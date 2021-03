Sport



Nardi Volta: inizio choc, rimonta e vittoria al Palabocchi contro Trentino Energie

domenica, 21 marzo 2021, 11:16

di Valter Nieri

Per la prima volta in questo campionato Nardi Volta Mantovana ha dovuto sudare per mantenere l'imbattibilità ed è riuscita solo faticando a conquistare la nona vittoria su altrettante partite disputate, ma dovendo ricorrere per la prima volta al tie-break concedendo un meritatissimo punto alle sue giovanissime avversarie di Trentino Energie Argentario di coach Maurizio Moretti.

Al Palabocchi c'è voluta la reazione di tutta la squadra per conquistare due punti di consolidamento alla prima posizione in classifica nel girone C1 di B1. Stesso roster di partenza per Solforati con Giroldi in regia opposta a capitan Tosi; Montani e Ferrarini al centro, Coppi e Boninsegna di banda e Di Nucci libero. Moretti risponde per Trentino Energie con il capitano Bonafini a dettare i ritmi opposta a Paoli; Varani e Sfreddo al centro; Pucnik e Ori di banda e Pierobon libero.

I primi due set sono equilibrati, ma a fare la differenza nei giochi finali è l'esuberanza giovanile di Trentino, galvanizzata dall'equilibrio mostrato contro la prima della classe. La capolista stenta a ritrovare il ritmo giusto contro una squadra gagliarda che mette in campo un roster giovane ma anche talentuoso con quattro under 19 delle quali ne sentiremo parlare negli anni a venire, forti fisicamente e tecnicamente, ma anche dal punto di vista temperamentale dal momento che giocano a viso aperto senza nessun timore reverenziale e risolvono i primi due set a loro favore in dirittura di arrivo per 25-21 e 27-25.

NEL TERZO SET NARDI VOLTA CAMBIA PASSO

Sotto per 2-0, Nardi Volta torna a giocare compatta e agguerrita, trovando i giusti equilibri in difesa con Boninsegna e Coppi attentissime in ricezione assieme allo stantuffo Di Nucci difficilmente colta di sorpresa, contro le quali si infrange l'impeto delle avversarie. Mila Montani invita all'attenzione e dà uno scossone al punteggio sfruttando al meglio una alzata di Beatrice Giroldi (9-11), poi chiudendo ogni varco a muro (10-12) ed infine schiaccia da zona 2 (11-13). Però Argentario cerca di non mollare, nonostante la perdita per infortunio del suo opposto Alessia Paoli, la migliore in campo nei primi due set, sostituita dalla diciassettenne triestina Sofia Cusma. Il punteggio prende il largo quando sale in cattedra Cristina Coppi che torna a martellare da zona 4 con precisione. Capitan Tosi mette a segno il punto del 13-23, Boninsegna procura il primo set point per il 14-24 ed una doppia di Argentario chiude il set 15-25.

Il quarto set prosegue sulla falsa riga del terzo con una Nardi piò volitiva e decisa a portare a casa il risultato, costringendo le giovani avversarie a forzare troppo per recuperare ed a commettere di conseguenza molti errori. Gli attacchi di capitan Tosi sono micidiali mentre in seconda linea viene premiato il lavoro di sacrificio di Di Nucci e Coppi. Il 17-25 rimanda le sorti dell'incontro al set corto dove la palla scotta per entrambe le squadre. A questo punto si innalza il muro difensivo di Volta con le centrali Montani e Ferrarini.

La regina della fast, MVP dell'incontro per la Gazzetta di Lucca, mostra tutto il suo repertorio in pochi giochi dopo che Solforati chiama le sue atlete all'ultimo tim-out visto il ravvicinarsi del punteggio a 9-11 per tamponare una indomabile Cristina Varani. Allora ci pensa Mila Montani che mura la stessa Varani in centro contro centro (9-14) per poi schiacciare per il definitivo 10-15.

MILA MONTANI PIU' RISENTITA DEL PUNTO PERSO CHE SODDISFATTA DEI DUE PUNTI GUADAGNATI

Il successo non sbolle l'ira di Mila Montani per il punto perso. "Sono più risentita del punto perso che soddisfatta di questa vittoria - dice risentita a fine partita - senza togliere i meriti alle nostre avversarie, ma noi non possiamo permetterci di iniziare a giocare soltanto dopo aver perso i primi due set. Ogni singolo punto ed ogni singolo set sono importanti per il campionato che è ancora lungo e dove nella classifica generale dobbiamo tener conto dei risultati del girone C2. Il rispetto dell'avversario è la prima cosa da tener conto anche quando questo può sembrare inferiore. Purtroppo loro hanno perso durante l'incontro una pedina importante, l'opposta Paoli, ed ovviamente il loro gioco ne ha risentito perchè fino a quel momento era stata la migliore in campo. Non possiamo più permetterci di usare la testa soltanto in quelle partite che sulla carta sembrano più difficili. I campionati si vincono non facendo passi falsi contro le squadre dal potenziale inferiore. Alla fine siamo riuscite a trovare il bandolo della matassa ed abbiamo vinto bene ma dobbiamo imparare da queste situazioni di difficoltà ad arrivare preparate alle sfide decisive e capire che ogni partita vale tre punti e si parte sempre dallo 0-0."

