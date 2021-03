Sport



Numerose medaglie per la Ritmica Girasole

martedì, 16 marzo 2021, 09:18

Appuntamento, domenica 14 marzo, al PalaBitossi, per la Prima prova della Fase Nazionale – Mini Prima- riservata alle ginnaste del settore Promozionale UISP, organizzata dall’ ASP Montelupo.



Sono presenti le migliori società toscane e fra queste la lucchese Ritmica Girasole, che presenta molte ginnaste alla loro prima pedana. La gara, come da protocollo UISP, si è svolta a porte chiuse, ma genitori ed appassionati hanno potuto seguire, in diretta, i vari esercizi in streaming sul canale Youtube.



Il programma della giornata è stato un vero e proprio tour de force per allenatrici ed atlete, in quanto prevedeva gare, in continuazione dalle 8 del mattino fino alle 21 della sera. Ma le prestazioni delle bimbe, ed i loro sorrisi, hanno ripagato il sacrificio fatto.



Nella categoria allieve élite Sofia Braconi, sicura e sorridente, ottiene un inaspettato oro al corpo libero e un “solo” un bronzo alla palla. Nella stessa categoria, la compagna di squadra Angelica Albano è quarta al corpo libero, a pochi centesimi dal podio, e sesta alla palla.



Esordio in pedana nella categoria allieve base per due ginnaste della Ritmica Girasole: Elisa Tucci, che nonostante l’emozione porta a termine un bellissimo esercizio combinato corpo libero fune dove ottiene un’inaspettata medaglia d’argento, e Maria Calleri, che con qualche piccola imperfezione dovuta all’emozione della prima gara ottiene un ottimo settimo posto, che fan ben sperare in vista delle prossime gare.



Nella categoria junior élite Erica Solomon, con un ottimo esercizio alla palla ottiene l’argento, ed il sesto posto al corpo libero. Nella stessa categoria, la compagna di squadra Beatrice D’Angelo è medaglia di bronzo con un corpo libero coinvolgente e nona alla palla.



Nella categoria esordienti base, Vittoria Cristiano Cianci, emozionatissima porta a termine un bell’esercizio combinato corpo libero fune e si aggiudica la medaglia di bronzo.



Per tutte queste giovani ginnaste e per la Ritmica Girasole è stata una splendida giornata di Sport da ricordare.