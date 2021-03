Sport



Torretta Bike, tra svago e amicizia si prepara per i prossimi appuntamenti

mercoledì, 3 marzo 2021, 11:43

di Valter Nieri

A cose normali, con l'avvicinarsi della primavera, sarebbe entrata nel vivo la stagione agonistica di Torretta Bike, l'associazione sportiva dilettantistica di Porcari presieduta da Giorgio Tomei, che svolge attività di Mountain-Bike.

Ed invece anche questa disciplina sportiva, come tutto il mondo agonistico, continua a segnare il passo di fronte all'avanzata del coronavirus, che ha prodotto un brusco cambiamento delle abitudini sociali. Gli appuntamenti sportivi continuano ad essere condizionati dai continui rinvii se i dati del coronavirus non calano nel numero dei contagi. Già rimandato l'esordio stagionale con la 29.a edizione della GF Castello di Monteriggioni, in un primo momento previsto per il 14 marzo, dopo l'annullamento della scorsa edizione, ed invece rimandato al 17 ottobre.

"Un vero peccato - dice il team manager Matteo Giannini, uno dei più attivi sostenitori del gruppo porcarese - ci stavamo preparando per la gara senese, che in passato ci ha sempre visto ai nastri di partenza e che apprezziamo per l'efficienza organizzativa e per la bellezza del percorso. Purtroppo fino al giorno della partenza i nuovi DPCM possono impedire lo svolgimento. Ci vuole di pazientare e sperare che tutto torni alla normalità. La gara di Monteriggioni è una prova del Trek Zerowind off Road Challenge e della Coppa Toscana. Siamo iscritti già dallo scorso anno e ad ottobre speriamo che possa avere regolare svolgimento".

LA PASSIONE DI TORRETTA BIKE, MOTIVO DI DISTENSIONE PER TUTTI I SUOI TESSERATI

La MTB è un motivo per andare alla ricerca di continue emozioni su percorsi sterrati e suggestivi, ma anche per inoltrarsi sui sentieri collinari alla ricerca di zone ancora incontaminate della natura. Uno sport praticato ad ogni età ed in forte aumento fra i giovani che vengono preparati al senso del sacrificio e ad affrontare con determinazione le difficoltà che presenta la vita di tutti i giorni. Per i meno giovani la disciplina rappresenta invece una valvola di sfogo allo stress accumulato nel lavoro durante la settimana. Il gruppo di Porcari va sempre alla ricerca di quei percorsi creati con scrupolo dagli organizzatori che portano ad ammirare i paesaggi pedalando in amicizia ed in piena sicurezza. Una occasione insomma per fare agonismo puro e trovare il giusto equilibrio con gli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle regole ma senza l'assillo del risultato. Perché lo scopo non è la medaglia ma il divertimento ed il compimento del percorso. Portare a termine una manifestazione selezionata è gratificante e a livello agonistico comunque una occasione di crescita per gli atleti meno performanti.

PROSSIMO OBIETTIVO: GARFAGNANA EPIC DEL 29 E 30 MAGGIO

Un altro appuntamento immancabile per Porcari Bike è Garfagnana Epic, una due giorni di emozioni fra le Alpi in un percorso complessivo di 160 chilometri fra i più duri e spettacolari d'Italia che presenta 6 mila metri di dislivello. La manifestazione organizzata dall'ASD Garfagnana Epic è programmata per il 30 e 31 maggio.

"E' sempre stato un nostro ambito appuntamento - sottolinea Matteo Giannini - dove si condividono emozioni con partecipanti provenienti da tutta Italia, per gustare l'alta montagna. Portiamo alla partenza tutto l'occorrente compreso il necessario per passare la notte: tende, sacco a pelo, materassino, cuscino. Sarà poi cura dell'organizzazione farcelo ritrovare nel punto di arrivo della prima tappa dove passeremo anche la notte prima di essere nuovamente alla partenza per la seconda parte del percorso il giorno successivo. Nel corso del tracciato ci sono molte difficoltà da superare. A volte ci trasformiamo in ciclocrossisti, dovendo proseguire portando a mano la bicicletta, trovando tratti impedalabili e molto ripidi. Ma il bello della mountain-bike è anche questo: riuscire a superare le difficoltà...".

UNA DUE GIORNI NEL GHISALLO IN MEMORIA DI SERGIO DI BRITA

Per iniziativa di Torretta Bike è in allestimento una due giorni in MTB non competitiva per raggiungere il Santuario della Madonna del Ghisallo. Una manifestazione a circuito chiuso, riservata esclusivamente ai tesserati della società. Ancora da stabilire la data precisa ma il periodo è fra maggio e giugno e la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Sergio Di Brita, tesserato di Torretta Bike e scomparso a luglio dello scorso anno al termine di una lunga malattia.

"Due giorni in armonia-dice Giannini-per sfogare la nostra passione in ricordo dell'indimenticato Sergio. il sabato ci metteremo in viaggio in auto assieme alle nostre famiglie, per essere sul posto la domenica mattina ed iniziare la salita in MTB dal fondo valle della collina di Magreglio, vicino al Lago di Como. La strada spiana fino al centro abitato di Civenna e poi risale fino ai 754 metri dove si trova il Santuario. Speriamo di partecipare con l'intero gruppo di circa 50 tesserati, che comprende alcuni giovani atleti che si sono recentemente uniti a noi. La nostra soddisfazione è raggiungere l'obiettivo, cioè portare a termine il percorso. Poi, quando la gara è competitiva, ben venga anche il risultato ma non è certo quello il nostro scopo. L'ultimo risultato di rilievo, visto che lo scorso anno le gare competitive sono state quasi tutte annullate, è di due anni fa quando ci piazzammo nelle prime posizioni a livello di squadra nella Coppa Toscana".



I FIORI ALL'OCCHIELLO A LIVELLO ORGANIZZATIVO DI TORRETTA BIKE

Un gruppo, quello di Torretta Bike, che sfila numeroso sulle colline lucchesi e verso il mare della Versilia ma anche sulle strade di collegamento nelle mete stabilite, due-tre volte la settimana in allenamento perchè senza quello è difficile portare a termine tracciati impegnativi. Il sabato alle 13,30/14, tempo permettendo, l'appuntamento fisso settimanale con ritrovo di partenza davanti all'ex Istituto Cavanis di Porcari. A livello organizzativo due le manifestazioni.

Nel mese di maggio è in programma la "Padulata Ecologica" che supera quest'anno le 30 edizioni ed il Ciclo Raduno da "Griglia a Griglia" che si ripropone a settembre dopo il successo delle prime edizioni con grigliata finale all'arrivo collinare della Torretta di Porcari. Tutto ovviamente legato ai nuovi DPCM del momento, sperando che i contagi da coronavirus siano in decremento.