo di mercato del D.S. Oronzo Miccoli e non sta facendo rimpiangere la partenza di bande molto più affermate come Salvestrini e Puccini, risultando fino a questo momento la sorpresa più positiva fra le esordienti in B1.

IL PRESIDENTE PAOLO GRADI SODDISFATTO DI COACH CAPPONI: "RIESCE A TENERE ARMONIA FRA TUTTE LE ATLETE"

Dopo la nona giornata la Toscanagarden Nottolini è al momento terza in classifica nel mini girone A2 con 15 punti, uno soltanto in meno di Castelfranco che rimane a quota 16, mentre al primo posto troviamo Olympia Genova con p.17. Una classifica corta impensabile alla vigilia del campionato che potrebbe anche migliorare in quanto il calendario è più favorevole alla squadra di Capannori che dovrà affrontare due volte Arredofrigo Valnegri AL. La prima sabato al Palapiaggia per la decima ed ultima giornata della regular season e ad Acqui Terme nel recupero della quinta giornata quando l'incontro non fu disputato a causa della positività al covid di alcune atlete piemontesi. Arredofrigo torna a giocare, dopo un lungo periodo di inattività, proprio sabato a Capannori. In classifica è ancora a quota zero ma ha giocato finora soltanto le prime due partite perdendole entrambe.



Il presidente Paolo Gradi traccia un primo bilancio: "Dobbiamo dire miracolo Capponi. All'inizio del torneo ci davano tutti per spacciati nei confronti delle altre squadre del nostro girone che vantano un potenziale molto superiore al nostro. Invece il nostro coach è stato bravo a tenere unito il gruppo ed il nostro gioco, rispetto alla stagione passata, è migliorato nell'imprevedibilità valorizzando al meglio le qualità delle singole atlete".



Capponi, ricordiamo, è da un decennio in busta paga a Capannori ma soltanto da quest'anno è stato promosso allenatore della prima squadra. Un tecnico di esperienza che ha vinto in passato due campionati regionali Under 16 con la Nottolini, mentre prima ancora aveva fatto bene nei campionati liguri arrivando ad allenare fino alla B1.

ARIANNA MAGNELLI: "IL MIO SEGRETO? I CONSIGLI DI MIO MARITO RICCARDO"

Più invecchia e più migliora. La lucchese Arianna Magnelli si sta distinguendo fra le migliori centrali del campionato. Ma qual'è il segreto del suo successo?

"Grazie all'esperienza - dice - ho imparato a gestire i palloni e a mettere più attenzione nella posizione del muro. Ma un grazie va in particolare modo a mio marito Riccardo Caccialupi (in passato pallavolista) che da più di 11 anni mi sostiene e mi consiglia alla fine di ogni partita."

Arianna a 33 anni sta giocando con una rinnovata grinta. Il suo gioco punta tutto su agonismo e foga. Una bandiera della Nottolini e la sua tenacia e perseveranza sono armi in più per tutta la squadra che a questo punto si gioca la prima posizione del mini girone con Olympia Genova e Castelfranco. Chi l'avrebbe detto?