MATTEO SOLFORATI: "E' MANCATA ALLA MIA SQUADRA LA CATTIVERIA AGONISTICA"

"Non abbiamo giocato con cattiveria e determinazione necessaria-dice coach Solforati-e dobbiamo pensare che troveremo sempre sulla nostra strada squadre che giocheranno alla morte per fare lo sgambetto alla capolista. Sono cose che sappiamo ma a volte saperlo non basta e diventa un grave errore rimanere sorpresi o non imporci nella partita aggredendo l'avversario mentalmente e fisicamente. La perdita di Poali ha finito per disunire le nostre avversarie, consentendoci di rientrare in partita. Per fortuna questa volta abbiamo limitato i danni ma non sarà sempre così. Dovremo far tesoro di quanto successo oggi e ripartire da lunedi con il giusto atteggiamento ed entusiasmo se vogliamo continuare questo magnifico percorso intrapreso".

CRISTINA COPPI: "ABBIAMO SBAGLIATO APPROCCIO SULLA PARTITA"



"Non direi che abbiamo sottovalutato l'avversario -dice la banda Cristina Coppi - perché sapevamo di andare a giocare su un campo molto difficile contro una squadra in crescita di risultati. Il nostro approccio alla partita non è stato come altre volte. Siamo state un po' troppo contratte ed è mancata attenzione in difesa. Ma questo può succedere perché siamo umane e non siamo né invincibili, né dei robot e quindi ci può stare di perdere anche più di un set. Partite come queste ci devono far riflettere facendoci tornare ancor più motivate in palestra per cercare di fare meglio. Non abbiamo ancora vinto niente e dobbiamo cercare di migliorarci partita dopo partita".

GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE C1

Euromontaggi Porto Mantovano-Amati Pietro Villa D'Oro (MO) 0-3

Rothoblaas Volano (TN)-Walliance Ata Trento 3-0

NEL C1 COMANDA NARDI VOLTA CON P.26, 3 IN PIU' DI ANTHEA VICENZA PRIMA NEL GIRONE C2

La classifica del girone C1 vede al comando dopo 9 giornate, ad una dal termine della regular season del mini girone, Nardi Volta con p. 26, seguita da Rothoblaas Volano TN con p. 15 ed una partita da recuperare. Terzo posto per Amati Pietro Villa d' Oro MO p.14. Seguono Euromontaggi Porto Mantovano con p.12 ed una partita da recuperare e Trentino Energie Argentario TN con p.11.

Nardi Volta nella classifica dei due gironi C precede di soli tre punti Anthea Vicenza che ieri ha avuto la meglio nello scontro al vertice di Duetti Giorgione, sconfitto per 3-0, consolidando il suo primo posto in classifica nel girone C2 con p.23. Secondo lo stesso Duetti Giorgione TV con p.18. Ad Anthea per assicurarsi matematicamente il primo posto nella regular season basterà un successo da due o tre punti sabato a Torri di Quartesolo quando al Palavillanova avrà di fronte nel derby vicentino U.S. Torri V. , fanalino di coda con 0 punti dopo nove partite.

SABATO AL PALAVALLE LA DECIMA ED ULTIMA GIORNATA PER NARDI VOLTA CHE INCONTRA ROTHOBLAAS VOLANO

Sabato le biancorosse di Solforati tornano a giocare al Palavalle per la decima ed ultima giornata della regular season della prima fase del campionato. Avversario Rothoblaas Volano. Tre punti in palio che Tosi e compagne dovranno cercare di portare a casa per chiudere al meglio la prima fase in vista della seconda fase che le vedrà confrontarsi con le sei squadre del girone C2. Fischio di inizio alle ore 20,30.

TABELLINO

TERNTINO ENERGIE ARGENTARIO: Zani 2, Bonafini (K) 1, Modena 1, Varani 20, Ori 8, Colombini, Pierobon(L), Pucnik 11, Riedmueller 3, Cusma 6, Sfreddo 6, Paoli 10. All. Moretti

NARDI VOLTA MANTOVANA: Tosi (K) 21, Boninsegna 13, Montani 14, Ferrarini 13, Coppi 17, Di Nucci (L), Giroldi. All. Solforati-Camarini.