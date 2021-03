Sport



La Pugilistica Lucchese si prepara per una stagione da protagonista

lunedì, 8 marzo 2021, 17:16

Nonostante il periodo decisamente difficile sotto tutti gli aspetti, la Pugilistica Lucchese in questo 2021 ha deciso di provare invece a dare un segnale importante alla sua attività sportiva per il momento rivolta solo ai pugili agonisti compreso il suo professionista Marvin Demollari, rimane fermo (ormai da un anno) tutto il settore giovanile vero fiore all’occhiello della Pugilistica Lucchese ma il dpcm al momento non lascia spazio ai bambini o bambine dai 5 anni compiuti fino ai 13 (in luogo chiuso non si possono allenare , solo in spazio aperto ma in forma individuale) mentre potrebbero allenarsi gli amatori ma solo se in possesso di certificato agonistico del tipo b1 ma al momento per scelta motivata al suo interno ancora la Pugilistica Lucchese non ha deciso di ripartire coi corsi . Sono in attività i pugili agonisti che a breve avranno impegni sia a livello regionale che nazionale , in virtù di questi appuntamenti la preparazione va avanti ed anche Sabato 6 Marzo la Pugilistica Lucchese ha partecipato al collegiale regionale riservato alle categorie Schoolboy, Junior , Youth e under 22 svoltosi a Marina di Massa presso la Palestra di Via Como e complice la bella giornata le circa due ore di allenamento si sono svolte all’aperto .Accompagnati dal maestro Giulio Monselesan hanno partecipato per gli schoolboy Sasha Mencaroni , per gli Junior Matteo Mencaroni , Leckal Achraf per gli youth mentre per gli under 22 si sono confrontati Andrea Bardazzi , Dezjan Tabaku e Alessandro Gatti . Erano presenti circa 50 ragazzi provenienti da tutta la Toscana ma anche da Bologna con i rispettivi tecnici , lo stage o collegiale serve come base di confronto tra le varie palestre e dà un indicazione sul livello raggiunto in Toscana dalle varie categorie in ottica poi nazionale.



Questo è l’anno del Centenario per il pugilato lucchese , un secolo di storia tra imprese di pugili che sono entrati poi nell’immaginario sportivo della nostra città ( la Pugilistica Lucchese vanta anche una medaglia olimpica , il Bronzo del peso medio Ivano Fontana conquistato a Londra nel 1948 ) , il pugilato sport antico ma non vecchio in questi ultimi 10/15 anni a Lucca è rifiorito a livello di immagine e di risultati sportivi anche di primo piano per questo la Pugilistica Lucchese nonostante mille difficoltà non solo del momento ( sono anni che si reclama a gran voce una sistemazione definitiva per gli allenamenti ) ha messo in cantiere diversi appuntamenti anche prossimi a partire dal 10 e 11 Aprile con il Torneo del Centenario riservato alla categoria Elite 2 debuttanti mentre il 17 e 18 Aprile ha chiesto di poter organizzare il Campionato Italiano Elite 2 fase regionale della Toscana dove potrebbero cimentarsi i pugili di casa Andrea Bardazzi , Matteo Di Santoro , Dezjan Tabaku e La Banca Salvatore , nel frattempo anche in collaborazione con altre palestre visto il momento economicamente difficile se non ci sono impegni a livello nazionale a fine marzo è probabile l’organizzazione di una manifestazione per far tornare sul ring allestito a porte chiuse nella Palestra Pertini una parte dei pugili lucchesi , a livello di campionati saranno impegnate a breve sia Noemi Garofano Junior 60 kg che Miria Rossetti Busa sempre Junior 48 kg con la finale nazionale femminile dei Campionati Italiani mentre Sasha Mencaroni , Matteo Mencaroni e Lekhal Achraf potrebbero partecipare al Torneo Nazionale “A.Mura “ vetrina di lancio per un eventuale convocazione in azzurro.