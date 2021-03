Sport



Lucchesi in evidenza nei regionali di bowling

sabato, 6 marzo 2021, 12:54

Il bowling sportivo ha avviato la stagione agonistica a livello sia nazionale che regionale, nonostante i centri bowling siano stati completamente chiusi per circa un'anno e subito in evidenza troviamo gli atleti lucchesi del AsdBt Astroline Lucca.



La Federazione Italiana Sport Bowling (Fisb) è riuscita a mettere in condizione, seguendo le linee guida dettate dal Coni per questa pandemia da covid 19, i centri di effettuare allenamenti e gare e la prima competizione è stata il doppio misto regionale che si è giocato presso il PalaBowling di S. Vito.



Infatti, sulle piste di Lucca, la vittoria è andata al duo di casa dell'Astroline composto da Manuela Dalle Lucche e Pierfrancesco Franchini che hanno relegato al secondo gradino del podio gli avversari: Eva Lemstra/Davide Spagnoli e terzi Sara Zari/Sandro Maltinti.



La stagione è proseguita con il torneo nazionale ranking 250 di febbraio organizzato a San Romano (PI) dove i bowlers lucchesi hanno dato conferma della buona preparazione con il primo gradino del podio conquistato da Pierfrancesco Franchini che si mostra come uno degli atleti più in forma della Toscana, al secondo posto Davide Spagnoli (Dark Devils) e terzo Maurizio Giovannelli (All Star Team) ed ottimo secondo posto di Manuela Dalle Lucche.

Ciliegina sulla torta, dopo queste gare sono arrivate le convocazioni per il raduno della Nazionale sia per la porta colori lucchese Roberta D'Elia nel femminile che per Pierfrancesco Franchini.

Infine da segnalare che in questa settimana al PalaBowling di S. Vito si giocherà la seconda fase del Campionato Regionale di doppio per le categorie M3-M4 e femminile. I giocatori dell'Astroline Lucca anche qui sono in corsa per i titoli per bissare gli ottimi risultati conseguiti la settimana scorsa a Valdera in cui si è giocata la prima prova regionale delle categorie eccellenza M1-M2 e femminile con 9° piazzamento di Saverio D'Elia/Pierfrancesco Franchini mentre è stato podio per Roberta D'Elia/Manuela Dalle Lucche sul gradino più alto e 3° Veronica Baldi, inoltre nella categoria cadetti: 2° posto nel femminile di Sara Martinelli/Chiara Nucci e nel maschile 4° Roberto Lazzurri/Nicolò Convalle e 5° Joshua Navarrini/Ferdinando Pennacchi.