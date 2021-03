Sport



Lo Skating Club Lucca torna alla... normalità e vince ai campionati Uisp di pattinaggio artistico

giovedì, 25 marzo 2021, 10:59

L’asd Skating Club Lucca ha partecipato alla prima fase del campionato nazionale Uisp di pattinaggio artistico. La gara per la provincia di Lucca è stata organizzata dalla Uisp presso il palazzetto dello sport di Forte dei Marmi domenica 14 marzo. Hanno partecipato sei squadre con circa 70 atlete. La nostra Skating Club Lucca ha presentato 12 atlete: Irene Barsali, Vittoria Bernacchi, Sofia Cristofori, Beatrice de Gregorio, Margherita Giannini, Emma Lepori, Jennifer Marcucci, Viola Olivieri, Isabella Paganelli, Margherita Paganelli, Aurora Simoni, Giulia Ungaro.

La gara si è svolta a porte chiuse seguendo i protocolli anti-Covid decisi a livello nazionale; solo piccoli gruppi di atlete con i rispettivi allenatori, seguendo l’ordine di entrata in pista, sono potuti entrare nel palazzetto.

Senza pubblico e familiari, senza le proprie compagne di squadra vicino, la gara è stata vissuta in maniera stranamente diversa, con un po’ più di tensione del solito, ma il lungo e difficoltoso allenamento di questo ultimo anno, con periodi di riposo forzato e allenamenti sempre incerti a causa del meteo, ha dato i suoi frutti.

Finalmente, si può proprio dire, per queste atlete la vita ha avuto un appuntamento normale: la prima gara del nuovo anno agonistico.

La nostra Skating Club Lucca, grazie alla competenza tecnica dell’allenatrice Patrizia Meglio, ha conquistato numerosi podi: nella categoria Formula 1B primo posto per Simoni Aurora e secondo posto per Cristofori Sofia; per la categoria Formula 1C oro per Margherita Paganelli, primo posto anche per Marcucci Jennifer nella categoria Formula 1E e De Gregorio Beatrice nella categoria Formula 2D. Infine, per la categoria Formula 4C oro e argento per Ungaro Giulia e Bernacchi Vittoria.

Adesso non serve altro che rimboccarsi le maniche e prepararsi per la gara regionale che si terrà tra circa un mese.