Sport



Squadre Virtus in evidenza agli italiani di cross

lunedì, 15 marzo 2021, 16:08

Un’esperienza importante, in una vetrina di assoluto prestigio, per acquisire consapevolezza e progredire nella crescita. È stata una spedizione assolutamente positiva quella della Virtus Lucca ai Campionati Italiani di cross andati in scena sabato e domenica a Campi Bisenzio. In gara con ben quattro squadre e un singolo, la compagine biancoceleste torna a casa con tanti risultati positivi.

A cominciare dal 22° posto della squadra maschile Juniores nel Campionato Italiano per società. Sulla misura di 8 km, senza l’infortunato Paolo Marsili, la Virtus fa la sua bella figura con Filippo Sodini (26°), Marco Muccioli (67°) e Tomas Tei (77°). Rimanendo ai CDS Italiani, straordinario 25° posto finale per la squadra delle Allieve composta da Marina Senesi (59.a al primo anno di categoria), Irene Giambastiani (63.a) ed Emma Puccetti (100.a). Bella prestazione anche per gli Allievi (privi dell’infortunato Gabriele Chelini) che finiscono al 34° posto in Italia con la squadra composta da Andrea Leonetti (77°), Pietro Quilici (110°) e Walid Hallami (137°).

Nella staffetta 4x2 km la Virtus chiude al 36° posto in Italia con Daniel Massagli, Tomas Tei, Tommaso Di Riccio e Fabio Pizzo. 29° posto assoluto, infine, per Zohair Zahir nel Cross Corto Promesse: in una specialità che non si addice alle sue caratteristiche tecniche, per Zohair si è trattato di un ottimo allenamento in vista della stagione su pista.

Per la Virtus il bilancio, alla fine, non può che essere positivo per la soddisfazione dei tecnici Enrico Carelli, Cristiana Lucchesi, Franco Gabbrielli e Fabio Pizzo.