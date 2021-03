Sport



Partenza 'sparata' di Chiara Turchi: dopo la G.F. di Loano, vince anche a Peccioli

giovedì, 25 marzo 2021, 10:09

di Valter Nieri

Un weekend da incorniciare per il Ciclo Team San Ginese grazie ai successi di Chiara Turchi su strada nella 3.a Coppa Cetti Trasporti di Peccioli ed a Luca Buonaguidi, primo nella Master 6 MTB nella prima prova del Trofeo 10 Comuni MTB XC a Corbolone di Livorno. Chiara Turchi continua a stupire con risultati straordinari vincendo su qualsiasi tipo di tracciato. Mentre quello di Loano era atteso, visto la sua predisposizione sulle gare lunghe ed impegnative come le Gran Fondo, quello di domenica a Peccioli è stata una sorpresa visto che si correva su un circuito dove si deve mantenere velocità più elevate per un tempo più lungo. Il circuito interamente pianeggiante misurava 12 km. da ripetersi sei volte per un totale di 72 km. Nella categoria femminile l'atleta pistoiese ha vinto precedendo Vanessa Zanella dell'ASD M9 Racing Team. L'istruttrice delle piscine Acquarama di Pistoia, afflitta dal nervosismo per le restringenti misure imposte dalle nuove ondate di coronavirus, vince la tensione del distacco dal lavoro allenandosi costantemente ed i chilometri percorsi nell'ultimo inverno stanno dandole soddisfazioni a livello sportivo. Nemmeno il clima sfavorevole non ha allentato il suo ritmo, riuscendo comunque a fare un'ottima preparazione finalizzata a raggiungere i propri obiettivi, affinando al massimo le proprie uscite mantenendo alta la motivazione. La sua pedalata agile le ha consentito di gestire al meglio le energie anche a Peccioli, dove fra i duecento partenti è stata una delle poche donne a concludere la gara, candidandosi ad altri podi anche in queste gare in linea.

NELLA MTB SAN GINESE TRIONGA CON LUCA BUONAGUIDI A CORBOLONE DI LIVORNO

Ai successi di Chiara Turchi, Ciclo Team San Ginese unisce quelli degli specialisti di mountain-bike. Uno di questi è Luca Buonaguidi, vincitore domenica della 1.a Prova del Trofeo 10 Comuni nel circuito completamente sterrato di Corbolone di Livorno. Un vero circuito da specialisti, quello allestito dagli organizzatori di Livorno Bike, completamente sterrato e condizionato anche da buche e canale dovute all'acqua. Spettacolare ed irto di difficoltà dove si sono cimentati 240 specialisti che coprivano tutte le categorie, compreso quelle giovanili di esordienti ed allievi. Quest'ultima gara ha avuto alti contenuti tecnici con una contesa che ha premiato Davide Ravallo dell'Asa Cicli Taddei F.C.I. Buonaguidi nei tre giri di 8 km. per un totale di 24 km. ha vinto nella categoria master M6 per la fascia di età da 55 a 59 anni portando a termine l'impresa in 1h25'07" superando nell'ordine Simone Secci dell'ASD Ciclissimo Bike distaccato di 2' e 35" e Massimo Leone dell'ASD Velo Club Lunigiana con un ritardo di 2' e 44".

IL PRESIDENTE ANDOLFI: "GIORNATE INTENSE DOVE SI RESPIRA LA VOGLIA DI REAGIRE ALLA SITUAZIONE CHE STIAMO VIVENDO"

Queste prime gare stagionali, sia su strada che in Montain-Bike, stanno dimostrando quanto interesse c'è ancora verso il ciclismo dilettantistico amatoriale dove centinaia di ciclisti si cimentano con spirito agonistico in competizione, confrontando le proprie performance in ogni fascia di età: dai più giovani ai più anziani. Un valore determinante affinchè gli investimenti pubblicitari possano continuare ad investire sul ciclismo da quello professionistico a quello giovanile.

"Giornate intense ed anche di grandi soddisfazioni per la nostra squadra-dice il presidente del Ciclo Team San Ginese Claudio Andolfi-dove a livello di risultati si respira il grande entusiasmo di gruppo che ci fa capire l'importanza del ciclismo dilettantistico amatoriale nello sport e nella sua dimensione sociale. Peccato che il covid continui a condizionare la nostra vita ed anche il pieno svolgimento di tutte quelle manifestazioni sportive, che sono tante e che devono far fronte a protocolli di sicurezza anti covid sempre più problematici. Tornare alla normalità oggi è il nostro primo obiettivo. Intanto ringrazio Chiara Turchi, Clara Bartolini e Luca Buonaguidi per i risultati conseguiti di recente che hanno dato un grande risalto alla nostra squadra".