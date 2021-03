Sport



Spettacolo Nardi Volta: contro Ata Trento nuovo allungo conservando l'imbattibilità

domenica, 7 marzo 2021, 22:48

di Valter Nieri

Il girone C1 di B1 parla sempre più un linguaggio mantovano diffuso fra tutte le squadre. Anche nella settima giornata Giroldi e compagne hanno espresso la loro superiorità ed a pagare per l'occasione è stata Ata Trento, matata da una squadra bella come il sole ed i suoi raggi sono penetrati sul taraflex del Palavalle in profondità.

Il risultato di 3-0 parla chiaro soprattutto nei parziali: 25-12/ 25-9/ 25-9. Non c'è stata partita, con coach Solforati che ha così avuto l'occasione di far giocare tutte le atlete della sua rosa facendo ancora una volta sentire partecipe all'ennesimo successo tutta la squadra. In sette giornate le biancorosse del presidente Sergio Longhi comandano la classifica a punteggio pieno con p.21 e soltanto due set concessi alle loro avversarie.

Un passo al momento unico nei 12 mini gironi di B1 avvicinato soltanto da Acciai Tubi Lecco che ha vinto le sette partite nel B1 ma in classifica ha 20 punti, uno in meno di Nardi Volta, avendone vinta una da due punti al tie-break ed avendo concesso tre set (uno in più di Volta) alle loro avversarie. A punteggio pieno c'è anche Ares FLV Cerignola Foggia nel girone E1 ma con p.15 avendo finora potuto disputare soltanto 5 partite.

IL SEGRETO DI NARDI VOLTA

La marcia spedita delle biancorosse nasce oltre che dalla qualità tecnica delle sue giocatrici, soprattutto dalla filosofia di coach Matteo Solforati, un tecnico che stando con i piedi per terra non si accontenta mai e va sempre alla ricerca di miglioramenti.

Ecco perché le sue atlete stanno tante ore in palestra dove risiedono le capacità di apprendere. Importante per loro è anche l'attenzione e la memoria nel video da osservare sull'avversario di turno per prenderne meglio visione concentrandosi. Una squadra nata in estate che ha cambiato molto rispetto alla stagione passata, facendo suoi gli schemi di gioco mettendo insieme sul parquet le sue capacità e le sue risorse migliori incrementando il livello di energia e l'intesa. Il coach di Trento Marco Mongera ha potuto fare ben poco contro una squadra che gioca a memoria e nelle poche occasioni che ha tentato di entrare in partita ha trovato una difesa insuperabile grazie all'ottima prestazione del libero ventitreenne Veronica Di Nucci che ha vinto l'MVP dell'incontro.

MILA MONTANI: PER NOI PUNTI IMPORTANTI IN VISTA DEGLI SCONTRI DIRETTI

"In effetti - dice la regina della fast Mila Montani - la partita è stata sorprendentemente a senso unico. Il divario visto sul campo è stato più accentuato rispetto alla partita di andata. Meglio così: questo dimostra la nostra crescita costante, mentre Ata è apparso in difficoltà. Non so se vinceremo questo mini girone ma anche se ciò accadesse conterebbe poco, nel senso che i punti conquistati sono importanti per la seconda fase del campionato quando saremo chiamate ad affrontare nuove rivali del girone C2 molto forti e che ancora non conosciamo. Ovviamente siamo molto soddisfatte di questa vittoria ma dobbiamo continuare a giocare concentrate senza allentare la tensione perchè sarebbe un peccato mandare all'aria tutto quanto fatto finora".



COACH SOLFORATI: "VITTORIA CHE DA MORALE IN VISTA DELLA TRASFERTA DI MODENA"

"Sono soddisfatto dell'approccio mentale sulla partita della mia squadra - dice Matteo Solforati - ma anche della tenuta fisica. Anche se i valori in campo erano ampiamente differenti temo questo tipo di partite perché a volte si può giocare male ed invece tutte le ragazze, anche quelle subentrate, sono state brave a tenere alto il livello del gioco. Ora ci attendono due trasferte difficili ad iniziare da sabato al PalaMarconi di Modena. Dopo di che potremo tirare le somme ed iniziare a fare i conti con l'altro girone. Adesso una valutazione è prematura, anche perché bisognerà vedere se con tutti i recuperi che mancano la formula del campionato rimarrà questa o subirà variazioni. In questo clima di incertezza non ci resta che fare ogni giorno il meglio possibile e sfruttare gli allenamenti per continuare a crescere aggiungendo qualcosa in più al nostro gioco".



GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE C1 DELLA 7.a GIORNATA

Amati Pietro Villa d'Oro Modena-Rothoblaas Volano 3-2

Trentino Energie Argentario Trento-Euromontaggi Porto Mantovano 2-3

Sabato si gioca l'ottava giornata che vede in calendario la trasferta di Nardi Volta Mantovana al Pala G. Marconi di Modena. L'incontro avrà inizio alle ore 17.

In classifica Nardi Volta p.21. Seguono Euromontaggi Porto Mantovano e Amati Pietro Villa d'Oro Modena con p.11. Quarta Rothoblaas Volano con p.10

Nel girone C2 dopo la settima giornata al comando della classifica troviamo Anthea Vicenza con p.17 seguita da Duetti Giorgione con p.15 ma con una partita da recuperare.

TABELLINO

NARDI VOLTA: Tosi 10, Boninsegna 13, Mazzi 2, Montani 8, Serena, Ferrarini 11, Sandrini 3, Benetti 1, Roffia, Coppi 3, Di Nucci, Giroldi 4, Gualteri. All. Solforati-Camarini

WALLIANCE ATA TRENTO: Gitti M. 1, Granieri, Gitti C. 2, Bertoldi 3, Carosini 7, Tasholli 3, Giacomuzzi, Venturato 2, Camazzola, Eccel, Blasi 2. All. Mongera-Osti.