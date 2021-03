Sport



Nardi Volta impone la legge del 3 a 0 anche al Palamarconi e prosegue a punteggio pieno

domenica, 14 marzo 2021, 23:12

di Valter Nieri

Niente da fare nemmeno per la Polisportiva Amati Pietro Villa d'Oro di Modena contro una Nardi Volta Mantovana che continua spedita la sua marcia in testa alla classifica a punteggio pieno nel mini girone C1 di B1.

Il risultato di 0-3 al Palamarconi di Via del Lancillotto (21-25/17-25/14-25) non ha dato scampo alle rossonere di Simone Serafini al cospetto della forza mostrata dalla squadra mantovana che condivide le emozioni fra tutte le sue giocatrici, staff, società e soprattutto quei suoi meravigliosi tifosi che le misure anti covid non consentono loro di essere presenti dal vivo.

Una partita tenuta in pugno da capitan Tosi e compagne anche nel terzo set, quando si attendeva la reazione della squadra di casa ma una straordinaria Mila Montani ha spento ogni velleità con una sua fast per il 5-8 subito replicata in ace per il 5-9 e triplicata con una schiacciata che ha portato il punteggio sul 10-15 che non dava possibilità di replica.

Nell'ottima prova di tutta la squadra le due centrali Montani e Ferrarini hanno chiuso l'incontro con il 57% di efficienza in attacco premiando ancora una volta la tattica di gioco di coach Matteo Solforati con l'insieme di azioni coordinate fra più giocatrici ed ognuna le interpreta nei modi, tempi e spazi di esecuzione, tenendo sempre conto, specialmente nella zona 3, dei movimenti dell'altra squadra. Volta è scesa in campo con la formazione standard: Giroldi e Tosi nella diagonale; Montani e Ferrarini al centro; Boninsegna e Coppi di banda e Di Nucci libero.

Una formazione che non ha avvertito cali per tutta la partita e che il suo coach ha tenuto in campo per tutto l'incontro dove top score è risultata Sofia Tosi con p.14, seguita da Chiara Boninsegna con p.12 e Mila Montani che con p.10 ha chiuso per l'ennesima volta in doppia cifra, ma è ormai risaputo che la regina della fast oltre a coprire a muro finisce sempre per essere fra le migliori realizzatrici. Dopo otto giornate la squadra del presidente Longhi e del D.S. Roffia dà la sensazione che sia l'anno giusto per i colori biancorossi. Una squadra che sta dimostrando una solidità superiore ai suoi avversari sia centralmente, sia in attacco ma giocando anche con cervello, cuore e quella tecnica che consente a Giroldi di tenere sempre accese le sue attaccanti.

COACH SOLFORATI: "BRAVE LE RAGAZZE A RIMANERE CONCENTRATE CONTRO UNA SQUADRA INSIDIOSA"

Il lavoro di Solforati si vede e la sua squadra sta crescendo a livello atletico e tattico, partita dopo partita

Coach soddisfatto di questa ennesima vittoria?

"Molto. Devo dire che le ragazze hanno offerto una bellissima prestazione sotto tutti i punti di vista. È stata giocata una partita molto solida dal punto di vista mentale e di concentrazione. In campo si respirava da parte nostra una bellissima atmosfera di determinazione, grinta e costante voglia di portare a casa il risultato al cospetto di una squadra insidiosa come è Villa d'Oro che per essere superata necessitava di una alchimia di gioco fra le mie ragazze che sono state precise e attente per venirne a capo con un risultato così netto".



MILA MONTANI: "TRE PUNTI IMPORTANTI SU UN CAMPO DIFFICILE"

Mila Montani, la forte centrale che continua a rappresentare un lusso per la categoria, è soddisfatta della vittoria ma invita tutti alla calma perché il campionato, dice, "E' appena agli inizi".

"Un successo importante su un campo che si preannunciava molto difficile. Lo dimostrava il fatto che in due anni Villa D'Oro aveva perso soltanto una partita interna. Rispetto all' andata del Palavalle ci siamo espresse meglio imponendo il nostro gioco ma anche sfruttando positivamente le azioni che abbiamo studiato al video. Vincere il mini girone conta soltanto per i punti acquisiti ma non dimentichiamo che nella seconda parte del campionato dovremo affrontare non solo Anthea e Giorgione ma anche altre squadre mediamente più forti del nostro mini girone. Dalla partita di oggi usciamo con la consapevolezza di potercela giocare con tutti fino alla fine e la nota positiva è che stiamo migliorando sotto tutti gli aspetti. Da parte di Amati Villa d'Oro sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. Temevamo la loro varietà di colpi che sanno offrire le loro attaccanti. Noi non molliamo mai quando ci troviamo in svantaggio e questo forse è il nostro valore aggiunto".

GLI ALTRI RISULTATI DEL C1

Walliance Ata Trento-trentino Energie Argentario 1-3

Euromontaggi Porto Mantovano-Rothoblaas Volano 2-3

In classifica nelle prime posizioni troviamo:

Nardi Volta Mantovana p. 24

Euromontaggi Porto Mantovano p. 12 (una partita da recuperare)

Rothoblaas Volano p.12 (una partita da recuperare)

Amati Pietro Villa D'Oro Modena p.11



Nel Girone C2 dopo 8 giornate comanda la classifica Anthea Vicenza con p. 20 ed al secondo posto c'è Duetti Giorgione TV con p. 15 ma due partite da recuperare.

SCORE Villa D'Oro-Nardi Volta

VILLA D'ORO: Ferrari 9, Franchini, Faietti 2, Galli Venturelli Fra, Petruzziello 11, Galli Venturelli Rob 1, Imparato, Giva, Migliorini 5, Arletti 1, Cordella (L1), Bellini 9, Buffagni (L2), Vai (K) 1. All. Simone Serafini e Francesco Vecchi.

Mardi Volta Mantovana: Tosi (K) 14, Boninsegna 12, Mazzi, Montani 10, Serena, Ferrarini 5, Sandrini, Benetti, Roffia (L2), Coppi, Di Nucci (L2), Giroldi 3, Gualtieri. All. Matteo Solforati e Leonardo Camarini.