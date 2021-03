Sport



Un pizzico di Lucca nell’oro di Marcell Jacobs agli Europei

lunedì, 8 marzo 2021, 13:25

Campione europeo, nuovo record italiano e miglior tempo al mondo nel 2021. Tutto in una volta. È difficile trovare l’aggettivo giusto per riassumere l’impresa compiuta da Marcell Jacobs nei 60 metri ai Campionati Europei Indoor di Torun (Polonia) sabato scorso. Il velocista azzurro, cresciuto nella Virtus Lucca e ora in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia, è andato al di là di ogni aspettativa, dominando la finalissima e conquistando una medaglia d’oro dal valore sportivo e tecnico storici.

“Questo risultato ci riempie di orgoglio e lo consideriamo una vittoria anche per la nostra società” le parole di Matteo Martinelli, direttore tecnico della Virtus Lucca e grande amico di Marcell. Jacobs arrivò alla Virtus Lucca nel 2012, a 18 anni, dopo aver mosso i primi passi nell’Atletica Brescia. Proprio a Lucca è stato in grado di spiccare il volo, mettendosi in evidenza a livello nazionale nel salto in lungo e nella velocità. Impossibile, a quel punto, dopo tre anni di grandi risultati, non rispondere alla chiamata delle Fiamme Oro. Ma Marcell rimane per tutti un’atleta Virtus, legato a doppio filo con Lucca. Lo sguardo adesso va alla stagione estiva, ai 100 metri e alle Olimpiadi di Tokyo; il primo appuntamento ufficiali è per l’1-2 maggio ai Mondiali di staffette.

Non solo Jacobs nel weekend della Virtus. A Grottaglie, nei Campionati italiani di marcia su strada 20 km, Vito di Bari conquista un prestigioso 10° posto assoluto con l’ottimo tempo di 1h28’38”. Splendido risultato anche per Clementine Mugankanda a Brugnera, nella mezza maratona, con il secondo posto con il riscontro di 1h12’4”.