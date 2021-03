Lucchesi Jr. e HP Sport RRT sul podio del Rally Il Ciocco con la 208 Rally4

Altri articoli in Sport

Un’esperienza importante, in una vetrina di assoluto prestigio, per acquisire consapevolezza e progredire nella crescita. È stata una spedizione assolutamente positiva quella della Virtus Lucca ai Campionati Italiani di cross andati in scena sabato e domenica a Campi Bisenzio

Fine settimana da sogno quello appena trascorso per il Tennistavolo Lucca che, nel torneo giovanile di Cascina valevole per la qualificazione alla fase nazionale, si aggiudica la categoria under 21 (finale tutta lucchese), la categoria ragazzi ed un terzo posto nella categoria juniores oltre che al primo posto come miglior...

Prosegue il momento no del Gesam Gas e Luce Lucca, sconfitto per 76-60 dalla Pallacanestro femminile Broni che, in virtù dei due punti odierni, torna in solitaria al decimo posto, piazzamento chiave in ottica play-out

Niente da fare nemmeno per la Polisportiva Amati Pietro Villa d'Oro di Modena contro una Nardi Volta Mantovana che continua spedita la sua marcia in testa alla classifica a punteggio pieno nel mini girone C1 di B1

Alla lunga la diversa levatura tecnica ha fatto la differenza scavando un solco decisamente incolmabile a poco più di un minuto dalla sirena finale sul tabellone capeggia un imponente 86/57, l'ultimo canestro porta la firma di Lippi che fa uno su due dai liberi

Il pilota lucchese, con la Skoda Fabia R5 di Pavel Group, dopo aver dominato la gara per tre quarti si è dovuto arrendere alla pioggia nel finale. Rimane la soddisfazione di aver posto la firma su tre riscontri cronometrici che avevano già parlato per lui