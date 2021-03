Sport



Nottolini: scoglio Olympia Genova di patron Parodi

venerdì, 5 marzo 2021, 20:15

di Valter Nieri

Torna il volley domani sera al Palapiaggia con Toscanagarden Nottolini che ospita Olympia Genova in un incontro che si preannuncia di toni spettacolari per la presenza sul parquet della pluridecorata centrale trentaseienne Valentina Arrighetti, vincitrice in carriera di due scudetti, due Champions League con Bergamo e di un campionato europeo in nazionale a Polonia 2009. La fuoriclasse genovese è tornata a casa in questa stagione, accettando di giocare in B1 per la prima volta e chiamata da patron Parodi per fare da chioccia ad una squadra giovane ed ambiziosa che, dopo il salto dalla B2 alla B1, punta alla doppia promozione inseguendo la serie A.



Le bianconere di coach Capponi cercano di riscattare la netta sconfitta dell'andata quando al PalaFigoi disputarono la peggior partita in questa stagione, prima di inanellare un filotto di vittorie nei derby toscani. In questa settima giornata del mini girone A2 di B1, seconda di ritorno, i risultati cominciano a pesare così pure le sconfitte in una classifica che vede al comando Castelfranco con p.16 davanti alla stessa Olympia Genova che insegue a 5 lunghezze ma con una partita da recuperare, terza Toscanagarden con p. 8 ed una partita da recuperare, quella al Centro Sportivo di Mombarone per la positività al covid di alcune atlete di Arredo Frigo Valnegri.

CAPPONI SOLO ALL'ULTIMO SCIOGLIERA' I DUBBI SULLA FORMAZIONE

Due incognite per coach Capponi da sciogliere per la partita di domani sera che riguardano l'opposto con Lunardi e Coselli in ballottaggio per lo schieramento iniziale anche se nel corso della partita hanno quasi sempre giocato entrambe. L'altro nodo da sciogliere è se far partire subito Benedetta Catani come centrale da affiancare ad Erika Mutti, oppure schierare fin dall'inizio la grintosa Arianna Magnelli. Per il resto giocheranno: Francesca Bresciani, fra le migliori registe in questo campionato, capitan Roni e Sciabordi di banda e Battellino libero.

CAPPONI: "LORO PIU' FORTI, NOI DOBBIAMO COMMETTERE MENO ERRORI CHE A EMPOLI"

Nonostante la sconfitta del PalaAramini-dice il coach recchese- continuiamo ad essere sereni per i punti incamerati, ampiamente al di sopra delle aspettative. Ad Empoli dispiace più che della sconfitta di come sia maturata per i nostri troppi errori gratuiti nei momenti decisivi che non ti puoi permettere contro un avversario di quella levatura. Contro le gialloblu di Matteo Zanoni dobbiamo giocare da Nottolini, grintosi e dare tutto per far risaltare il nostro gioco e non come a Genova quando disputammo una partita in maniera troppo arrendevole.

PATRON PARODI: "NOTTOLINI SOCIETA' DI GRANDI TRADIZIONI ED ALLA QUALE MI SONO SEMPRE ISPIRATO"

Patron Parodi ha creato una grande doppia struttura societaria, divenendo sette anni fa patron della società voltrese che lavora in simbiosi con la Serteco Volley School di Genova di cui è presidente e che vanta squadre in B2, C e D, oltre al maschile.

"Il nostro lavoro-dice a La Gazzetta di Lucca-è sempre stato improntato sul settore giovanile. Mi sono ispirato alla Nottolini Capannori, una società di grandi tradizioni a livello nazionale e l'incontro del Palapiaggia sarà per noi molto impegnativo, perchè in pochi sono riusciti nel tempo a vincere su questo parquet. Ho buoni rapporti con il presidente Gradi e lo stimo per il grande lavoro che ha sempre fatto per il volley perchè la sua società torno a ripetere è depositaria di una tradizione che predilige l'organizzazione di squadra ed il bel gioco, partendo dal settore giovanile. Non nascondo le nostre velleità di raggiungere la serie A, anche se il cammino è sempre molto lungo e sia la Nottolini che le altre toscane saranno in competizione con noi fino all'ultima giornata."

Le gialloblu di Matteo Zanoni oltre alla forza di Arrighetti possono puntare sulla regia della diciannovenne piemontese Elisa Allasia, sulla temibile banda Benedetta Gatti e sui numeri in attacco da prima e seconda linea dell'estroso capitano Giulia Bilamur. Una partita che promette forti emozioni con due squadre giovani che vogliono superarsi giocando a viso aperto con lo spirito giusto ma anche aiutate dalla personalità di alcune giocatrici esperte come Arrighetti, Magnelli e Mutti. Fischio di inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Nottolini con il commento di Ilaria Gradi.

Nel girone A1, che interesserà nella seconda fase Nottolini e Olympia Genova con partite di sola andata, continua a marciare spedita Lilliput di Settimo Torinese ancora a punteggio pieno dopo sei giornate seguita con 12 punti ed una partita in meno dalla Prochimica Virtus Biella.